7 raisons pour lesquelles nous aimons le Cher en l’honneur de son 75e anniversaire

Il n’y a personne d’autre comme Cher.

Que vous l’ayez rencontrée pour la première fois en tant que meilleure moitié aux cheveux super longs de Sonny Bono, que vous ayez pleuré avec ses performances dans « Moonstruck » et « Mermaids », elle l’a rainurée sur la piste de danse avec ses tubes des années 1990 (tout en étant délicieusement scandalisée par ses tenues), ou tout simplement profiter de sa répartition acidulée, parfois controversée sur Twitter aujourd’hui, elle n’est rien sinon glamour mémorable.

Joyeux anniversaire Cher! Illustration AUJOURD’HUI / Getty Images

Et aujourd’hui, elle fête ses 75 ans, encore une autre réalisation à mettre sur l’étagère avec ses récompenses (elle est aux trois quarts du parcours d’un EGOT et n’a besoin que d’un Tony pour terminer le grand chelem). Nous célébrons donc avec sept raisons pour lesquelles nous pensons qu’elle mérite une autre 75 ans sur la planète, car la vie avec Cher n’est jamais ennuyeuse!

Voici sept raisons pour lesquelles Cher est tout simplement le meilleur:

Sa musique intemporelle

Elle fait partie de l’industrie du divertissement depuis la naissance de certains de nos parents, épousant l’artiste Sonny Bono en 1964 alors qu’elle n’avait que 18 ans, et il l’a aidée à entrer dans l’entreprise. Elle a chanté la sauvegarde sur « You’ve Lost That Lovin ‘Feeling » de The Righteous Brothers et a commencé à sortir des singles à partir de l’année de son mariage.

Cher le 28 octobre 2019. Marco Piraccini / Mondadori Portfolio via Getty Images

Au fil des ans, Sonny et Cher (leur nom de duo le plus populaire) nous ont donné des tubes comme « I Got You Babe », qui a atteint la première place en 1965; «Baby Don’t Go» et «The Beat Goes On». Le duo a joué régulièrement sur « The Sonny & Cher Comedy Hour » alors même que leur mariage s’effondrait, et Cher est passé de force en force avec des chansons comme « Gypsys, Tramps and Thieves » et « Half-Breed » (elle revendique l’ascendance Cherokee).

En 1987, elle a atteint le Top 10 avec « I Found Someone », puis est passée à une série de succès au cours des années suivantes avec « If I Could Turn Back Time », « After All », « The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) « et » Believe « .

En 2005, elle a fait une tournée d’adieu de 326 jours qui a attiré plus de 3,5 millions de fans et gagné 250 millions de dollars, a pris sa retraite … puis est revenue en 2008 avec une résidence de 200 spectacles à Las Vegas. Et depuis sa performance dans « Mamma Mia! Here We Go Again », nous comprenons qu’elle travaille sur plus de reprises de chansons ABBA, et une comédie musicale de juke-box, « The Cher Show », basée sur sa vie est sur le point de lancer une tournée américaine plus tard ce an.

Elle jette son cœur dans des questions importantes

Mi-arménienne (son nom de naissance est Cherilyn Sarkissian), Cher a été inspirée en avril lorsque le président Biden a rompu avec la tradition américaine et a qualifié le massacre d’Arméniens par les Turcs ottomans il y a plus d’un siècle de «génocide». « Après des décennies de lutte, le gouvernement des États-Unis s’est enfin assuré d’être du bon côté de l’histoire grâce au président Biden », a-t-elle déclaré à AUJOURD’HUI dans un communiqué. En outre, elle est intervenue pour aider « l’éléphant le plus solitaire du monde » à voyager d’un zoo du Pakistan au Cambodge, apparaissant dans un documentaire à couper le souffle, « Cher et l’éléphant le plus solitaire » avec le pachyderme (également en avril).

Smithsonian Channel

Mais ce ne sont là que ses efforts philanthropiques les plus récents; elle est présidente nationale et porte-parole honoraire de la Craniofacial Association depuis 1990, et est associée à des associations caritatives s’occupant de recherche sur le sida, éduquant les enfants en Afrique, soutenant les soldats tombés au combat, Habitat pour l’humanité, eau potable à Flint, Michigan, faisant un don à COVID-19 recherche et droits LGBTQ (son fils aîné Chaz est un homme transgenre).

