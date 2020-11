7 nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles sur votre mobile OnePlus

Écran de verrouillage personnalisable, mode sombre amélioré et nouvelles plus attendues sur les téléphones OnePlus.

Comme l’an dernier, OnePlus a à nouveau interrogé ses utilisateurs mobiles sur les fonctions les plus désirées qui doit être implémenté dans OxygenOS, le logiciel qui donne vie à vos mobiles.

Ainsi, l’entreprise a sélectionné les sept meilleures fonctions choisies par sa communauté, qui finiront tôt ou tard par débarquer sur leurs mobiles les plus récents grâce à une mise à jour logicielle.

Écran de verrouillage personnalisable, mode sombre amélioré et plus de nouvelles

Toutes les fonctions choisies par OnePlus ont été extraites de sa plateforme «IDEAS», à travers laquelle les membres de sa communauté peuvent proposer des actualités qui, selon qu’elles sont viables ou non, deviennent mis en œuvre sur OxygenOS au fil des semaines.

A cette occasion, ils ont été sept fonctions choisi par la marque, qui viendra sur ses mobiles les plus récents tels que le OnePlus 8T ou le OnePlus Nord. Ils sont les suivants:

Ajoutez une option de compteur FPS dans l’application Game Space.

Commandes de volume indépendantes pour chaque application et option pour permettre la lecture double média.

Personnalisation de l’écran de verrouillage.

Transfert de fichiers sans fil entre PC et appareils OnePlus.

«Power Diet»: un mode d’économie de batterie plus agressif qui limitera les fonctions des appareils à ce qui est essentiel pour étendre considérablement l’autonomie.

Mode sombre alternatif avec un choix d’arrière-plans noirs au lieu de gris.

Captures d’écran partielles.

Pour le moment, OnePlus n’a pas donné de dates estimé pour l’arrivée de ces fonctions, même si on peut s’attendre à ce qu’elles atterrissent de manière échelonnée avec les prochaines versions d’OxygenOS, en commençant probablement par les versions bêta activé via les programmes OxygenOS Beta que OnePlus propose aux propriétaires de la plupart de ses appareils.

En ce sens, en outre, l’entreprise a également partagé la liste d’idées qui, pour une raison quelconque, ont été écartées malgré la demande des consommateurs:

Alertes de notification dans le trou sur l’écran.

Mode bureau.

Collaborez avec les entreprises à l’origine des réseaux sociaux pour améliorer la qualité de la caméra dans leurs applications.

Retouches dans le style d’iOS 14.

Évitez l’effet «burn-in» sur les appareils dotés d’écrans OLED grâce à des techniques de «décalage de pixels» – des mouvements de pixels très subtils.

Niveau de charge maximum personnalisable de la batterie.

Double audio via Bluetooth.

Personnalisation du lecteur d’empreintes digitales.

Améliorations du traitement d’image.

Animations lors de l’appairage ou de la connexion des accessoires.

Personnalisation de la barre de navigation.

Remplacez le téléphone et l’application de numérotation de Google par OnePlus.

Compteur de notifications sur les icônes de l’écran d’accueil.

Tableau de bord de santé de la batterie.

Style classique dans OxygenOS 11.

Nous ne savons pas si, à l’avenir, OnePlus se retirera et finira par implémenter certaines de ces fonctions – d’autres, en revanche, ont été abandonnées car des fonctionnalités similaires existent déjà dans OxygenOS – mais pour l’instant, j’ai peur que les propriétaires des terminaux du l’entreprise devra se contenter des 7 fonctions mentionnées ci-dessus.

En tout cas, force est de constater que la marque chinoise va de l’avant avec ses projets de faire d’OxygenOS 11 un couche de personnalisation de plus en plus distincte Stock Android -Bien que cela ait toujours été le cas, seulement que son interface a été conçue d’une manière qui ne lui ressemblait pas-, à travers des fonctions exclusives et une interface qui, bien que peu appréciée par tout le monde, montre sans aucun doute la maturité atteinte par l’entreprise dans le domaine des logiciels.

