7 jeux à télécharger gratuitement ce week-end sur PC, PS4 et Xbox One: tireurs, action et stratégie

Nous disons au revoir à mai en passant en revue un vendredi de plus les titres dont nous pouvons profiter sans payer un euro.

Toujours en convalescence du petit mini E3 que nous avons vécu hier avec plusieurs événements importants dans le monde de l’industrie, dont la réapparition de Dying Light 2 ou la présentation du premier et spectaculaire trailer de gameplay d’Horizon: Forbidden West, nous mettons un pas ferme au week-end passant en revue les principales plateformes à la recherche de jeux vidéo gratuits. Plus précisément, nous avons sept titres à télécharger ou à essayer ces jours-ci, avec des opportunités pour les fans de tir, de stratégie et d’action.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Le grand succès du second semestre 2020 peut désormais être le vôtre sans dépenser un seul euro. Epic Games Store propose à ses utilisateurs Among Us, un jeu vidéo social et multijoueur où il faut découvrir l’imposteur en effectuant différentes missions, ou être soi-même les traîtres.

Simulateur de bus 18 [PC]

Type: Essai à durée limitée

Une autre option intéressante pour passer le week-end à jouer à la maison peut être Bus Simulator 18, une proposition où vous pouvez découvrir la routine d’un chauffeur de bus dans une zone urbaine pleine d’options, et qui inclut de prendre le volant de certains des autocars les plus marques populaires, haut de gamme, seul ou entre amis.

Type: Essai à durée limitée

Si vous n’avez pas encore acheté Call of Duty: Black Ops Cold War mais que vous souhaitez savoir à quoi ressemble l’expérience depuis Activision lance un week-end d’essai gratuit dans plusieurs de ses modes de jeu. Plus précisément, les utilisateurs pourront profiter du multijoueur et de l’expérience zombie du titre Treyarch sans frais.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Company of Heroes 2 et plusieurs de ses contenus téléchargeables, y compris l’extension autonome Ardennes Assault, peuvent être ajoutés gratuitement à nos bibliothèques sur Steam ces jours-ci. Avec son téléchargement, les joueurs découvriront l’une des meilleures expériences stratégiques de la Seconde Guerre mondiale.

Type: Essai à durée limitée

Si vous cherchez une proposition de survie et que vous êtes un adepte des histoires littéraires de Robert E. Howard, il faut déjà du temps pour donner une chance à Conan Exile. Le jeu vidéo est disponible pour votre plaisir la semaine prochaine en proposant aux joueurs un immense monde ouvert sans limites et de nombreux défis.

Type: Essai à durée limitée

Également idéal pour jouer entre amis, ils sont aujourd’hui sur Steam Due Process, un jeu de tir multijoueur de planification et d’exécution qui promet un défi tactique différent dans chaque jeu, le tout également sous une mise en scène graphique colorée. Remarquez que Due Process est toujours en accès anticipé sur PC.

Type: Essai à durée limitée

Les week-ends gratuits d’Ubisoft étaient déjà manqués. A cette occasion, la société française nous invite à jouer à Ghost Recon Breakpoint, un jeu de tir militaire se déroulant dans un monde ouvert varié, hostile et mystérieux, dans lequel jouer seul ou en mode coopératif jusqu’à quatre joueurs.

