7 Grandes controverses survenues lors des Oscars

Après 92 ans d’événements annuels consécutifs (avec le numéro 93 sur le point de commencer), il est quasiment impossible que les controverses, scandales et controverses ne soient pas présentés aux Oscars, qui s’étendent à ses éditions les plus récentes, pour ce que la devise «était autre fois « n’est pas toujours valide.

1.- Ségrégation lors de la cérémonie.

Hattie McDaniel aura toujours le grand honneur d’être la première Afro-Américaine à remporter un Oscar, grâce à son incroyable performance en tant que Mammy dans le film de 1939 «Autant en emporte le vent», mais ce qui devrait être un moment de triomphe et de glamour est en fait l’un des épisodes les plus tristes de la cérémonie.

Et c’est qu’en 1940, les États-Unis avaient encore de fortes lois sur la ségrégation raciale qui gardaient les citoyens blancs de toute minorité raciale, en particulier les Afro-Américains, de sorte que McDaniel et son compagnon ne pouvaient pas célébrer avec le reste de la distribution lorsqu’ils ont été séparés dans le la partie la plus éloignée de la salle de réception.

2.- Un baiser à la postérité

En 1964, Sidney Poitier a été reconnu comme le premier acteur afro-américain à remporter un Oscar du «meilleur acteur», grâce à son travail dans le film «Lilies of the Field», qui lui a été présenté par l’actrice Anne Bancroft, qui en un geste de bonne foi a voulu féliciter son collègue d’un baiser amical sur la joue. Un acte qui a scandalisé le secteur le plus conservateur de l’Académie et qui a été qualifié dans la presse de « Le Baiser Interdit ».

3.- Marlon Brando et les Amérindiens

En 1972, Marlon Brando, qui à l’époque était déjà très méprisé par l’industrie cinématographique, décida de rejeter son prix pour sa performance de Vito Corleone dans «The Godfather».

Brando a non seulement refusé de monter sur scène, mais a également envoyé un Amérindien Apache nommé Sacheen Littlefeather à sa place pour lui permettre de prononcer un discours puissant sur le traitement injuste reçu par son peuple.

4.- L’Oscar de Marisa Tomei

Jusqu’à présent, cela n’a pas été prouvé, mais il y a ceux qui croient que l’Oscar de « Meilleure actrice dans un second rôle » que Marisa Tomei a reçu en 1993 pour sa performance dans « Mon cousin Vinny » a dû être une erreur, puisque l’actrice a concouru contre de grands des titans de l’industrie comme Judy Davis, Joan Plowright ou Miranda Richardson.

5.- Oscar au fugitif

Au début du millénaire, l’Oscar du « meilleur réalisateur » décerné à Roman Polanski est un moment qui, après applaudissements et acclamations, cache une histoire pas très agréable. Et est-ce que le cinéaste a été condamné en 1977 pour avoir abusé d’un mineur.

Depuis cette année, Polanski est resté en dehors des Etats-Unis et même pas sa reconnaissance pour le film « Le Pianiste » ne l’a fait revenir, puisque les autorités du pays agiraient immédiatement contre lui.

6.- Les blagues de Seth MacFarlane

En 2013, le créateur de Family Guy a dû apprendre à ses dépens que, contrairement aux Golden Globes, les Oscars ne prennent pas bien les mauvaises blagues. Au cours de ses discours, MacFarlan a touché une corde sensible pour laquelle beaucoup ont qualifié le gala «d’hostile et sexiste», comparant même la violence de «Django Unchained» au cas de Chris Brown et Rihanna: «Ils appelleraient cela un film romantique».

7.- La La Land reçoit sa propre médecine

Vous vous souvenez des faux espoirs que la fin de «La La Land» offrait au public? Les producteurs et les acteurs du film en auront une partie. Le film de Damien Chazelle a été annoncé par Warren Beatty et Faye Dunaway comme « Meilleur film ».

Tout le monde a partagé des larmes et des rires jusqu’à ce que l’un des producteurs se rende compte qu’il y avait une erreur. Le mauvais bulletin avait été lu et dans un acte d’honnêteté démesurée, il a invité l’équipe de « Moonlight », le vrai gagnant, à monter sur scène.