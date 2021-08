7 marques d’alcool de célébrités avec une valeur nette élevée : George Clooney, Kendall Jenner, P-Diddy

Le 16 août, Mariah Carey a annoncé le projet sur lequel elle travaille apparemment depuis plus de deux ans : une liqueur à la crème appelée « Black Irish ».

La reine de Noël a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle « voulait créer quelque chose qui incarne les vacances et donne à chacun une raison de célébrer toute l’année » tout en célébrant son héritage noir et irlandais.

Carey rejoint une longue lignée de célébrités qui ont lancé des marques d’alcool, il peut donc s’agir d’une entreprise à toute épreuve.

7 marques d’alcool de célébrités et leurs valeurs nettes.

Mariah Carey n’est pas la première célébrité à se joindre au commerce d’alcool lucrative qui a fait des millions d’autres célébrités, nous avons donc décidé de nommer certaines des personnes avec qui elle se tient maintenant.

1. Tequila ‘Casamigos’ de George Clooney

Fondé en 2013, Casamigos a commencé comme un projet parallèle pour Clooney.

Lui et son ami Rande Gerber construisaient des maisons de vacances voisines à Cabo San Lucas, au Mexique, et dégustaient ensemble des marques de tequila locales pendant des mois.

Ils ont finalement décidé qu’ils voulaient fabriquer leur propre marque de tequila qu’ils pourraient offrir à leurs amis et à leur famille, et ont engagé une distillerie locale pour la fabriquer pour eux, ajoutant Michael Meldman à l’équipe.

Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que l’entreprise explose sur la scène et représente une entreprise d’un milliard de dollars.

En 2017, Clooney et ses co-fondateurs ont vendu l’entreprise au géant de la bière Diageo pour 700 millions de dollars et devraient gagner 300 millions de dollars supplémentaires si les bénéfices continuent sur la tendance qu’ils suivent depuis des années.

2. Le gin « Aviation » de Ryan Reynold

Parce que Reynold’s a tellement apprécié le goût de l’esprit « Aviation », il a acheté une participation dans la société de gin et est devenu copropriétaire en 2018.

« Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est la pure joie créative qu’apporterait l’apprentissage d’une nouvelle industrie », a-t-il déclaré. « Développer la marque avec mon entreprise, Maximum Effort Marketing, a été l’un des projets les plus gratifiants auxquels j’ai jamais participé. «

Il y a plus d’un an, ils ont conclu un accord avec Diageo, la même société qui a acheté Casamigos, et a vendu la société pour 610 millions de dollars.

Selon un communiqué de presse publié par Diageo, Reynolds conservera « une participation continue » dans la société.

Reynolds et d’autres actionnaires se partageront un paiement initial de 335 millions de dollars et pourraient gagner 257 millions de dollars supplémentaires si les bénéfices continuent d’augmenter au cours des 10 prochaines années.

3. Les margaritas «Skinnygirl» de Bethenny Frankel

Entrepreneur bien connu qui a joué dans « Les vraies femmes au foyer de New York », Frankel est entrée pour la première fois dans l’industrie des alcools en 2009 avec sa sortie de margaritas préemballées et adaptées au régime appelée Skinnygirl.

Elle a rapidement développé l’entreprise après le succès de la gamme margarita, en ajoutant des vodkas hypocaloriques, des cocktails prêts à servir et différents types de vins.

En 2011, Beam Global Spirits & Wine a acquis la marque de spiritueux Skinnygirl. Les détails de l’accord n’ont pas été rendus publics, mais Forbes a estimé que Frankel a remporté 120 millions de dollars sur la vente.

Selon CNN, elle a également conservé les droits d’utiliser le surnom de Skinnygirl pour les produits sans alcool, en lançant des produits dans les espaces de vêtements, de nourriture et de beauté ces dernières années.

4. Vodka « Ciroc » et tequila « DeLeón » de P-Diddy

Le rappeur devenu entrepreneur a conclu plusieurs relations d’affaires avec des sociétés d’alcool et en a tiré une fortune.

Sean ‘Puffy’ Combs a conclu un partenariat avec Diageo en 2007 sur une coentreprise 50-50 pour aider à promouvoir la vodka de marque Ciroc à travers les États-Unis.

Ciroc est bien connu pour être mentionné dans des chansons de P. Diddy, Rick Ross, entre autres rappeurs, et a été intégré avec succès dans la culture hip hop en tant que boisson incontournable.

En 2014, son partenariat avec Diageo l’a amené à conclure un autre accord, en achetant la société de tequila « DeLeón ».

Peu de temps après cette annonce, Forbes a estimé que l’accord ciroc lui avait rapporté plus de 700 millions de dollars depuis 2007.

5. Le champagne ‘Armand de Brignac’ de Jay Z

L’homme d’affaires milliardaire, fondateur de Roc Nation et rappeur historiquement acclamé Jay Z a acheté la marque de champagne française en 2014.

Cependant, il a montré son intérêt pour la marque haut de gamme bien plus tôt dans sa carrière, en aidant à la lancer avec son clip pour la chanson « Show Me What You Got ».

En 2019, Forbes a rapporté que l’investissement du rappeur dans l’entreprise s’élevait à 310 millions de dollars, ce qui n’est peut-être pas trop surprenant étant donné que la marque est connue pour ses 300 bouteilles de champagne.

Jay Z aurait également recueilli 100 millions de dollars de D’Ussé, une coentreprise de cognac qu’il a avec Bacardi.

6. La ‘818 Tequila’ de Kendall Jenner

Fondée par le mannequin et star de « L’incroyable famille Kardashian », 818 Tequila est sortie en mai, mais uniquement en Californie, et a ensuite été déployée dans le Nevada, le Texas, New York, le New Jersey, la Géorgie et la Floride.

Selon le président de la société, dans les deux mois qui ont suivi le lancement de la 818 Tequila de Kendall Jenner, les ventes de la marque ont déjà dépassé les chiffres prévus pour ses deux premières années d’activité.

« Nous sommes en train de suivre pour être l’un des lancements de spiritueux les plus réussis, pas même les lancements de Tequila », a déclaré Mike Novy, président et chef de l’exploitation de la société.

La marque a également battu les ventes initiales d’autres marques de tequila de stars comme LeBron James et George Clooney, selon un initié, bien que les revenus exacts soient inconnus.

L’aventure de Mariah Carey dans l’industrie de l’alcool semble beaucoup plus sentimentale qu’une simple acquisition d’entreprise, mais elle est susceptible de faire des vagues et de devenir un succès.

En entrant dans la saison d’automne où les gens aiment commencer à célébrer Noël tôt, la liqueur à la crème s’envolera à coup sûr des étagères.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.