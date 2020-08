7 nouveaux films que vous pouvez désormais regarder chez vous

Si une chose ne ralentit pas, c’est l’avenir des films de super-héros. Matt Reeves ‘ Le Batman, qui met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, devrait reprendre la production à Londres en septembre. Dans d’autres nouvelles de Batman, Ben Affleck devrait revenir en tant que Croisé Caped dans le prochain Le flash.

Cela fait suite à la nouvelle selon laquelle Michael Keaton pourrait également reprendre son rôle de Batman pour le film, indiquant clairement que le film couvrirait plusieurs chronologies et univers.

Spider-Woman est également sur le point d’avoir sa propre aventure sur grand écran bientôt sous l’œil de Booksmart réalisateur Olivia Wilde. Mais les nouvelles de Spider-Verse ne s’arrêtent pas là, car le méchant Kraven the Hunter est sur le point de faire l’objet de son propre spin-off de Triple frontière réalisateur JC Chandor.

En attendant ces films, voici les meilleurs nouveaux films que vous pouvez regarder chez vous ce week-end.

Où le regarder: Louer sur le numérique, 5,99 € sur Amazon, 6,99 € sur Apple

Le biopic de Michael Almereyda sur l’inventeur Nikola Tesla évite toutes les conventions du genre, utilisant des anachronismes et des cassures dans le quatrième mur pour raconter l’histoire de la figure culte. Ethan Hawke joue le rôle de Tesla, avec Kyle MacLachlan comme Thomas Edison. De notre avis:

La nature expérimentale du film le rend plus difficile à avaler qu’un biopic conventionnel, mais aussi plus intéressant et enrichissant à utiliser. De grandes performances aident à garder toute l’entreprise ancrée – Hawke et MacLachlan sont merveilleux en tant qu’hommes pris en conflit les uns avec les autres – et les anachronismes donnent matière à réflexion longtemps après la fin du film. TeslaL’étrangeté est appropriée à l’homme qui l’a inspirée.