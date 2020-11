7 raisons pour lesquelles vous devriez donner une chance à Hyrule Warriors: Time of Desolation!

Avec Guerriers Hyrule: temps de désolation Nintendo, Koei Tecmo et Omega Force proposent de nouveaux jouets pour tous les fans de Zelda. Nous vous présentons 7 bonnes raisons pour lesquelles le spin-off un must pour tous les fans de Zelda est – même si cela est clair de manière ludique des ramifications principales comme La légende de Zelda: le souffle de la nature diffère.

Découvrez l’histoire de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La plupart des fans de “Zelda” connaissent la dernière aventure de la série principale. “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” est sorti le même jour Nintendo Switch et est toujours considéré comme l’un des meilleurs jeux pour la console hybride. Nintendo a brisé la structure de base assez linéaire des plus jeunes Zeldas 3D et a pour la première fois intégré le gameplay dans un monde ouvert.

La prémisse concerne la dévastation de Ganon, qui a fait des ravages dans Hyrule il y a 100 ans et a ainsi causé la destruction de tout l’empire. Dans “Breath of the Wild”, vous êtes sur la route en tant que Link et à ses côtés vous voulez donner les derniers vestiges de la dévastation. Mais que s’est-il passé pendant les conflits il y a 100 ans? “Breath of the Wild” a montré juste quelques scènes coupées à ce sujet, mais maintenant nous pouvons tout de première main expérimentez-vous.

Hyrule Warriors: Time of Desolation est le prélude de Breath of the Wild. Vous apprendrez ce qui s’est passé lorsque Link a combattu côte à côte avec les autres guerriers. © Nintendo / Koei Tecmo

“Hyrule Warriors: Time of Devastation” vous transporte – comme le titre du jeu le révèle déjà – à l’époque où Zelda, les guerriers et les autres habitants d’Hyrule combattent dans ces grandes batailles qui sont à la base de “Breath of the Wild” compenser l’acte. Le nouvel univers Zelda qui a commencé avec “Breath of the Wild” est sur le point de se terminer chapitres supplémentaires développés et nous apporte de nombreuses nouvelles histoires.

Si vous avez aimé “Breath of the Wild”, vous vous lècherez probablement les doigts par la suite pour en savoir plus sur l’histoire. “Hyrule Warriors: Time of Desolation” en apporte un histoire complète et originale de Zelda avec lui-même, ce qui présente des rebondissements passionnants. Graphiquement, le jeu est présenté dans le même style que son grand frère “BotW”.

Les reconnaissez-vous à nouveau? C’est Impa, mais en période de dévastation, elle est encore jeune et une combattante douée. © Nintendo / Koei Tecmo

Le gameplay des Warriors est tout simplement parfait pour dévaster Ganon et vous permet de jouer à Zelda d’une manière complètement différente

Il ne faut bien sûr pas oublier: “Time of Devastation” est le prequel officiel de “Breath of the Wild”, mais il diffère fondamentalement du gameplay. Et c’est le grand en ce moment Force du gameplay de “Dynasty Warriors”, sur lequel les nouveaux “Hyrule Warriors” sont finalement basés. On plonge dans les batailles qui ont eu lieu 100 ans avant les événements de «Breath of the Wild» et le gameplay de «Dynasty Warriors» ou «Hyrule Warriors» correspond bien mieux que celui de «Breath of the Wild».

De nombreuses batailles ont eu lieu bien avant Breath of the Wild. Grâce aux nouveaux Hyrule Warriors, les fans peuvent désormais les découvrir. © Nintendo / Koei Tecmo

Cela vous permet d’entrer dans le Escarmouches avec des milliers d’adversaires tirer et le diverses attaques de différents personnages au lieu de simplement contrôler le lien. Vous vivez ainsi la dévastation de Ganon de la manière la plus ludique et la plus expressive.

Retrouvailles avec de vieux amis et rencontres avec de nouveaux personnages

Les personnages sont le grand point culminant de “Hyrule Warriors: Time of Desolation”. Nous vivons des retrouvailles avec de nombreux vieux amis. Ceux-ci incluent surtout Link et Zelda, que nous connaissons déjà de «Breath of the Wild». Mais les guerriers Daruk, Mipha, Revali et Urbosa sont de retour. Le grand moment fort: tout le monde se bat enfin côte à côte et nous apparaît pas seulement comme des manifestations spirituelles ou dans Flashbacks du passé. Nous en apprenons donc beaucoup plus sur les personnages que nous aimons de «Breath of the Wild».

Dans Hyrule warriors: Time of Desolation, vous vous battez aux côtés des guerriers. © Nintendo / Jeux Koei Tecmo

Néanmoins, Nintendo insiste pour offrir aux fans une valeur ajoutée supplémentaire. La préquelle “Breath of the Wild” étonne les fans avec sa propre histoire complète, qui est même complètement nouveaux personnages introduit.

Vous en rencontrerez un au tout début du jeu voyageant dans le temps, minuscules gardiens, qui de par sa nature rappelle non seulement des robots bien connus comme BB-8, mais crée également directement de la sympathie.

