7 raisons pour lesquelles Christian Bale nous hantera pour toujours dans The Machinist

Le machiniste suit Christian Bale comme le machiniste Trevor Reznik, dont la vie commence à se dérouler autour de lui. Alors qu’il s’isole de ses pairs au travail et tente de se rapprocher des quelques lueurs d’espoir de sa vie, il se retrouve perturbé par l’apparition d’un homme mystérieux connu uniquement sous le nom d' »Ivan ».

Les choses atteignent un paroxysme alors que Trevor est de plus en plus privé de sommeil et commence à perdre le contrôle de ce qui est la réalité et de ce qui est construit par sa psyché fatiguée. Finalement, Trevor se rend compte qu’Ivan est le fruit de son imagination, et il déverrouille ses souvenirs refoulés et se rend compte qu’il était responsable d’un délit de fuite qui a conduit à la mort d’un jeune enfant. Comprenant enfin la gravité de sa situation, Trevor se rend à la police et doit faire face aux conséquences de ses actes.

Le machiniste est sorti en 2004 avec des critiques mitigées. Christian Bale a dépeint un Reznik maniaque tout au long du film, qui s’est retrouvé privé de sommeil, émacié et paranoïaque. Alors que Reznik de Bale a du mal à comprendre ce qui lui arrive, son interprétation passe de rebutante à dérangeante rapidement. La représentation de Christian Bale d’un homme poussé à ses limites physiques, émotionnelles et psychologiques est devenue emblématique et témoigne de sa capacité d’acteur à part entière. Cela dit, voici les 7 raisons pour lesquelles la représentation de Bale était si puissante et dérangeante.

La transformation physique de Christian Bale

Antérieur à Le machiniste, Christian Bale a travaillé sur des films comme américain psychopathe, où il dépeint des hommes en forme et parfois athlétiques. Comme Le machiniste a décrit Trevor comme un « squelette vivant », Bale est passé à la batte et a travaillé sur le développement d’un physique correspondant à la description. Bale a radicalement changé son régime alimentaire, le réduisant à « de l’eau, une pomme et une tasse de café par jour, avec du whisky de temps en temps ». Les résultats parlent d’eux-mêmes, alors que le poids de Bale est passé de 182 livres à 120 livres. Bale a exprimé son intérêt à continuer jusqu’à atteindre un poids cible de 99 livres, mais a finalement été déconseillé par les cinéastes pour des raisons de santé. Malgré cela, le corps de Bale est passé d’athlétique à émacié avec un grand effet. Des yeux enfoncés, des vertèbres saillantes et des côtes toujours visibles créent un présent visuel dérangeant, presque semblable à un cadavre, tout au long du film.

L’éclairage et la couleur

La palette de couleurs sourdes du film renforce le sentiment de terreur et de malaise qui persiste constamment à chaque scène. Les couleurs vives sont rarement vues et chaque ombre persiste. Le jeu d’ombres lui-même fonctionne bien avec le physique de Christian Bale pour le film, car les ombres sont capturées et définissent clairement les caractéristiques squelettiques provoquées par sa perte de poids soudaine. De plus, même les scènes les mieux éclairées du film ajoutent au malaise, car la lumière est oppressante et utilise la palette de couleurs que l’on attend d’une ampoule fluorescente mal entretenue.

Comment Christian Bale dépeint la privation de sommeil

Le film met un point d’honneur à souligner que Trevor souffre d’insomnie et le lie étroitement à ses sentiments refoulés. Christian Bale, cependant, fait plus que simplement représenter un protagoniste qui s’assoupit fréquemment. Comme dans la vraie vie, l’insomnie de Trevor le laisse agité et mal à l’aise, alors que son corps oscille entre des accès de fatigue et des « seconds vents » artificiels induits par la caféine. Les expressions et le comportement de Bale illustrent que la privation de sommeil de Trevor ne le rend pas seulement épuisé physiquement, mais altère également son état émotionnel et sa perception de la réalité.

L’escalade du désespoir

Le sort de Trevor, du moins du point de vue du film, commence par un accident de travail survenu sous sa surveillance. À partir de là, Trevor s’entraîne ; s’inquiétant d’abord si ce qu’il vit est la vengeance de l’homme qui a été blessé dans l’accident. Lorsqu’il se rend compte que son sort n’est pas provoqué par l’homme à qui il a fait du tort, Trevor devient encore plus frénétique, car il n’a plus d’explication à ce qui lui arrive. Les choses commencent à sembler plus surréalistes et se fondent dans sa psyché, et la performance de Bale augmente avec la tension. Chaque interaction gênante avec un autre personnage devient rapidement un appel à l’aide, car Trevor se rend compte à quel point il est isolé et à quel point il est impuissant face aux circonstances.

L’accent de l’histoire sur la rédemption

Un thème récurrent dans l’histoire est le « chemin de la rédemption », qui est évidemment lié au fait que Trevor n’a jamais avoué son délit de fuite traumatisant. Trevor se croit vraiment au-delà de la rédemption, et dans le premier acte du film, la pensée est loin de son esprit. Cependant, alors qu’il se rend compte que son sort n’est pas la cause de la quête de vengeance d’un collègue mécontent, la pensée explose au premier plan de son esprit et Trevor commence à se demander s’il y a une rédemption pour lui. La performance de Bale à ce stade du film dépeint le désespoir solennel et silencieux d’un homme se demandant s’il est rachetable, et de plus, se considère-t-il digne de cette rédemption ?

La représentation de la culpabilité

Avant même que le public ne réalise que Trevor est responsable d’homicide involontaire, des signes subtils commencent à montrer que Trevor cache quelque chose, et cela pèse sur sa conscience. Tout au long du film, Trevor est vu à plusieurs reprises se laver les mains. La performance de Bale élève cette simple procédure sanitaire en une tentative frénétique et sérieuse d’éliminer avec force une souillure de sa personne. Trevor se lave les mains avec de l’eau de Javel, par opposition au savon pour les mains, comme si tout ce qui a sali ses mains était trop fort pour être manipulé par un savon conventionnel. L’expression du visage de Bale alors qu’il se lave les mains est désespérée, comme si sa vie dépendait de sa purification. De plus, lorsque Trevor se rend enfin et reconnaît son crime, il semble radicalement soulagé. Bien qu’il ait été incarcéré pour une durée indéterminée, Trevor semble beaucoup plus à l’aise, et lorsqu’il arrive dans sa cellule, il s’endort enfin pour la première fois depuis longtemps.

Comment il gère les traumatismes

Alors que Trevor a réprimé son traumatisme, Bale le met au premier plan avec ses manières et son comportement subtils. Dès le début du film, le public peut dire que quelque chose ne va pas chez Trevor. Cependant, Trevor lui-même garde un strict couvercle sur son traumatisme, et le public et les autres personnages doivent d’abord se demander quelle est la source de sa paranoïa et de son caractère réservé. Trevor a peut-être supprimé ses souvenirs de sa conscience éveillée, mais dans ses rêves et ses hallucinations, il a des aperçus de la vérité qui continuent de le pousser au désespoir. La représentation de Bale d’un homme refoulant ses émotions et ses traumatismes montre de manière obsédante les effets néfastes de la fuite de ses problèmes et de ses émotions, montrant à quel point éviter les conséquences et la confrontation peut être destructeur.