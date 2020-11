7 fonctionnalités que le nouveau MacBook doit copier pour rattraper le PC

Apple vient d’annoncer ses nouveaux MacBook et, comme prévu, ils n’incluent aucune des fonctionnalités modernes qui donneraient à leurs ordinateurs la parité avec les ordinateurs portables. L’article ci-dessous a été écrit avant L’événement «Encore une chose» d’Apple, mais tout ce que nous avons publié ce matin reste vrai. Continuez à lire pour la dure vérité …

Nous nous attendons à ce qu’Apple déballe ses nouveaux MacBook (ou peut-être PowerBook?) Mardi, et nous, à , sommes aussi excités que quiconque – de voir si Apple peut enfin rattraper tout ce que nous apprécions déjà sur les ordinateurs portables Windows.

Il n’y a pas si longtemps, les MacBook innovants d’Apple donnaient aux ordinateurs portables Windows un aspect maladroit et lent. Plus maintenant. Qu’il s’agisse de problèmes de processeur graphique et de batterie avec les MacBook Pro de l’ère 2016, du clavier MacBook Butterfly, longtemps vilipendé, ou de la lenteur de l’adoption des nouveaux processeurs Intel, Apple a pris du retard dans la technologie des ordinateurs portables ces derniers temps. années.

Nous espérons que la nouvelle génération d’ordinateurs portables d’Apple copiera certaines fonctionnalités clés de Windows qui leur font encore défaut, même s’il faut du courage pour le faire. Voici les sept fonctionnalités avec lesquelles nous commencerions.

1. Écran tactile

Personne en 2020 ne peut dire avec un visage impassible que le toucher n’a pas d’importance sur un appareil informatique. Vous pouvez accéder à la plupart des ordinateurs portables Windows et même aux Chromebooks à 175 €.

Le refus d’Apple d’intégrer le toucher dans les MacBook est particulièrement déroutant lorsque l’on considère comment les produits iPhone et iPad centrés sur le toucher de la société ont défini et dominé leurs catégories. Et non, la Touch Bar ne compte pas.

S’il vous plaît Apple, pour l’amour de Dieu, lorsque vous dévoilez vos nouveaux ordinateurs portables aujourd’hui, adoptez enfin le toucher, d’accord?

2. Prise en charge du stylet

Nous admettons que la prise en charge du stylet est une fonctionnalité à croissance lente sur les PC Windows, mais lorsque vous en avez besoin (par exemple pour signer des documents sans papier pendant une pandémie), c’est assez pratique. Apple peut même être d’accord avec cela car, comme pour la plupart des ordinateurs portables Windows, vous devez payer l’Apple Pencil en option. Quelle que soit la raison, au moins c’est une option, contrairement à tous les MacBook jamais fabriqués.

Nous admettrons volontiers qu’Apple a sans doute déjà l’un des meilleurs, sinon la meilleures implémentations de stylet. Il est grand temps de l’apporter à ses ordinateurs portables.

3. Mode convertible à 360 degrés

Souhaitez-vous un ordinateur portable à clapet ou une tablette? Pourquoi ne pas avoir les deux? La conception «convertible» populaire avec la charnière à 360 degrés vous permet d’obtenir le meilleur des deux mondes. Une charnière à 360 degrés vous permet de l’exécuter comme une coque avec peu de compromis ou de la positionner comme un cadre en A. Si vous utilisez l’ordinateur portable sur un support avec un clavier et une souris externes, cela vous permettra d’inverser l’ordinateur portable et de rapprocher l’écran de vous. Et oui, il se convertira en mode tablette pour 1 fois sur 50.

Si Apple veut vraiment trouver un moyen de combiner son iPad et son MacBook, il devrait absolument copier cette fonctionnalité à partir de PC Windows.

4. Connexion faciale biométrique

Quiconque a utilisé un ordinateur portable Windows avec la prise en charge de la connexion faciale Windows Hello vous dira à quel point c’est génial. Vous pouvez appuyer sur le clavier avec votre coude tout en mangeant du poulet frit et laisser l’ordinateur se connecter en toute sécurité sans avoir à mettre vos doigts gras sur l’ordinateur portable. Étant donné qu’Apple a déjà copié la connexion biométrique pour l’iPhone, il n’y a aucune raison de ne pas la copier pour le nouveau MacBook.

5. Stockage conforme aux normes de l’industrie

Il est très rare que les consommateurs mettent à niveau le SSD dans un ordinateur portable, mais nous pensons que l’adoption de SSD M.2 standard de l’industrie contribue grandement à maintenir la planète verte. En effet, l’un des facteurs limitants d’un ordinateur portable sur le long terme est le stockage. Pensez à un MacBook de l’ère 2012 avec un SSD de 128 Go, qui est vidé parce qu’il n’a pas assez d’espace. Un simple échange du SSD en 2018 prolongerait la durée de vie de l’ordinateur.

Cependant, Apple utilise depuis longtemps un stockage soudé en permanence, ce qui limite les futures options de mise à niveau. Donc, si vous aimez la planète, Apple, vous offrirez la possibilité de mettre à niveau le stockage de votre nouvel ordinateur portable.

Le Lenovo Flex 5G est un ordinateur portable convertible avec prise en charge tactile et 5G que nous espérons qu'Apple copiera pour le nouveau MacBook.

6. Connectivité 5G

La vitesse de la 5G devrait avoir un impact énorme sur la façon dont les gens utilisent leurs ordinateurs portables. Ce serait bien pour Apple d’offrir la 5G dans son nouveau MacBook, car la société ne l’a jamais fait avec la 4G.

Ne nous regardez pas comme si faire fonctionner votre téléphone 4G comme point d’accès est la même chose. Avoir intégré la 5G (ou 4G) signifie que vous n’avez pas à tuer la batterie de votre téléphone. La 5G intégrée dans un ordinateur portable a généralement une meilleure réception et une meilleure résistance qu’un petit téléphone, et elle peut être toujours connectée. Il n’y a fondamentalement aucune raison pour Apple ne pas pour offrir à la 5G cette remise des gaz, même si elle ne l’a jamais fait auparavant sur un MacBook.

7. Exécutez Windows 10

Avez-vous déjà entendu un fan d’Apple proclamer fièrement que le MacBook est le meilleur ordinateur portable Windows? Enfin, voici quelque chose sur lequel nous pouvons nous entendre: la capacité à exécuter Windows est ce qui a sauvé le MacBook de la ferraille de l’histoire informatique.

Soyons honnêtes, ce truc Motorola PowerPC ne fonctionnait pas. Les ordinateurs portables d’Apple étaient sur la liste des espèces en voie de disparition jusqu’à ce qu’Apple les suce, adopte Intel, puis vante la possibilité d’exécuter Windows comme raison d’acheter un Mac.

Maintenant qu’Apple est sur le point de passer à sa propre puce basée sur Arm, les chances d’un nouveau MacBook ou PowerBook exécutant Windows bien est assez bas. Nous disons «bien», car il y a peu de chances qu’Apple prenne en charge Windows via l’émulation sur ses nouveaux ordinateurs portables. L’expérience est susceptible de si mal puer, cependant, que personne ne voudra vraiment faire quelque chose.

Dans le même temps, nous pensons que la possibilité d’exécuter Windows est une fonctionnalité extrêmement importante dont les nouveaux ordinateurs portables Apple auront besoin. Pourquoi? Eh bien, le monde a parlé: il y a essentiellement 92 ordinateurs Windows vendus pour 8 Mac. Ignorer la prise en charge de Windows pourrait ramener Apple dans le même chemin sans issue.

