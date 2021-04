7 mondes du système solaire où le temps est fou

Notre système solaire abrite un temps étrange et merveilleux, avec des tempêtes d’une ampleur plus terrifiante que tout Terre l ‘histoire enregistrée. Des ouragans séculaires Jupiter aux vents immenses sur Neptune, si vous quittez la Terre, vous serez choqué par ce que vous trouvez.

Sur Mars, vous trouverez d’immenses tempêtes de poussière qui couvrent toute la planète, tandis que Vénus a une atmosphère incroyablement épaisse et rapide qui peut former des tourbillons permanents à ses pôles. Sur Jupiter et Saturne, il y a d’énormes tempêtes – plus grandes que le diamètre de plusieurs Terres – qui font rage depuis des décennies, voire des siècles. Sur le géant de glace Neptune, vous trouverez les vents les plus rapides du système solaire, et dans Neptune et Uranus cela pourrait diamants de pluie .

Grâce à de récentes missions dans l’espace, nous en avons appris plus que jamais sur ces systèmes météorologiques fascinants. Les scientifiques mènent également des études à long terme sur les systèmes météorologiques, tels que les tempêtes qui éclatent du soleil et qui peuvent avoir des effets directs sur la Terre. Alors que nous continuons à atteindre l’inconnu, qui sait ce qu’il y a d’autre à découvrir dans le système solaire?

La grande tache rouge de Jupiter: un ouragan de la taille de la Terre

La grande tache rouge de Jupiter vue par la sonde spatiale Voyager 2. (Crédit d’image: MPI / Getty Images)

Cette tempête emblématique fait rage sur Jupiter depuis des siècles, mais elle n’est peut-être pas là pour toujours. La tempête géante en rotation est comparable à un ouragan sur Terre, bien qu’elle soit considérablement plus grande. Il mesure environ 16 000 kilomètres de diamètre, soit environ 1,3 fois la largeur de notre planète. Les scientifiques pensent que ses racines remontent à 100 fois plus profond dans Jupiter que les océans de la Terre. Des preuves récentes suggèrent cependant la tempête peut être en train de rétrécir , bien qu’il puisse dévorer d’autres tempêtes pour gagner un coup de pouce.

Ce n’est pas le seul temps extrême sur Jupiter: ses pôles nord et sud ont d’étranges tableaux de cyclones disposées en cercle, tandis que le rayonnement intense de la planète baigne certaines de ses lunes, comme Io et Europe .

De la NASA Vaisseau spatial Juno , qui est entré en orbite autour de Jupiter en 2016, a collecté des données incroyables sur cette géante gazeuse à l’aide d’une panoplie d’instruments. Cela comprend un radiomètre à micro-ondes pour mesurer l’atmosphère profonde de Jupiter, des caméras ultraviolettes et infrarouges pour prendre des images de l’atmosphère de la planète et de ses aurores, et JunoCam, qui a également été occupée à capturer des images de lumière visible.

L’éclair de Saturne: 10000 fois plus puissant que celui de la Terre

Image composite de la tempête nord de Saturne capturée par le vaisseau spatial Cassini de la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)

Étonnamment, nous avons non seulement vu la foudre sur Saturne, mais nous l’avons également entendu. De la NASA Cassini Le vaisseau spatial, qui a tourné autour de Saturne de 2004 à 2017, a pu repérer la foudre sur la planète pendant la journée, ce qui signifie qu’il a dû être incroyablement intense – certains boulons seraient 10000 fois plus puissants que ceux de la Terre, selon la NASA.

En observant les émissions radio de la planète, Cassini a également pu «entendre» les tempêtes se déverser dans l’atmosphère. Saturne développe parfois d’énormes tempêtes qui s’étendent sur plus de 300 000 kilomètres (190 000 miles), encerclant presque toute la planète, tandis que le pôle nord de la géante gazeuse accueille un étrange et permanent. hexagone de nuages qui s’étend profondément dans la planète.

Tempêtes solaires: des explosions de colère qui détruisent les réseaux électriques

Une éruption colossale du filament solaire du soleil le 31 août 2012. (Crédit d’image: NASA / Goddard Space Flight Center)

Le soleil peut faire des ravages sur notre planète. Son tempêtes solaires se composent de rafales de rayonnement et de particules chargées, qui peuvent gravement endommager les satellites qui surveillent de près l’activité du soleil et se préparent au pire, mais parfois, lorsqu’une grosse tempête se dirige vers nous, les satellites et les réseaux électriques doivent être désactivés. ils peuvent s’en sortir.

Malgré tous nos efforts, de temps en temps, une violente explosion solaire peut nous prendre au dépourvu . En 1859, une puissante éruption solaire nommée d’après l’astronome Richard Carrington a provoqué des interruptions généralisées des communications télégraphiques mondiales. L’événement de Carrington de 1859 a également déclenché d’incroyables aurores boréales visibles aussi loin au sud que les Caraïbes.

En 1989, une éruption solaire a ravagé le transport d’électricité de la centrale d’Hydro Québec, provoquant une panne d’électricité qui a laissé six millions de personnes sans électricité pendant neuf heures.

L’activité solaire a même été suggérée comme une cause possible du naufrage du Titanesque . Comme nouvelle recherche suggère qu’une tempête solaire derrière l’impressionnant spectacle de lumière nordique au moment du naufrage aurait pu perturber les systèmes de navigation et de communication du navire et gravement entravé les opérations de sauvetage.

