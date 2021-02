Nous vous rafraîchissons la mémoire en vous rappelant les 7 fonctions de votre mobile Android qui vous aident à mieux contrôler le terminal et que vous avez peut-être oublié.

Les astuces pour Android sont l’une de nos sections préférées, car elles nous permettent connaître les fonctions secrètes avec lequel nous pouvons gérer ce système d’exploitation comme un vrai professionnel.

Nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises, par exemple en vous recommandant les astuces les plus utiles pour Android que vous pouvez utiliser. Cependant, c’est une chose de découvrir quelques astuces et Une autre chose est de se rappeler plus tard que vous pouvez les utiliser.

Il nous est également arrivé de connaître de nouvelles fonctions qui à première vue sont très intéressantes, mais qui on oublie vite si on ne les active pas pour le moment.

Par conséquent, dans cet article, nous voulons vous parler 7 fonctions de votre mobile Android que vous avez probablement oubliées afin que, maintenant, vous puissiez en tirer le meilleur parti.

Mode bien-être numérique sans distraction

Digital Wellbeing est un ensemble d’outils développés par Google pour améliorez votre relation avec le téléphone mobile. Cela a commencé comme une application exclusivement intégrée aux Pixels, mais depuis la fin de 2019, elle est devenue obligatoire pour tous les appareils Android.

Digital Wellbeing, une application à laquelle vous pouvez accéder à partir des paramètres de votre mobile, dispose d’un mode très intéressant qui vous permet de vous concentrer pleinement sur une tâche sans que les applications vous distraient. Il s’agit de Pas de mode de distraction, qui est essentiellement dédié à mettre en pause les applications qui vous divertissent le plus et masquer leurs notifications.

Si vous avez besoin d’un moment de concentration sans que le mobile ne vous dérange, activer le mode sans distraction en suivant ces étapes:

Entrez les paramètres du téléphone. Cliquez sur la section « Bien-être numérique ». Accéder à « Pas de mode de distraction ». Sélectionnez les applis que vous voulez mettre en pause, c’est-à-dire ceux qui vous distraient. Cliquer sur « Établissez un horaire » pour définir une heure à laquelle ce mode est automatiquement activé. Lorsque vous avez terminé de configurer le mode sans distraction, cliquez sur « Activer maintenant » afin qu’il commence à mettre en pause les applications qui vous divertissent le plus et à masquer leurs notifications.

Épingler des applications à l’écran

Une autre fonction très utile pour Android est celle utilisée pour définir une application à l’écran. Ainsi, si vous allez laisser le téléphone à quelqu’un d’autre pour lui montrer une application spécifique, vous vous assurerez que ce impossible d’accéder au reste du contenu du terminal. En bref, c’est une méthode très intéressante pour protéger votre vie privée, car pour sortir de cet écran fixe, vous devez être celui qui déverrouille le téléphone.

Avant d’expliquer comment vous pouvez réparer les applications à l’écran, nous devons préciser que cet outil inconnu ne fonctionne que lorsque vous avez boutons de navigation activés, pas avec la navigation gestuelle. De plus, avant d’activer la fonction en tant que telle, il est nécessaire activer l’outil « Épinglage d’écran ».

Ne vous inquiétez pas, c’est une procédure très simple qui nous expliquons étape par étape:

Entrez les paramètres du téléphone. Cliquez sur la section « Sécurité et verrouillage de l’écran ». Glissez vers le bas et entrez « Écran d’épinglage ». Activez la fonction en faisant glisser la case vers la droite. Accédez au menu pages récemment ouvertes. Appuyez et maintenez votre doigt sur l’application que vous souhaitez épingler à l’écran. Dans le menu d’options qui apparaît, sélectionnez « Définir » et voila, l’application sera déjà fixée sur l’écran. Pour le quitter, vous devez appuyer en même temps les boutons Précédent et Applications récentes.

Zoom d’un doigt pour zoomer et dézoomer

Une autre astuce très simple que vous pouvez utiliser dans applications de navigateur Web, de carte et de galerie d’images -sauf Google Photos- est celui qui vous permet de zoomer et dézoomer avec un seul doigt.

Oui, si dans ces types d’applications appuyez rapidement deux fois sur l’écran et faites glisser haut réduira la vue de l’écran. Au contraire, si vous appuyez deux fois et faites glisser vers le bas, vous agrandissez l’image. De cette façon, avec un seul doigt, vous pouvez zoomer de la manière la plus confortable. Si vous ne savez pas si une application prend en charge cette astuce, c’est aussi simple que de la tester et de résoudre le mystère.

