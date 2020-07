7 programmes, applications et sites Web gratuits pour couper des chansons

Aujourd’hui, nous vous apportons une petite collection de 7 programmes, applications et sites Web gratuits pour couper des chansonsDonc, si vous souhaitez créer une sonnerie ou simplement avoir le fragment de votre chanson préférée sous la main, vous pouvez le faire sans problème. Bien que nous n’allions pas nous impliquer avec une très longue liste, nous allons essayer de l’avoir pour toutes les plateformes.

Pour cette raison, dans cet article, vous trouverez des programmes de bureau, des applications mobiles et des sites Web gratuits où vous pourrez effectuer ces tâches. La plupart sont très faciles à utiliserBien qu’il existe des différences entre tous, qui peuvent vous amener à choisir l’un ou l’autre.

Audace

Audacity est toujours l’une des meilleures applications d’édition audio que vous puissiez trouver, et c’est un logiciel gratuit qui a des versions sur tous les systèmes d’exploitation. C’est une application totalement gratuite, et comprend des outils assez avancés pour éditer vos pistes audio.

Et en éditant, je veux dire aussi que vous permet de découper vos chansons préférées. Bien sûr, si les chansons sont dans des formats tels que MP3, vous devrez télécharger le plugin Lame pour pouvoir le faire. Mais ne vous inquiétez pas, car c’est un add-on qui est également gratuit, donc il ne posera aucun problème.

Trimmer audio

Un site internet spécialisé dans la découpe de fragments de vos chansons en ligne. Vous n’avez rien à installer ni à vous enregistrer n’importe où, la seule chose qui vous demandera est télécharger le fichier de musique que vous voulez, puis il vous offrira les options pour pouvoir le découper à votre guise sans problème. La seule limite est que les morceaux doivent peser au maximum 100 Mo.

Une fois que vous avez choisi le fichier, vous verrez un aperçu sur l’écran. et des commandes pour sélectionner le début ou la fin de la partie du morceau que vous souhaitez conserver. Ci-dessous, vous pouvez également changer le mode afin que la sélection soit ce que vous souhaitez supprimer, et vous pourrez également choisir le format de sortie du fichier résultant.

Couper l’audio

Cut Audio, également appelé Audio Cutter ou MP3Cut, est un autre outil en ligne dans lequel il vous suffit de télécharger la chanson que vous souhaitez couper et c’est tout. La piste audio sera prévisualisée et vous pouvez marquer le début et la fin de ce que vous voulez que la piste résultante soit après le rognage. Reconnaît plus de 300 formats audio et vidéoet vous permet d’extraire la piste audio d’une vidéo que vous téléchargez.

Ce que cet outil se démarque du précédent, c’est que propose cinq formats de sortie pour votre fichier résultant, et pour qu’il n’y ait pas de coupure violente dans la chanson, vous pouvez mettre un fondu entrant et un fondu sortant afin que l’audio croisse et diminue d’une manière plus organique.

Coupeur MP3 et fusion audio

Une application extrêmement simple. Sert à couper l’audio et à rejoindre les pistes, et le peu qu’il fait le fait très bien, bien qu’une plus grande compatibilité pour différents formats serait appréciée. Il dispose également d’outils pour créer des sonneries et d’une interface assez intuitive similaire aux outils en ligne ou de bureau.

OcenAudio

Comme Audacity, OcenAudio est une application d’édition audio complète qui offre beaucoup plus d’options que le découpage des chansons, bien que son fonctionnement est beaucoup plus facile et facile à apprendre.

C’est un outil open source, et il a des versions pour Windows et macOS et pour plusieurs distributions GNU / Linux telles que Debian, Linux Mint, ArchLinux, OpenSUSE ou CentOS. Ses autres options incluent celles de ajouter des effets aux chansons, multi-sélection ou même copier, couper et coller des fonctions.

Sonnerie

Ce site Web est axé sur création de sonneries pour mobile, de sorte qu’il ne permette d’enregistrer que l’audio résultant au format MP3 ou au format M4R des tonalités iOS. En ce qui concerne les formats d’entrée, vous pouvez télécharger des chansons au format AAC, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV et WMA.

Le Web est assez simple et prend en charge la possibilité de faire glisser des fichiers d’un dossier de l’ordinateur vers un champ spécifique du navigateur. Une fois que la chanson est lancée, vous pouvez couper le début et la fin et choisir le volume auquel vous voulez qu’elle soit, et c’est tout.

Wavepad

C’est une application mobile pour l’édition audio, qui a plusieurs options essentielles en plus de couper les chansons. Les options incluent couper, coller et copier ou ajouter plusieurs pistes. Au fait, qui a une fonction de clip vocal qui active les chansons, afin que vous puissiez supprimer les introductions musicales aux chansons.

Il comprend également des effets tels que l’amplificateur, le normalisateur ou l’écho, la prise en charge de plusieurs formats audio, des fréquences d’échantillonnage 8000-44100hz et 8-32 bits, ou une option d’enregistrement. C’est une application qui est initialement payante, mais si vous vous en convainquez et que vous souhaitez utiliser toutes ses fonctions, elle vous propose un paiement unique pour tout débloquer.