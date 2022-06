7 fonctionnalités cachées d’iOS 16 qu’Apple ne nous a pas dites

Apple a présenté le prochain iOS 16 à la WWDC 2022. L’écran de verrouillage de l’iPhone en particulier peut désormais être personnalisé plus largement avec des widgets. Mais il y a aussi beaucoup d’innovations qu’Apple n’a pas mentionnées en bonne place. Nous vous présentons donc sept fonctionnalités cachées de la bêta d’iOS 16.

Le nouvel iOS 16 pour iPhone est actuellement passé au peigne fin par les bêta-testeurs. Et en plus des fonctionnalités précédemment connues, de nouvelles choses sont toujours découvertes. Nous vous montrons sept fonctionnalités pour iOS 16, dont la sortie est prévue à l’automne 2022.

Face ID en mode « Paysage »



Face ID ne fonctionnait auparavant qu’en mode portrait. Avec iOS 16, vous pouvez également utiliser la fonction en mode paysage.



Image : © ALLUMER 2022



Vous pouvez utiliser Face ID même lorsque votre iPhone est en mode paysage dans iOS 16. Auparavant, vous deviez toujours tenir votre iPhone à la verticale pour utiliser Face ID.

Connecter la manette Nintendo Switch

La fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les joueurs. Parce qu’avec iOS 16, vous pouvez également connecter votre manette Nintendo Switch à l’iPhone. Cela vaut à la fois pour le Pro Controller et le Joy-Con du Switch. Cela garantit une meilleure expérience de jeu sur l’iPhone.

conversion d’unités

Combien d’euros font 100 dollars américains ou combien de grammes font 20 kilogrammes ? iOS 16 a une excellente fonctionnalité pour cela. Dans un document ou dans une note, vous appuyez simplement sur l’unité/devise – l’iPhone le convertit directement.

Effet multicouche sur l’écran d’accueil

Avec le nouvel effet multicouche, vous pouvez positionner les personnes sur l’écran de verrouillage devant une horloge, par exemple. Cela donne une impression de profondeur. Cela fonctionne également sur l’écran d’accueil. Et c’est exactement l’information qu’Apple nous a caché à la WWDC.

Trouvez les contacts en double et supprimez-les rapidement

Êtes-vous ennuyé par de nombreux contacts en double dans votre application de contacts ? Dans iOS 16, votre iPhone reconnaît automatiquement lorsque des personnes avec des numéros de téléphone différents sont répertoriées deux fois. Le processus de suppression fonctionne également beaucoup plus rapidement maintenant. Si vous appuyez plus longtemps sur une personne, vous pouvez supprimer le contact directement dans un sous-menu. Auparavant, vous deviez appuyer sur le profil, sélectionner « Modifier », faire défiler jusqu’en bas et enfin appuyer sur « Supprimer le contact ». Assez gênant.

Meilleur tri pour Apple Music



Avec iOS 16, vous obtenez le tri des listes de lecture avec Apple Music.



Image : © Apple 2021



Grâce à iOS 16, Apple Music dispose désormais d’une fonction de tri de vos playlists. Vous pouvez trier la liste par album ou par date de sortie, par exemple. Auparavant, les nouvelles chansons étaient affichées au bas de vos listes de lecture. Autre nouveauté : l’ajout des « artistes favoris ».

Plus de fin d’appel avec le bouton latéral

Avec le bouton latéral de l’iPhone, vous pouvez mettre fin rapidement aux appels. Dans iOS 16, vous pouvez désormais également désactiver cette fonction. Cela fonctionne alors dans le menu « Accessibilité » sous « Appuyer ».