Le petit gardien a voyagé dans le temps pour sauver Zelda. Un personnage complètement nouveau qui attire beaucoup de sympathie des fans. © Nintendo / Koei Tecmo

De plus, vous faites la connaissance du voyant maléfique Astor, qui apparaît comme le principal antagoniste de ce prequel. Les nouveaux personnages donnent immédiatement à l’histoire un charme qui leur est propre, qui se démarque de «Breath of the Wild» et ne nous fournit pas de copie 1-to-1. Ils rejoignent également les rangs des personnages de «Breath of the Wild», de sorte que nous ne voulons pas vraiment les manquer dans de futures ramifications telles que «Breath of the Wild 2» – ce qui n’est pas le cas avec un garde voyageant dans le temps serait absurde.

Vous pouvez contrôler Zelda et les guerriers – et bien d’autres!

Mais ce qui vient couronner le tout, c’est le fait que nous sommes tous des personnages contrôle-toi qui se battent pour le bien. Chaque personnage se bat avec ses propres avantages combatifs, et bien que les attaques de base fonctionnent toujours sur le même principe (attaque légère et lourde, modules de la Sheekah Stone, etc.), elles semblent toutes uniques.

Bien que Link soit bien sûr familiarisé avec l’épée, Chauffer Urbosa, par exemple, avec ses puissances électrisantes et Mipha se fait l’élément eau avantage. Zelda maîtres traitant de la Modules de pierre Shiekah comme un pro et Impa utilise des techniques ninjagrâce à quoi il peut même faire apparaître des images de lui-même.

Avec ses attaques électrisantes, Urbosa ne s’arrête à aucun adversaire. Vous pouvez enfin contrôler vous-même le puissant guerrier Gerudo et les autres guerriers. © Nintendo / Koei Tecmo

Apropos Impa: Puisque Time of Desolation a lieu 100 ans avant “Breath of the Wild”, nous obtenons des personnages présentés d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant. Impa n’est donc plus un vieux sage, mais jeune et énergique. C’est pareil avec ça Scientifique Robelo de l’Institut de recherche ancienne. Il apparaît comme un jeune homme au temps de la dévastation et n’est pas encore le vieux Tattergreis que nous connaissons de “BotW”.

Les personnages fleurissent vraiment et nous apprenons à les connaître encore mieux

Comme déjà mentionné, les personnages sont le grand point culminant de “Time of Devastation”. Parce qu’ils fleurissent enfin vraiment. Dans “BotW”, nous n’avons vu que beaucoup d’entre eux – en particulier Zelda et les guerriers – dans de courts extraits vidéo. Maintenant, toute l’histoire tourne autour d’eux et donne plus de profondeur à leurs personnages. Nous voyons un Zelda qui connaît un véritable développement de personnage et, en général, nous apprenons à mieux connaître les guerriers dans de nombreuses scènes. Un rêve pour tous les fans de “Zelda: Breath of the Wild”!

Les guerriers et Zelda obtiennent enfin la vedette qui leur a été refusée dans Breath of the Wild. Vous pouvez également découvrir des développements de personnages. © Nintendo / Koei Tecmo

Contrôlez les titans et sentez-vous puissant

Dans «BotW», vous recherchez les titans et entrez-les avec Link pour les libérer des malédictions de Ganon et gagner les êtres divins pour votre mission.

Les anciennes machines, basées sur un oiseau, une salamandre, un éléphant et un chameau, jouent également un rôle dans “Hyrule Warriors: Time of Desolation”. Ici, vous pouvez même contrôler les titans vous-même et utiliser leurs puissants pouvoirs pour détruire des hordes d’ennemis et plus encore.

Hyrule Warriors: Time of Desolation est le seul jeu dans lequel vous pouvez contrôler activement les grands titans comme Vah Naboris. © Nintendo / Koei Tecmo

Dans les scènes où vous contrôlez l’un des titans, vous vous sentez vraiment comme le plus puissant étant Hyrule, car vous ne vous arrêtez devant rien. Dans aucune autre aventure Zelda vous n’avez jamais eu l’occasion de vaincre vos adversaires d’une manière aussi cool qu’avec des machines monstrueuses et lourdement armées.

La préparation parfaite pour Breath of the Wild 2

UNE continuation est devenu “Breath of the Wild” annoncé et continue l’histoire de Ganon, les guerriers et Hyrule. Avec “Hyrule Warriors: Time of Desolation”, vous vous préparez encore mieux Souffle de la nature 2 avant, car les personnages sont encore mieux éclairés et la dévastation de Ganon est vécue de première main.

Hyrule Warriors: Time of Devastation raconte de nombreux antécédents passionnants sur la dévastation de Ganon. Cela vous prépare parfaitement pour le prochain Breath of the Wild 2. © Nintendo / Koei Tecmo

Après tout, tout est réuni dans une grande histoire et met en lumière de nombreux arrière-plans qui n’ont été traités que superficiellement dans “Breath of the Wild”. Avec «Time of Devastation», vous vous préparez bien pour le prochain «BotW 2».

