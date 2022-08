Les filigranes vous semblent-ils gênants ? Il est aussi simple de supprimer le filigrane TikTok à l’aide de ces applications mobiles disponibles pour Android.

Dans TIC Tac Il est possible de trouver des vidéos de différents thèmes, des danses, des blagues, des sondages, des résumés de films et de séries, du contenu éducatif et bien plus encore.

Cependant, pour télécharger une de ces vidéossurtout les plus viraux et populaires, il est nécessaire de disposer d’outils conçus à cet effet.

Et, bien sûr, gardez à l’esprit qu’au moment du téléchargement, ils sont livrés avec le marque d’eau inclus. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant vous montrer le 7 meilleures applications pour supprimer le filigrane TikTok.

Comment télécharger des vidéos TikTok sans filigrane

Top des applications pour supprimer le filigrane TikTok : les 7 meilleures

SnapTik : téléchargeur de vidéos TT

Suppresseur de filigrane, Effaceur de logo

Supprimer et ajouter un filigrane

SaveTok – Enregistrer des vidéos

Effaceur vidéo – Supprimer le filigrane/logo de la vidéo

Téléchargeur pour TikTok

Supprimer les filigranes TikTok

Ci-dessous vous pouvez voir une liste de Applications utiles pour supprimer le filigrane TikTok. Ils sont tous fonctionnels et totalement gratuits.

SnapTik : téléchargeur de vidéos TT

SnapTik est l’un des meilleurs et des plus populaires applications pour supprimer le filigrane TikTok. Il a la particularité de pouvoir télécharger toutes les vidéos que vous souhaitez dans le meilleure définition et en étapes simples.

Une fois l’application installée, elle fera partie de TikTok en tant qu’extension. Là, vous verrez un bouton spécial pour effectuer téléchargements vidéo sans filigrane.

GooglePlay | SnapTik

Suppresseur de filigrane, Effaceur de logo

dissolvant de filigrane fonctionne parfaitement pour supprimer tout filigrane, quelle que soit la plate-forme, car l’application possède les fonctionnalités d’un Editeur de vidéo.

Avec lui vous n’aurez qu’à charger la vidéo que vous voulez, la couper autant de fois que nécessaire et à supprimer les filigranes vous pouvez utiliser le Intelligence artificielle.

Leur l’interface est similaire à d’autres applications sur le marchéAussi, c’est assez facile à utiliser Et vous n’avez pas besoin d’être un expert pour profiter de ses fonctionnalités.

GooglePlay | dissolvant de filigrane

Supprimer et ajouter un filigrane

Une autre option étonnante pour supprimer le filigrane facilement et efficacement Supprimer et ajouter un filigrane. Ses multiples fonctions permettent non seulement supprimer les filigranesmais aussi ajouter des marques propres à vos vidéos ou images.

Son utilisation est très simple, il vous suffit d’entrer dans l’application, de sélectionner « Supprimer filigrane »téléchargez la vidéo ou l’image, placez la case où se trouve le filigrane, cliquez sur « Retirer » et attendez-vous à ce que le logiciel fasse son travail.

GooglePlay | Supprimer et ajouter un filigrane

SaveTok – Enregistrer des vidéos

Si vous n’avez pas assez de temps pour modifier et supprimer des filigranesil est temps d’y jeter un œil EnregistrerTok. Avec elle, vous n’avez qu’à copier le lien vidéo et collez-le dans l’application.

Après ce processus, il vous suffit de donner cliquez sur télécharger et prêt. Le meilleur de tous, c’est que le l’interface est confortable et intuitive.

GooglePlay | EnregistrerTok

Effaceur vidéo – Supprimer le filigrane/logo de la vidéo

Pour avoir une vidéo avec une finition plus professionnelle, il est recommandé d’utiliser l’application gomme vidéo. Il s’agit d’un éditeur vidéo qui a pour fonction particulière de pouvoir supprimer et ajouter aux vidéos marque d’eau.

Son interface utilisateur est sympa, minimaliste et très intuitif. De plus, vous pouvez facilement éditer des vidéos et des images et vous pouvez même ajouter des textes, des autocollants, de la musique et supprimer des fonds d’écran. Entre autres choses, vous pouvez exporter la vidéo dans la meilleure qualité et publiez-le directement sur les réseaux sociaux les plus populaires.

GooglePlay | gomme vidéo

Téléchargeur pour TikTok

Téléchargeur pour TikTok se distingue par la facilité avec laquelle il est possible de télécharger un Vidéo TikTok sans filigrane. La seule chose dont vous aurez besoin est le lien de la vidéo que vous souhaitez télécharger et suivez quelques étapes simples.

Alors recherchez la vidéo TikTok, cliquez sur le bouton « Partager > Obtenir le lien » puis allez dans l’application Téléchargeur pour TikTokcollez le lien dans la barre et cliquez sur « Décharge ».

GooglePlay | Téléchargeur pour TikTok

Supprimer les filigranes TikTok

C’est une application parfaite pour les utilisateurs qui n’aiment pas se compliquer la vie. Son interface est confortable, facile à utiliser et tu peux télécharger la vidéo que vous vouleztant qu’il est contenu de TIC Tac.

Désormais, pour en télécharger une, il vous suffit de lancer l’application mobile, de localiser la vidéo précédemment téléchargée et de cliquer sur « Supprimer filigrane ». Il est important de noter que l’application prend en charge Vidéos TikTok en haute et basse qualité.

GooglePlay | Supprimer les filigranes TikTok

Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs applications pour supprimer le filigrane TikTok, vous n’aurez qu’à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et c’est tout. Qu’attendez-vous pour le télécharger ?

