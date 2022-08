7 nouvelles applications de ces dernières semaines que vous devriez essayer

Découvrez les 7 meilleures nouvelles applications qui ont récemment fait leur apparition sur le Play Store.

Si vous parcourez habituellement le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour votre mobile Android, vous avez de la chance car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les 7 meilleures nouvelles applications qui sont récemment arrivées dans l’App Store de Google.

Au sein de cette sélection vous pourrez trouver des applications aussi intéressantes que Extract Unzip RAR, Collage de l’éditeur de mise en page photoWidgetBlock ou Gagnez de l’argent en ligne – Application de récompenses.

Extraire Décompresser RAR

À une occasion, vous avez sûrement reçu un fichier compressé et vous n’aviez aucune application pour l’ouvrir, mais c’est fini grâce à Extract Unzip RAR, une application gratuite qui vient d’arriver sur le Play Store avec laquelle vous pourrez décompressez n’importe quel fichier ZIP ou RAR et créez vos propres fichiers ZIP.

Cette application prend en charge la compression de fichiers volumineux, inclut plusieurs options de format, de compression et de cryptage et dispose d’un gestionnaire de fichiers intégré pour consulter les fichiers décompressés rapidement et facilement.

Google Play Store | Extraire Décompresser RAR

Informations complètes sur l’appareil

La deuxième application de cette liste est Full Device Info, un outil pratique avec lequel vous pouvez accéder toutes les informations sur le matériel avec lequel votre terminal compte comme l’état de santé de la batterie, les caractéristiques des caméras ou les applications système que vous avez installées sur votre appareil mobile.

Google Play Store | Informations complètes sur l’appareil

Collage de l’éditeur de mise en page photo

Photo Layout Editor Collage est une application gratuite qui vous permettra de faire ressortir votre veine artistique et créez vos propres collages en utilisant des photos, des autocollants, des arrière-plans et des textes. Pour cela, il dispose d’une série d’outils avec lesquels vous pouvez retourner, faire pivoter et flouter les photoschangez la police et régler le contraste et la luminosité des images.

De plus, cette application a différents types de cadres et de styles pour donner à vos créations une touche plus personnelle.

Photo Layout Editor Collage fr une application gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger directement à partir du lien vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Collage de l’éditeur de mise en page photo

Galerie – Album photos

Si vous en avez assez de votre application de galerie, n’hésitez pas à essayer Gallery – Photo Album, une application gratuite qui vient d’arriver sur le Play Store avec laquelle vous pouvez organisez toutes les images que vous avez enregistrées sur votre mobile pour les localiser plus rapidementmodifiez les photos pour leur donner une touche plus professionnelle et même créez vos propres collages.

Google Play Store | Galerie – Album photos

WidgetBloc

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile avec des widgets, vous allez adorer Widget Block, une application gratuite qui inclut une large collection de widgets d’horloge, de météo ou de batterie, entre autres.

Google Play Store | WidgetBloc

HabitudeMaintenant

HabitNow est une application simple qui vous aidera à créer des habitudes saines comme marchez tous les jours, buvez beaucoup d’eau, faites de l’exercice régulièrement, faites des exercices de relaxation et de méditation, mangez sainement ou dormez davantage.

Cette application a plus de 50 habitudes saines et dispose d’un système de rappel qui s’occupera de vous avertir lorsqu’il est temps d’effectuer chacun d’eux.

HabitNow est une application gratuite avec des publicités qui, bien qu’il soit arrivé récemment sur Google Play, a déjà été téléchargé plus de 50 000 fois.

Google Play Store | Suivi et planificateur quotidien HabitNow

Gagnez de l’argent en ligne – Application de récompenses

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour gagner de l’argent avec votre mobile et la dernière application de ce type pour accéder au Play Store est Earn Money Online- Rewards App, un outil simple grâce auquel vous pouvez gagner de l’argent supplémentaire jouer à des jeux, accomplir des tâches quotidiennes, résoudre des problèmes mathématiques et tester vos connaissances sur différents sujets.

Gagner de l’argent en ligne est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Gagnez de l’argent en ligne – Application de récompenses