Mode invité pour protéger votre vie privée

Protégez votre vie privée en prêtez votre téléphone à quelqu’un d’autre Il est également possible d’utiliser le mode Invité, qui ouvre un nouvel espace où l’utilisateur peut télécharger ses applications et définir vos propres paramètres. Cette fonction, également l’une des plus méconnues pour Android, vous permet de prêter votre terminal sans crainte d’être espionné par vos conversations WhatsApp ou les images de la galerie.

Pour entrer en mode Invité de votre Android, il peut également s’agir de votre tablette, suivez cette procédure:

Entrez les paramètres de votre appareil Android. Accéder à la section « Système ». Cliquer sur « Plusieurs utilisateurs ». Sélectionnez l’option « Invité » et vous basculerez automatiquement dans ce mode, dans lequel vous pourrez modifier la conception, installer des applications et, finalement, faire la même chose que vous le faites sur l’autre utilisateur. Pour revenir à votre profil, vous devez revenir à « Plusieurs utilisateurs » et supprimer le mode Invité.

Raccourcis d’application

Les applications installées sur votre Android ont raccourcis vers ses fonctions les plus importantes. Par exemple, l’icône de l’application YouTube peut vous diriger directement vers les sections Recherche, Abonnements ou Explorer; Avec le Telegram, vous pouvez accéder aux conversations les plus fréquentes et celle d’Instagram vous donne un accès direct à la caméra, à la nouvelle publication, au fil d’activité ou aux messages directs.

Pour trouver ces raccourcis, accédez simplement au menu des applications et appuyez pendant quelques secondes dans celui qui vous intéresse. Cela affichera un menu d’options qui comprend également ces raccourcis dont nous parlons. Nous vous laissons quelques exemples.

Basculement rapide entre les applications

Il existe un raccourci sur les appareils Android avec lequel vous pouvez basculer rapidement entre les dernières applications sans avoir à ouvrir le menu lui-même. Lorsque vous êtes dans une application et que vous souhaitez revenir à l’application précédemment ouverte, faites glisser votre doigt rapidement de bas en haut et à droite.

Si vous souhaitez ouvrir l’application que vous venez de quitter, effectuez le processus inverse, c’est-à-dire, faites glisser votre doigt rapidement de bas en haut et vers la gauche. Bref, ces gestes simples sont très utiles pour basculer en une seconde entre les applications sans avoir à accéder au menu des applications ou au menu récemment ouvert.

Sous-titres automatiques

On se retrouve avec une fonction aussi utile qu’inconnue, celle qui vous aide à ajouter des sous-titres automatiques au contenu audiovisuel que vous jouez sur votre téléphone ou tablette Android. Son nom n’est pas très difficile à deviner, « Sous-titres automatiques », ce que Google appelle Live Caption en anglais.

Ce que cet outil fait spécifiquement est de détecter les voix que votre appareil capture, à la fois à partir d’audios et de vidéos, et de générer automatiquement les sous-titres. Il n’a pas besoin d’une connexion Internet et préserve la confidentialité de l’utilisateur, car ne stocke pas les sous-titres créés. Pour activer les sous-titres automatiques sur votre Android, procédez comme suit:

Entrez les paramètres du terminal. Cliquer sur « Système » et puis sur « Accessibilité ». Glissez vers le bas et cliquez sur l’option « Sous-titres automatiques » o « Légendes instantanées ». Cochez la case « Sous-titres automatiques » pour que l’outil Google commence à fonctionner. Vous pouvez configurer son fonctionnement via diverses options, telles que « Afficher les invites sonores » et « Masquer les mauvais mots ».

Pour le moment, et malheureusement, les sous-titres automatiques d’Android sont uniquement disponibles en anglais. Vous pouvez les utiliser, par exemple, pour apprendre cette langue. Vous devez bien sûr garder à l’esprit que l’activation de cette fonction dans votre terminal consomme plus de batterie.

Et jusqu’à présent, notre rappel des fonctionnalités Android que vous avez probablement oubliées. Ne faites pas comme la fois précédente et ignorez-les, utilisez tous vos avantages maintenant pour tirer le meilleur parti de ce formidable système d’exploitation.