Ses tenues sont toujours inspirantes aujourd’hui

En tant que femme qui a été expulsée du Hilton de Londres en 1965 (avec Bono) parce que ses tenues ont paniqué tout le monde, Cher a toujours su utiliser la mode pour faire des histoires. Elle porte toutes les tendances et tous les costumes possibles, des bas de cloche aux togs dénudés au nombril de Cléopâtre (une tenue de télévision qui a conduit les censeurs du réseau à mettre en valeur le nombril!), Des tuniques inspirées de Cherokee et une célèbre robe nude à perles et plumes en 1975, conçu par le légendaire Bob Mackie.

Cher portant une robe de soirée Bob Mackie avec une coiffe de plumes. Archives Bettmann

Cher et Mackie formaient toute une équipe, et il a créé des douzaines de robes, de costumes et de tenues moulants, là-bas, juste de ce côté de Vegas (et certains qui ont dépassé la ligne) au fil des ans. S’il y avait des paillettes ou du glamour, c’était celui de Cher. Si elle avait une coiffe hérissée géante, c’était celle de Cher. Il n’y avait apparemment rien qu’elle ne porterait pas (ou ne porterait pas, comme le démontre sa vidéo « Turn Back Time », qui l’avait dans des chaps portant les fesses).

Et cette année, elle s’est avérée inspirer la prochaine génération: la robe jaune de Zendaya aux Oscars était un rappel à l’un des looks les plus emblématiques de Cher.

Ses films nous ont réconfortés pendant la quarantaine

Lorsque sa carrière musicale a plongé dans les années 1980, Cher a jeté son âme dans son jeu d’acteur. Et nous vous en sommes reconnaissants! Cette seule décennie nous a donné « Silkwood » (qui lui a valu une nomination aux Oscars) « Mask », « The Witches of Eastwick » et « Moonstruck » – ce qui lui a valu un Oscar!

Cher et Nicolas Cage dans « Moonstruck ». Alamy

Une fois que sa musique a repris, elle s’est lancée dans la création de vidéos (même en réalisant quelques-unes), mais son travail ultérieur dans « Mermaids », « Burlesque » et « Mamma Mia: Here We Go Again » s’est développé au cours des deux décennies suivantes et nous a donné ainsi beaucoup de délicieux Cher-ness à creuser. Elle était généralement la personne la plus dynamique devant la caméra à un moment donné, et même si nous détestons l’appeler une voleuse de scène … si le boa en plumes lui va, portez-le!

Ses tweets sont inégalés

Iconique. @cher / Twitter

À une époque où comprendre comment utiliser les smartphones peut être un défi, Cher domine sur Twitter.

Parlant en grande partie toutes les lettres majuscules (parce que Cher), elle se prononcera sur tout et n’importe quoi: ses chansons qu’elle avait voulu être de plus grands succès; un duo avec Lady Gaga; La tutelle de Britney Spears; répondre au fil de tweet d’Amanda Bynes qui l’a insultée avec un « qui est-ce? »; son amour continu pour «Law & Order: SVU».

Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense

Cher prend la parole lors du lancement de la tournée d’inscription des électeurs de la Marche des femmes «Power to the Polls» au stade Sam Boyd le 21 janvier 2018. Ethan Miller / Getty Images

Que ce soit sur Twitter ou en dehors, Cher ne semble pas s’inquiéter de ce que les autres peuvent penser de ses opinions. Elle se critiquera volontiers (« Je ne suis tout simplement pas une grande fan du Cher », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI en 2013), mais sait aussi quand des excuses s’imposent (ce qu’elle a donné après un tweet sur George Floyd). Elle était en avance sur la courbe des tatouages ​​(même si elle en avait beaucoup enlevés dans les années 1990), sortait avec des hommes plus jeunes et se faisait opérer en cas de besoin.

Son âge n’a jamais arrêté son agitation au travail

Cher en concert le 9 octobre 2019. Marco Piraccini / Mondadori Portfolio via Getty Images

Comme l’a prouvé sa brève retraite de la scène, Cher ne laissera pas les trois quarts de siècle l’empêcher d’avancer. Elle a contribué une chanson à « Loneliest Elephant », a prêté sa voix à « Bobbleheads: The Movie » de l’année dernière, se prépare à tourner un nouveau film, « Artist in Residence », et a annoncé hier qu’un nouveau biopic sur sa vie est en cours développement.

De toute évidence, cela a toujours été le monde de Cher – et nous vivons simplement dedans. Joyeux anniversaire Cher!