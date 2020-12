7 grands films avec un seul acteur à l’écran

Même si un scénario ne s’avère pas si génial, les acteurs sont souvent considérés comme la lettre de motivation du film au public. On n’a que la capacité d’élever ou de détruire l’efficacité de l’histoire, puisque l’acteur est celui qui facilite la suspension de la réalité dans le public.

Tout comme il y a des cas dans lesquels le film est équilibré avec la participation de tous les acteurs impliqués, il y a très peu de cas qui risquent que ce soit un seul acteur qui porte le fardeau de raconter toute une histoire. Voici une brève sélection de films qui dans leur intégralité (ou la majeure partie de leur durée) ne présentent qu’un seul acteur à l’écran.

1.- Honneur secret (1989)

Adaptation cinématographique du monologue théâtral écrit par Donald libéré Oui Arnold M. Stone. Robert Altman dirige vers Philiph Baker Hall jouant l’ancien président de la États-Unis Richard Nixon, qui, enfermé dans son bureau, introspecte sa vie, sa carrière politique, ses attitudes et comportements devant ses collègues en politique.

Un film dans lequel, devant un enregistreur sur, Nixon il révélerait ce que beaucoup pourraient considérer comme ses secrets les plus profonds, bien que son cynisme laisse planer le doute sur le fait que ce que nous entendons ne peut être qu’un mensonge. Le portrait parfait d’un homme qui a tout fait pour rester à flot et n’en peut plus.

2.- Locke (2013)

Écrit et réalisé par Steven Knight (créateur de la série ‘Patraque Les oeillères‘) ce drame met en scène le contremaître de la construction Ivan Locke (joué par Tom Hardy) qui a soudain tout lâché et conduit sa voiture à Londres, même s’il doit superviser un chantier Birmingham et sa femme et son fils l’attendent à la maison pour regarder un match de football.

Quelque chose vous attend à Londres. Quelque chose qui est imminent et trop difficile à expliquer pour les personnes de votre vie qui expriment leur inquiétude dans vos appels téléphoniques constants. Hardy incarne un homme à la limite de la raison, déchiré entre le devoir ou le maintien des apparences devant ses amis et ses proches.

3.-Tout est perdu (2013)

L’une des dernières bandes de la carrière de Robert Redford avant sa retraite d’acteur, ce qui laisse un témoignage de son incroyable talent d’acteur. Un film simple dans lequel un personnage sans nom rencontre le pire cauchemar de tous les marins: son bateau commence à couler en pleine mer.

Après avoir tenté de réparer les dégâts et de se diriger vers le continent, une tempête tropicale croise son chemin. Une histoire sans grande morale ni arrière-plan dramatique. C’est le combat direct de l’homme contre la nature.

4 à 127 heures (2010)

Histoire biographique écrite et dirigée par Danny Boyle basé sur l’histoire de Aron Ralston, qui, dans le canyon de Jean bleu Dans l’état de Utah, vous auriez le malheur de tomber dans une crevasse lors d’une excursion en VTT.

En tentant de remonter à la surface, un rocher tomberait, piégeant sa main entre les grottes, restant piégé, complètement seul avec sa caméra vidéo pendant 127 heures. James Franco présente l’une des meilleures performances de sa carrière.

5.-Enterré (2010)

Ryan Reynolds est facilement reconnaissable aujourd’hui grâce à son rôle de Dead Pool, Mais n’oublions pas que l’acteur canadien a également fait un travail brillant avant de devenir une renommée mondiale, participant à ce thriller étouffant qui donnera envie à plus d’un spectateur de se dégourdir le dos tout au long du film.

Paul Conroy est un chauffeur de bus engagé par une entreprise de construction privée Irak. Au bout de deux décennies, il se réveille dans l’obscurité totale à l’intérieur d’un cercueil avec seulement un briquet et un téléphone portable. Paul Il a été enlevé et ses ravisseurs lui demandent, par téléphone, de contacter l’ambassade pour demander une rançon.

6.-Rejeté (2000)

Techniquement s’il y a d’autres acteurs en plus Tom Hanks, mais n’oublions pas ça Hanks Il avait les deux tiers du film sur ses épaules dans lequel la seule chose montrée sont ses tentatives de survie sur une île déserte où son meilleur ami est un volleyball.

Avec curiosité, Robert Zemeckis parvient à faire une histoire dans laquelle le spectateur parvient à ressentir le poids émotionnel de la présence de Wilson (la balle) dans la vie désormais solitaire du personnage de Hanks, qui trouve en lui le courage de survivre à sa situation précaire.

7.-Manifeste (2015)

Cate banchett Elle est l’une des meilleures actrices vivantes aujourd’hui et elle le montre dans ce film, qui ne suit pas une ligne narrative en tant que telle. À travers 13 personnages différents, dont les segments couvrent toutes sortes de concepts idéologiques et sociaux, Blanchett Il montre sa grande capacité à s’intégrer. Une visite obligatoire pour tous ceux qui souhaitent jouer.