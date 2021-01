7 magnifiques BMW de route et de piste sont aux enchères. Lequel choisiriez-vous?

Sous la dénomination «Collection Henry Schmitt» nous avons trouvé sept magnifiques machines BMW (dont une d’Alpina), des machines de route et de compétition qui commenceront à être vendues aux enchères en ligne par Stratas Auction à partir du 19 janvier.

Qui est Henry Schmitt? Non seulement il est propriétaire de BMW San Francisco, USA, mais il est également pilote de course, toujours à la barre de modèles BMW, modernes ou historiques – Comment pourrait-il en être autrement. Bien qu’il ait plus de 60 ans, Schmitt est toujours en compétition au plus haut niveau, après avoir fait partie du GT World Challenge America en 2020 avec une BMW M6 GT3.

Son lien avec BMW est fort à plusieurs niveaux, ayant rassemblé divers modèles de route et de compétition au fil des ans. Cependant, ces derniers temps, son impressionnante collection a décliné, Schmitt proposant divers exemplaires de sa collection en vente aux enchères.

Il l’avait déjà fait en 2019, lorsque RM Sotheby’s a mis aux enchères quatre de ses modèles de compétition et se prépare maintenant à mettre en vente sept autres magnifiques exemplaires. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous le faites, c’est une occasion unique de «mettre la main sur» des machines rares et uniques – cliquez sur les sous-titres pour accéder à toutes les informations sur chaque voiture sur le site de Stratas Auction.

Une BMW de rallye? Ce n’est pas courant, mais c’est déjà arrivé et, de plus, le plus grand succès obtenu par un BMW 2002 ti Rally ce fut une victoire lors de notre Rallye du France en 1972, avec Achim Warmbold au volant. Cette unité qui va aux enchères n’est pas celle qui a remporté notre rallye, mais elle n’en est pas moins intéressante pour cette raison.

Même s’il s’agit d’une compétition, cette BMW 2002 ti Rally a subi plusieurs modifications au fil des ans – de la chaîne cinématique au châssis -, mais elle peut officiellement participer à des compétitions automobiles historiques.

Vente aux enchères: 19 janvier 2021.

En dépit d’être une voiture de compétition, cette BMW 2002 n’est pas né comme tel. Ce n’est qu’en 2011, avec son ancien propriétaire, que les travaux de reconversion ont commencé à entrer en concurrence. Schmitt l’a acheté en 2013 et a continué à modifier la voiture, en installant, entre autres, une boîte de vitesses à cinq rapports avec des rapports plus courts et un différentiel d’une BMW 320i (E30).

Vente aux enchères: 10 février 2021.

La star de cette collection BMW? Très probable. Celui-là BMW 3.5 CSL «Batmobile»Le châssis # 987 a remporté les 12 Heures de Sebring 1975, avec Brian Redman et Hans-Joachim Stuck partageant le siège du conducteur, entre autres – vous pouvez trouver leurs signatures à l’intérieur.

Contrairement au modèle routier, le 3.0 CSL (E9), le modèle de compétition a vu son six cylindres en ligne passer à 3,5 l (M49) de capacité et jusqu’à 370 ch. Mais c’est un attirail aérodynamique – divulgacher l’avant grattant presque au sol, des ailettes sur les ailes avant, l’énorme aile arrière – qui le distingue et lui donne le surnom de «Batmobile».

Ce n’est pas la première fois que cette CSL est mise aux enchères – c’était l’une des mises aux enchères en 2019, sans trouver d’acheteur. Trouvera-t-il un nouveau propriétaire dans celui-ci?

Vente aux enchères: 22 janvier 2021.

Ce pourrait être le «frère» de la «Batmobile» ci-dessus, mais ce BMW 3.5 CSL ce n’est pas une voiture de course d’origine. Le numéro de son châssis nous indique, selon les archives historiques, qu’il était prévu de devenir un concours CSL, mais cela ne l’a jamais été. Cela n’a pas empêché Schmitt, après son acquisition, de la transformer en voiture de compétition initialement prévue, en utilisant des pièces de rechange d’autres CSL.

D’où le nom «Continuation», une sorte d’hommage au CSL original. Cependant, il n’est pas entièrement conforme aux spécifications d’origine. Le moteur, par exemple, conserve le bloc d’origine et l’injection mécanique, mais la culasse est désormais à quatre soupapes par cylindre. Résultat? 500 chevaux pour un peu plus de 800 kg de poids!

Vente aux enchères: 21 janvier 2021.

L’une des deux voitures de route de ce groupe, la BMW Z1 Alpina RLE (Roadster Limited Edition) est une rareté. Le Z1 qui sert de base – le premier BMW Z – en a aussi peu, n’ayant produit qu’environ 8000 unités. L’interprétation d’Alpina n’a été produite que dans quelques 66 exemplaires, la moitié d’entre eux allant au Japon et l’autre en Europe.

Alpina a changé les six cylindres en ligne – est passé de 2,5 l à 2,7 l -, la puissance passant de 170 ch de la Z1 régulière à 200 ch. Il se distingue également par les roues à rayons typiques de l’Alpine, ici avec 17 ″. Cette unité, numéro 28, a parcouru moins de 35 000 kilomètres.

Vente aux enchères: 12 février 2021.

L’autre voiture de route aux enchères est également une rare BMW 850 CSi – seulement 1510 unités ont été produites. Ce n’était pas la M8 attendue, mais l’apogée de la première Série 8, la 850 CSi a su «pimenter» le coupé de luxe de la marque bavaroise. Sous le capot se trouvait un V12 atmosphérique de 5,6 litres de capacité et 380 ch.

Schmitt est son deuxième propriétaire – cette 850 CSi a passé la majeure partie de sa vie en Suède avant que Schmitt ne l’acquière et l’emmène aux États-Unis – et l’odomètre enregistre environ 60 mille kilomètres.

Vente aux enchères: 11 février 2021.

Enfin, nous sommes revenus sur les circuits avec l’une des plus grosses GT3 qui ont concouru jusqu’à aujourd’hui. O BMW M6 GT3 cédera la place à la nouvelle M4 GT3 sur les circuits – cette unité mise aux enchères date de 2018.

C’est aussi une unité très réussie, avec le châssis # 1621 qui a terminé deuxième des 24 Heures de Spa-Francorchamps en 2018, et c’est la machine avec laquelle Henry Schmitt a concouru aux États-Unis au GT World Challenge America. Le 4.4 V8 développe 585 chevaux et a déjà parcouru 9100 km rapides et exigeants.

Vente aux enchères: 20 janvier 2021.