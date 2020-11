Si nous comparons WhatsApp avec des concurrents comme Telegram, nous proposons toutes ces fonctions que vous devez encore ajouter pour être une application de communication parfaite.

WhatsApp, une plateforme sociale utilisée par des milliards d’utilisateurs chaque jour, loin d’avoir une application mobile parfaite.

Dans cet article, nous rêvons pendant quelques minutes avec un WhatsApp parfait pour vous dire quelles sont les fonctions que j’aurais à ajouter dès que possible pour atteindre un 10 sur 10.

Bien qu’il y ait plusieurs fonctions que WhatsApp ajoutera avant la fin de l’année, celles que nous mentionnons ci-dessous ils ne sont pas encore parmi eux.

On ne roule plus, parlons de la 7 fonctions que WhatsApp devrait ajouter dès que possible pour être parfaitentendre combattre des rivaux contre Telegram.

Chats secrets

Il est essentiel que WhatsApp ajoute dès que possible la possibilité de chatter dans des chats privés dont les messages disparaissent au fil des heures.

C’est le cas des chats Telegram secrets, un type de conversation dans laquelle les messages ne peuvent pas être transférés, ils disparaissent lorsque le temps X passe, ils ne sont pas stockés sur les serveurs plate-forme et aucune capture d’écran ne peut être prise.

Sans aucun doute, WhatsApp devrait proposer cet outil aux utilisateurs afin qu’ils puissent maintenir conversations de confidentialité extrêmes.

Responsable de WhatsApp, si vous nous lisez, Nous vous encourageons à « imiter » cette fonction Telegram dès que possible pour pouvoir converser sans crainte d’être lu.

Modifier les messages envoyés

Une autre fonction que nous demandons à WhatsApp est celle qui permet modifier les messages envoyés, également présent chez des concurrents tels que Telegram.

Si l’édition de message est disponible dans WhatsApp, les utilisateurs n’auraient pas à supprimer un message mal orthographié pour l’écrire et le renvoyer.

Pour le moment, il semble que le courrier cette option ne se pose pas, nous ne pouvons donc continuer à le manquer lors de l’utilisation de l’application.

Flouter les visages dans les images

À cette occasion, nous regardons Signal, considérée aujourd’hui comme l’une des plateformes de messagerie les plus sécurisées et privées.

En 2018, nous avons déjà commenté que WhatsApp et Telegram devraient copier une fonction – notifier lorsqu’ils prennent une capture d’écran – et nous suivons maintenant la même ligne.

Plus précisément, dans ce cas, nous voulons parler d’un outil Signal qui brouille tous les visages d’une image pour préserver l’intimité des personnes qui y figurent.

Avant d’envoyer une image, il vous suffit de activer l’option « Flouter les visages » pour que Signal fasse son travail. Vous pouvez donc partager des photos sans craindre de compromettre la vie privée d’autres personnes que vous ne connaissez peut-être même pas.

C’est un outil très utile qui, bien sûr, nous aimerions vous voir très bientôt sur WhatsApp.

Programmer l’envoi de messages

Dans WhatsApp, vous avez uniquement la possibilité d’envoyer des messages, des audios, des images ou des vidéos au moment actuel, pas plus tard. Par conséquent, nous pensons qu’il serait intéressant que l’application dispose d’une fonction spécifique pour programmer l’envoi de messages.

Si les responsables de WhatsApp le proposaient, ils n’auraient qu’à observer comment fonctionne la programmation des messages dans Telegram, son rival le plus direct.

Ainsi, ils pourraient intégrer un outil de planification de messages dans lequel il est l’utilisateur qui décide du jour, de l’heure et des minutes dans lequel le contenu est envoyé au destinataire, pouvant même créer des rappels.

Réactions aux messages

La réaction aux messages est un outil simple, peut-être pas très important, mais il peut être d’une certaine utilité s’il est intégré à WhatsApp.

Dans ce cas, nous imaginons une fonction qui vous permet de réagir rapidement à un message en cliquant une fois dessus et choisir parmi une série d’émojis, comme le cœur ou le pouce vers le haut.

Ainsi, vous gagnerez du temps en n’ayant pas à faire glisser un message pour répondre et à rechercher l’emoji dans le catalogue d’icônes WhatsApp.

De plus, nous connaissons tous les réactions de Facebook, donc la société de Mark Zuckerberg n’aurait qu’à copiez votre propre idée et transférez-la sur WhatsApp.

Personnalisation de l’interface de l’application

Nous savons que WhatsApp fonctionne sur de nouvelles fonctions, comme celle de libérer de l’espace dans l’application, mais qu’en est-il de la personnalisation de l’interface?

Si nous regardons la plate-forme rivale, Telegram, nous voyons qu’elle a de nombreux thèmes au choix pour changer l’apparence de l’application, et vous pouvez même créer vos propres thèmes pour Telegram.

Au-delà de pouvoir choisir entre le mode sombre, le mode clair et changer l’arrière-plan des conversations, les options de personnalisation de WhatsApp ils sont rares.

Par conséquent, pour un WhatsApp parfait, nous devrions exiger plus de fonctions de personnalisation pour adapter l’interface de l’application à nos goûts.

Utiliser plusieurs comptes en même temps

WhatsApp finalise l’arrivée d’une fonction permettant d’utiliser le même compte sur jusqu’à quatre appareils différents, mais il n’a pas encore commenté une autre demande courante des utilisateurs: la puissance utiliser plusieurs comptes sur le même mobile.

Certaines marques de smartphones vous permettent d’avoir deux comptes WhatsApp sur le même téléphone, mais ce n’est pas une fonction native de la plateforme de communication. En outre, dépend du modèle de terminal que tu ais.

L’utilisation de deux comptes WhatsApp sur le même mobile est particulièrement utile pour ceux qui ont un compte pour le environnement de travail et un autre pour le personnel.

Bien que la société ne semble pas envisager d’introduire cette fonctionnalité pour le moment, nous sommes convaincus qu’elle sera disponible dans un avenir pas trop lointain.

Et jusqu’à présent, les 7 fonctions que nous ajouterions à WhatsApp pour le rendre parfait. À ton avis, Que manque-t-il à la plateforme de communication? Vous manquez également certaines des fonctionnalités dont nous avons parlé?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