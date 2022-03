7 jeux vidéo indépendants incroyables à ne pas manquer

Au cours des dernières années le jeux vidéo indépendants ils nous ont montré de plus en plus que vous n’avez pas besoin d’une production ou d’un budget énorme pour créer une expérience de jeu innovante. Les jeux vidéo créés par des sociétés indépendantes, qui ont de petites équipes de production, ont réussi à faire tomber différents joueurs amoureux à la fois de leurs histoires innovantes et de leurs mécanismes.

Contrairement aux grandes entreprises, entreprises indépendantes Ils se caractérisent par le soin extrême apporté aux aspects de leurs jeux, non seulement en se concentrant sur de bons graphismes, mais en montrant également qu’une bonne idée peut conduire à des jeux qui capturent le joueur du début à la fin.

Pour cette raison, nous vous proposons ici une liste des meilleurs jeux indépendants pour différentes plateformes, chacun variant dans son genre et son gameplay, vous en trouverez donc sûrement un qui correspond à vos préférences :

Voyage (2012. PS3, PS4 et PC)







En premier lieu »voyage » Il vous surprend par son incroyable section visuelle, car il a été considéré par beaucoup comme l’un des plus beaux jeux. Avec uniquement des sons ambiants et de la musique, laissant de côté l’utilisation complète du dialogue, le jeu vous emmène dans un voyage de découverte alors que vous vous dirigez vers le sommet d’une montagne.

Il est possible de jouer au jeu seul ou de rencontrer d’autres joueurs qui vivront le même parcours que vous, en s’aidant mutuellement à trouver le chemin pour terminer leur parcours. Un jeu léger qui se joue en quelques heures et qui se démarque par sa simplicité et son ambiance.

Ori et la forêt aveugle (2015. PC, Xbox One et Nintendo Switch)







Style de jeu de plateforme Metroidvania où vous pouvez améliorer votre personnage pour obtenir de meilleures compétences qui vous permettront d’atteindre de nouvelles zones et de vous déplacer sur la scène de manière plus simple. » Ori et la forêt aveugle »En plus d’offrir un gameplay exquis, il attire également l’attention de tous les joueurs, avec des visuels qui semblent sortis des cadres sous un éclairage qui vous donne l’impression d’explorer à travers une forêt.

En plus de cela, l’histoire d’Ori a également un grand poids émotionnel, avec l’une des bandes sonores les plus incroyables entendues dans un jeu vidéo. Si vous êtes coincé avec le jeu et que vous voulez en essayer plus, vous pouvez également essayer sa suite » Ori et la volonté des feux follets ».

Céleste (2018. PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One)







»Bleu clair » est l’un des jeux de plateforme les plus difficiles du genre. Avec des graphismes composés principalement de pixels, le jeu propose des visuels colorés alors que nous voyons la protagoniste lutter contre ses peurs pour atteindre le sommet de Celeste Mountain. Le jeu a un excellent gameplay qui vous permettra de vous déplacer en douceur à travers les plates-formes, avec une excellente conception de niveau. Bien qu’il s’agisse d’un jeu très difficile, il dispose d’un mode facile pour les joueurs qui souhaitent profiter d’une expérience plus supportable.

Ne pas mourir de faim ensemble (2016. PS4, Xbox One et PC)







Pour les amateurs de jeux de survie, c’est votre titre. Au » Ne mourrez pas de faim ensemble » Vous aurez pour mission claire de ne pas mourir de faim, en utilisant différentes ressources que vous trouverez tout au long d’une carte qui présentera divers dangers. Lorsque la nuit tombe, vous ne pourrez rien voir et si vous restez longtemps dans le noir, vous serez attaqué par des bêtes de la nuit qui ne s’arrêteront pas tant qu’elles ne vous auront pas tué.

Avec des graphismes dessinés super caractéristiques, le jeu peut être joué avec jusqu’à 6 amis ou d’autres joueurs via Internet. Nul doute que vous mourrez plusieurs fois, mais une fois que vous aurez compris, vous pourrez construire de grandes bases et dominer le monde de » Don’t Starve ».

Nuit dans les bois (2017. PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch)







»Nuit dans les bois » est une aventure graphique qui permet au joueur de contrôler Mae le chat, une adolescente qui rentre chez elle après ne pas s’être intégrée au monde scolaire. Ce jeu narratif nous raconte la vie de la génération du millénaire, représentant des thèmes associés aux relations amoureuses, à la famille, aux émotions et aux classes sociales. De plus, nous devrons résoudre des mystères qui seront présentés au fur et à mesure de l’histoire, qui a un environnement immersif qui vous attire avec son superbe design de personnage.

Le témoin (2016. PS4, Xbox One, PC, iOS et Android)







Aimez-vous résoudre des énigmes et des puzzles ? Assurance »Les Témoins » c’est pour toi. Le jeu vidéo n’a apparemment aucune histoire, vous n’êtes qu’un personnage qui se retrouve devant un environnement plein d’énigmes, où vous devrez répondre à des labyrinthes et connecter différents écrans qui auront des motifs à l’intérieur.

Pendant ce temps, plus vous avancez, plus les énigmes deviennent complexes, atteignant des zones qui peuvent vous prendre de nombreuses heures à surmonter. Il n’est pas nécessaire de terminer toutes les énigmes pour battre le jeu, mais si vous êtes un amoureux du compliqué, vous ne pourrez sans aucun doute pas vous arrêter tant que vous n’aurez pas terminé »The Witness ».

Tuez la flèche (2017. PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, iOS et Android)







Jeu de cartes qui vous attrapera dès la première fois que vous y jouerez. » Tuez la flèche » mélanger des jeux de cartes, des échecs et une partie du genre rogue-like, Eh bien, une fois que vous perdez dans un jeu, vous perdrez votre progression pour en commencer un autre avec différents ennemis et différentes cartes que vous trouverez au cours de votre voyage. Avec un design simple mais agréable, il est considéré comme l’un des jeux de construction de cartes les plus dynamiques de l’industrie du jeu vidéo. Dans chaque jeu, ce sera un monde totalement différent, le jeu vous garantit sûrement de nombreuses heures de plaisir.