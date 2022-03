7 nouvelles que vous rencontrerez lors de la mise à jour de votre Xiaomi vers MIUI 13.5

MIUI 13.5 sera la prochaine mise à jour du système de Xiaomi, et ce sont les nouvelles fonctionnalités qu’il inclura.

Nous savions déjà que MIUI 13.5 sera la prochaine version du système Xiaomi, et qu’il atteindra tous les mobiles Xiaomi qui ont été mis à jour vers Android 12. Maintenant, nous avons déjà pu connaître le premier Nouveautes qui arrivera avec la nouvelle version de MIUI.

depuis le portail Xiaomiui ont pu obtenir de nouvelles données sur MIUI 13.5qui peu à peu ont été intégrés dans les versions bêta de MIUI 13, et qui arrivera bientôt sur les premiers terminaux de la marque avec la mise à jour vers MIUI 13.5.

MIUI 13.5 inclura des modifications majeures de l’interface

Selon Xiaomiui, MIUI 13.5 sera une version axée sur le raffinement de l’interface système, améliorant des aspects tels que l’utilisation d’une seule main. En ce sens, on s’attend à ce que les différents menus du système modifier la position des paramètres être placé dans la partie centrale de l’écran et ainsi être plus accessible à la main.

En plus de ça, le menu de changement du taux de rafraîchissement de l’écran a été modifié, avec un aspect plus simple. Il en va de même avec le menu des applications récentes, où la représentation des applications a été améliorée. applications fonctionnant en mode flottant.

La application appareil photo cela changera également avec MIUI 13.5. Éléments graphiques et polices ils sont maintenant plus petitset les boutons de zoom ont été repensés**, modifiant la position du curseur de zoom et les raccourcis vers les différents niveaux de zoom.

Un autre changement mineur par rapport à l’application photo est dans le Menu d’options– Dans l’option permettant d’utiliser les boutons de volume pour effectuer des actions, l’option « Compte à rebours de l’obturateur » a maintenant été remplacée par « Minuteur ».

Enfin, MIUI 13.5 inclut désormais l’option de partager internet via ethernetquelque chose qui n’était pas disponible dans les versions précédentes de MIUI.

Pour le moment, Xiaomi n’a pas révélé quand prévoyez-vous de publier la mise à jour vers MIUI 13.5. Cependant, si l’on tient compte de l’arrivée de MIUI 12.5 l’année dernière, il est fort probable que il ne faut pas attendre trop longtemps jusqu’à votre arrivée.

