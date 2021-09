Le service de diffusion en continu Netflix continue de s’imposer comme la plus grande plateforme au monde avec plus de 200 millions d’abonnés, à qui elle offre chaque semaine le meilleur de sa bibliothèque de contenus. Dans ce cas, nous vous apportons quelques séries qui sont sorties très récemment et que vous devez garder à l’esprit, car elles sont idéales pour les voir en seulement deux jours, si vous cherchez à voir quelque chose rapidement. Voyez ce qu’ils sont !

+7 nouvelles séries Netflix à regarder en seulement deux jours

– Comment être un bon cowboy

Première: 1er septembre

Épisodes : 6 (25 minutes)

Protagonistes: Dale brisby

Terrain: Dale Brisby profite de sa connaissance des réseaux sociaux et de ses talents de clown de rodéo pour enseigner au monde ce que signifie être un bon cowboy.







– Q-Force

Première: 2 septembre

Épisodes : 10 (20 minutes)

Protagonistes: Gabe Liedman, Sean Hayes, David Harbour, Patti Harrison

Terrain: Un super-espion gay et son équipe hétéroclite LGBTQ luttent pour prouver leur valeur à l’agence qui les sous-estime. D’abord à West Hollywood, puis dans le reste du monde !







– Pour éveiller le bonheur !Avec Marie Kondo

Première: 31 août

Épisodes : 3

Protagonistes: Marie Kondo

Terrain: Marie Kondo revient avec une toute nouvelle série, et cette fois, elle entreprend la tâche ardue de commander une ville entière.







– se réveiller

Première: 25 août

Épisodes : 6

Protagonistes: Maria Wawreniuk, Ignacy Liss, Marta Nieradkiewicz, Marcin Czarnik

Terrain: Une adolescente fait face aux conséquences d’une tragédie dans un centre pour troubles de la mémoire, où elle se lie d’amitié avec d’autres patients qui ont vécu un traumatisme similaire.







– Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes

Première: 25 août

Épisodes : 6

Protagonistes: Kathrine Thorborg Johansen, André Sørum, Øystein Røger

Terrain: Ils pensaient qu’elle était morte, mais non. Il s’est réveillé et maintenant il veut juste boire du sang… un vice rentable pour la maison funéraire en difficulté de sa famille.







– Tout va bien se passer

Première: 20 août

Épisodes : 8

Protagonistes: Lucia Uribe, Flacio Medina, Isabella Vazquez Morales

Terrain: Créée et réalisée par Diego Luna, cette série se déroule à Mexico et est un « dramédia » qui réfléchit sur l’idée de famille et de relations aujourd’hui.







– La directrice

Première: 20 août

Épisodes : 6

Protagonistes: Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor

Terrain: Dans une prestigieuse université, la première femme de couleur à devenir professeur tente de répondre aux attentes d’un département de littérature défaillant.