Vortex de Vénus: une tempête qui se déplace plus vite que sa planète

Vortex de Vénus au pôle sud photographié par le vaisseau spatial Venus Express de l’ESA. (Crédit image: ESA / VIRTIS / INAF-IASF / Obs. De Paris-LESIA / Univ. Oxford)

Au pôle sud de Vénus est un grand vortex de la taille de l’Europe tourbillonnant dans l’atmosphère. Ce vortex semble exister depuis longtemps et est le résultat de certaines propriétés étranges sur la planète. L’atmosphère sur Vénus se déplace plus vite que la planète, atteignant des vitesses allant jusqu’à 400 kilomètres par heure – 60 fois plus vite que la rotation de la planète, selon le Agence spatiale européenne .

Vénus est également la planète la plus chaude du système solaire, mais remarquablement pas la plus proche du soleil. Son atmosphère d’une densité infernale recouvre la planète et emprisonne la chaleur dans un emballement Effet de serre . En conséquence, les températures vénusiennes peuvent atteindre 870 degrés Fahrenheit (465 degrés Celsius).

Même la pluie sur Vénus n’offre aucun soulagement du climat odieux. L’acide sulfurique corrosif tombe des nuages ​​et s’évapore avant même d’atteindre le sol en raison des températures de surface extrêmes.

Le méga vent de Neptune: plus rapide que la vitesse du son

La grande tache sombre de Neptune capturée par le vaisseau spatial Voyager 2 de la NASA. (Crédit d’image: NASA)

Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, a les vents les plus rapides du système solaire. Aux plus hautes altitudes de la planète, là où le méthane donne à Neptune sa couleur bleue, les vents peuvent atteindre des vitesses de plus de 1 300 miles (2 100 kilomètres) par heure ou 1,6 fois la vitesse du son. Ces vents immenses donnent également lieu à de grosses tempêtes, comme le fameux « Great Dark Spot » vu par le Voyager 2 sonde en 1989.

Les scientifiques sont toujours intrigués par la cause de cette tempête éphémère qui avait disparu au moment où le télescope spatial Hubble de la NASA a tourné son regard vers Neptune environ cinq ans après Voyager 2.

Depuis lors, Hubble a gardé un œil vigilant sur les tempêtes turbulentes de Neptune qui tournent dans le sens des aiguilles d’une montre en raison de la rotation de la planète (contrairement aux ouragans sur Terre qui sont des systèmes à basse pression et tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Au fil des ans, Hubble a noté l’arrivée et la disparition de nombreuses tempêtes neptuniennes, dont l’une a récemment rendu perplexe les scientifiques.

Ce particulier vortex avait été observé balayant vers le sud vers l’équateur de Neptune, suivant le chemin de diverses tempêtes avant lui. Bien que contrairement à ses prédécesseurs, ce vortex a fait un virage serré et a commencé à dériver vers le nord, à la grande surprise des chercheurs.

Tempêtes de poussière sur Mars: les tornades visibles de l’espace

Un diable de poussière martien balaie la surface de Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Univ. D’Arizona)

En 2018 un énorme tempête de poussière engloutit la surface de Mars, occultant une grande partie de sa surface de notre point de vue. Ces tempêtes, appelées « haboobs « quand ils se produisent sur Terre, sont assez réguliers sur Mars, se produisant toutes les quelques années, mais celui-ci était particulièrement important. Ils sont causés par le soleil chauffant l’atmosphère de la planète, soulevant la poussière du sol – bien que les scientifiques ne soient pas sûrs comment ils deviennent si grands, selon la NASA . Ils posent des problèmes pour les rovers à énergie solaire en surface, qui dépendent de la lumière du soleil.

Mars expérimente également diables de poussière – des tornades miniatures qui se forment et se déplacent sur la surface. Ce phénomène n’est pas exclusif à la planète rouge, en fait, ils sont également observés sur Terre.

Des diables de poussière se forment lorsque le sol se réchauffe, ce qui fait que l’air proche de la surface se réchauffe et monte également. Pendant que l’air monte, il peut entrer en contact avec de petits segments d’air plus froids plus haut qui à leur tour provoquent la rotation de la colonne d’air.

Nous pouvons voir ces diables de poussière en raison de la saleté qu’ils jettent du sol. Ils sont tellement visibles qu’ils peuvent même être vus de l’espace! En 2012, le Mars Reconnaissance Orbiter a repéré un diable de poussière martien colossal debout 2600 pieds (800 mètres) de haut et 98 pieds (30 mètres) de large.

La pluie de méthane de Titan: vous ressentirez chaque goutte

Représentation d’artiste d’une mer sur la lune de Saturne Titan. (Crédit d’image: NASA / John Glenn Research Center)

La plus grande lune de Saturne, Titan, est l’un des corps les plus énigmatiques du système solaire. Cette Semblable à la Terre le corps héberge du liquide sur son surface , possède un vraiment bizarre climat , et intrigue les scientifiques depuis des années.

Sur Titan, le méthane tombe parfois sous forme de pluie, après s’être évaporé de la surface et former des nuages ​​épais. La pluie de méthane sur la lune glaciale tomberait très lentement, en raison de la faible gravité et de la brume épaisse, de sorte que vous sentiriez chaque goutte, physicien Rajani Dhingra de l’Université de l’Idaho. a dit au New Scientist en 2019.

Le cycle hydrologique de Titan (où «hydro» se rapporte au méthane et non à l’eau comme sur Terre), sculpte le paysage et alimente du méthane liquide et de l’éthane dans d’immenses lacs tels que Kraken Mare qui mesure plus de 300 mètres de profondeur.

Ressources supplémentaires: