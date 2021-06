7 grandes icônes du rock appartenant à la communauté LGBT +

Le 28 juin 1969, un lieu de New York appelé le Stonewall Inn, qui était un lieu de rassemblement populaire pour les membres de la communauté LGBT +, est devenu l’épicentre d’une émeute majeure lorsque la police a fait irruption dans l’endroit pour vente présumée d’alcool sans autorisation. , attaquant des travailleurs et des assistants.

Depuis, diverses organisations internationales ont déclaré que le mois de juin serait considéré comme le « Mois des fiertés », une période au cours de laquelle elles cherchent à rendre visible, à sensibiliser et à éduquer sur le rôle de la communauté LGBT+ dans notre société. La musique, qui a toujours été un système d’évasion pour beaucoup de ceux qui l’écoutent, abrite un grand nombre d’exposants qui se sont démarqués indépendamment de leur orientation étant différente de celle des autres.

Elton John.

Après s’être déclaré bisexuel dans les années 1970, dix ans plus tard, Elton John admettrait ouvertement être gay, et depuis lors, sa carrière est le seul témoignage dont il a eu besoin pour faire reconnaître son talent. Jouant de la pop la plus simple comme « Don’t Go Breaking My Heart » aux ballades comme « Your Song » ou « Tiny Dancer », John est toujours dans les mémoires comme une légende vivante du rock.

Rob Halford

Étant l’une des plus grandes icônes du métal grâce à son travail de chanteur dans le groupe « Judas Priest », Halford est sorti du placard à la fin des années 90, malgré les réactions sévères de certains membres de la communauté heavy metal. Cependant, ses vrais fans ont ignoré les préférences du chanteur et continuent de montrer leur soutien lors de ses concerts. Halford a été actif dans diverses organisations qui soutiennent les jeunes membres de la communauté LGBT +.

Janis Joplin

Bien que la chanteuse ne l’ait jamais confirmé dans la vie, on sait que Janis Joplin a toujours eu une préférence pour la compagnie féminine et beaucoup de ses amants ont parlé de leurs relations respectives avec elle. Icônes.

Lzzy hale

L’explosif et énergique leader du groupe de heavy metal Halestorm n’a jamais fait d’effort pour cacher sa bisexualité, et chacune de ses apparitions dans des concerts ou des interviews dans lesquels elle est interrogée à ce sujet, en profite pour inviter ses fans, peu importe l’orientation. ils sont, qu’ils s’acceptent chaleureusement tels qu’ils sont, ainsi qu’ils acceptent ceux qui ont une orientation différente d’eux-mêmes.

David Bowie

Suivant son esthétique glam rock provocante, pendant cinq décennies (et même après sa mort), l’auteur-compositeur, arrangeur et chanteur David Bowie a été l’une des icônes les plus importantes de la communauté LGBT +. Malgré le fait qu’il a nié dans les années 1980 ses déclarations initiales concernant son homosexualité, le musicien s’est toujours présenté comme un allié précieux du groupe et de ses protestations.

Freddie Mercury

A une époque où sortir du placard était considéré par beaucoup comme un véritable tabou et pouvait même sonner le glas de leur carrière artistique, le chanteur emblématique du groupe Queen a été l’une des premières rock stars à accepter ouvertement son homosexualité, même s’il a également été l’une des premières personnalités publiques à mourir du sida.

Laura Jane Grace

Le leader du groupe punk rock Against Me ! Dealing a dû faire face à la dysphorie de genre toute sa vie jusqu’à ce qu’en 2012, à l’âge de 32 ans, elle révèle à ses fans qu’elle est une femme transgenre et quitte depuis lors son nom de naissance pour être connue sous le nom de Laura Jane. En 2014, il a sorti avec son groupe l’album « Transgender Dysphoria Blues » dans lequel il a capturé toute son expérience face à l’acceptation de son identité sexuelle, devenant un témoignage brut de son processus personnel.