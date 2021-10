7 raisons pour lesquelles la forme de l’eau mérite toujours son Oscar du meilleur film

Du réalisateur visionnaire Guillermo del Toro, de Labrynthe de Pan gloire, vient un film d’amour fantastique qui a fait exploser sa concurrence lors de la 90e cérémonie des Oscars. Nominé dans treize catégories, La forme de l’eau a remporté les Oscars du meilleur design de production, de la meilleure musique originale, du meilleur réalisateur et du summum du cinéma, du meilleur film. Face à des sélections mémorables comme Sortez, Dame Oiseau, Appelez-moi par votre nom, Fil fantôme, et plus encore, il a gagné contre une concurrence féroce, et tous les critiques n’ont pas convenu qu’il méritait la plus haute distinction.

Après la vie d’un nettoyeur muet dans un établissement gouvernemental au début des années 1960 à Baltimore, l’histoire concoctée par Guillermo del Toro prend une tournure unique lorsqu’elle tombe amoureuse d’un mi-homme mi-poisson qui est gardé dans l’établissement en tant que sujet de test de recherche. Des années plus tard, les gens parlent encore des mérites du film, et si ce n’est pas la preuve qu’il méritait chaque dernière statue d’or, nous avons rassemblé sept raisons pour lesquelles La forme de l’eau tient jusqu’à ce jour. Qu’il s’agisse des performances incroyables d’acteurs talentueux, d’une intrigue inventive ou d’une scénographie qui ancre la pièce d’époque dans une réalité pleine d’éléments fantastiques, le film intemporel vaut sans aucun doute le détour si vous ne l’avez pas vu la première fois, et rester une partie importante de l’histoire du cinéma dans le futur

Le scénario est tout à fait différent des films réalisés aujourd’hui

L’intrigue du film, ainsi que les dialogues, sont si spéciaux par rapport aux succès à succès habituels ou aux plats indépendants d’aujourd’hui. En regardant le film, il est facile d’oublier à quel point le concept est étrange, se laissant emporter par les personnages et l’histoire. C’est la magie du cinéma digne d’une Académie, cela nous fait sympathiser avec des personnages avec lesquels nous n’avons rien en commun, nous trouvant enracinés dans la relation d’une femme avec un homme-poisson qui subsiste exclusivement d’œufs.

Sally Hawkins joue son rôle de femme de ménage excentrique

Avant d’apparaître dans La forme de l’eau, l’actrice britannique Sally Hawkins avait déjà une carrière d’actrice primée sur plusieurs continents. Après avoir vu le film, il est impossible d’imaginer quelqu’un d’autre s’attaquer au rôle avec une compréhension aussi complète du personnage. Femme muette vivant une vie simple et tranquille, elle s’ouvre, se transforme en tombant amoureuse d’un autre être qui comprend ce que c’est que de vivre en marge de la société.

Le score est un coup de circuit absolu

La partition du film est du légendaire compositeur Alexandre Desplat. Desplat a accumulé des récompenses des BAFTA aux Césars en passant par les Oscars, marquant une cavalcade apparemment sans fin de films à succès commercial et acclamés par la critique, avec des titres comme Argo, L’Etrange histoire de Benjamin Button, Harry Potter et les reliques de la mort, parties I et II, et tant d’autres. Pour créer la partition, Desplat a travaillé avec del Toro pour créer une musique contenant en fait des vagues, dans l’espoir de créer une sensation « chaude » évoquant le sentiment de tomber amoureux.

Octavia Spencer tue comme acolyte

L’actrice Octavia Spencer est surtout connue pour ses rôles clés dans des films tels que Chiffres cachés et L’aide. Alors qu’elle était un personnage secondaire dans le film, cela n’aurait pas fonctionné sans son personnage, qui a joué un rôle crucial dans le film. En tant que collègue nettoyeuse à l’installation gouvernementale et amie proche du personnage principal de Sally Hawkins, elle prend conscience de la romance naissante de Hawkins et l’aide à se faufiler pour voir son ami aquatique.

La conception de la production rend le monde réel

La conception de la production est si souvent négligée dans la réalisation de films, car le public se concentre davantage sur les performances d’acteur et le travail de caméra. Mais la conception de la production, lorsqu’elle est bien faite, devient presque invisible, car elle nous plonge dans le monde du film, permettant à l’histoire de se dérouler. Pour La forme de l’eau, le réalisateur et le concepteur de la production ont examiné des milliers de couleurs de peinture pour choisir celle qui convient le mieux à l’appartement du personnage de Hawkins, choisissant de conserver une palette de couleurs de bruns sombres, de gris et de verts rouillés tout au long du film élégant.

Les détails spécifiques de l’intrigue font une histoire captivante

Alors que le film aurait pu exister sans le contexte de la guerre froide et qu’il aurait encore eu beaucoup de sources avec lesquelles travailler, fonder le film surnaturel dans la fiction historique en fait une montre fascinante. Non seulement Hawkins s’efforce de voler sa bien-aimée dans une installation gouvernementale top secrète, mais elle travaille également avec un espion russe pour l’empêcher d’être disséqué par les Américains. Après avoir réussi à faire sortir l’homme-poisson en douce, Hawkins le garde dans sa baignoire, où elle découvre son pouvoir de guérir les blessures, physiques et peut-être aussi émotionnelles.

La romance homme-poisson / homme est fascinante à regarder

Alors que le discours sur Internet n’a pas tardé à se moquer du film, le qualifiant d’histoire étrange d’une femme tombant amoureuse d’un poisson, l’idée originale au cœur du film est ce qui le rend si spécial. Connaître les bases de l’intrigue à l’avance, cela devient presque un défi, oser le film pour vous faire enraciner pour la relation inter-espèces. C’est ici que La forme de l’eau réussit, convertissant même les critiques les plus acharnés en romantiques, séduits par l’histoire improbable magnifiquement racontée du couple.

Sujets : La forme de l’eau, Oscars