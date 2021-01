7 fonctionnalités à rechercher dans votre nouveau mobile 2021

Si vous envisagez de changer de mobile, jetez un œil aux aspects qui peuvent faire la différence.

Maintenant que nous pouvons, nous devons demander le lettre aux mages quant à fonctionnalités mobiles que nous verrons en 2021. Cette année doit être riche en innovations de la part des fabricants et nous, les consommateurs, les demandons.

Si les téléphones portables deviennent plus chers, ils doivent aussi être meilleurs; Si la concurrence est si féroce, les marques doivent savoir se différencier et nous offrir de nouveaux aspects pour que l’équilibre soit en leur faveur. Alors, que pouvons-nous demander pour les 12 prochains mois? Voici quelques suggestions.

Caméra sous l’écran

Le fait que les écrans des téléphones deviennent de plus en plus grands est un succès et un aspect dont de nombreux utilisateurs profitent grandement. Les bords ont diminué en leur faveur et, évidemment, les marques ont dû chercher solutions de positionnement des caméras frontales. Les encoches circulaires sont apparues, alors sous la forme d’une goutte et, enfin, des trous dans l’écran. La prochaine étape est claire: les lentilles doivent «disparaître» de l’œil humain.

Franchement, nous ne savons pas s’il est tout à fait réaliste de demander cette façon de placer les caméras selfie comme une caméra régulière en 2021, mais nous avons déjà dit dans les premiers paragraphes que demander ne le sera pas. Le premier téléphone appareil photo sous l’écran est déjà réel mais son fonctionnement soulève encore quelques doutes.

Paravents pliants plus abordables

Les téléphones pliables représentent un univers à part, encore presque inexploré. Il est vrai que nous avons vu de gros paris de la part de Samsung, Huawei ou Motorola, mais nous sommes également conscients que le chemin à parcourir est long.

L’un des grands handicaps, sans aucun doute, est le prix de ces terminaux. En cette nouvelle année, vous demandez que cette fonctionnalité soit un peu plus démocratisée. Nous savons que Samsung y est, mais nous espérons que davantage d’entreprises suivront la même voie.

L’arrière de l’entrée casque 3,5 jack

Cette fonctionnalité semble assez improbable, mais nous avons déjà dit que cela allait demander. À un moment donné, quelqu’un a décidé que c’était une bonne idée d’éliminer une entrée aussi universelle que la prise jack 3,5 et que la solution était un adaptateur USB-C. Voyons voir, ce n’est pas que c’est mal lancé, c’est que ce n’est pas fonctionnel. Si vous ne voulez pas d’écouteurs sans fil et que vous devez charger votre téléphone en même temps, dites adieu à la musique. Est-ce juste? Dans un monde parfait bien sûr non.

Nous savons que c’est compliqué, mais nous aimerions voir un téléphone haut de gamme qui nous donne la possibilité de branchez les écouteurs d’une vie.

Chargement sans fil et plus de batterie

Si au moins ils ne nous donnent pas d’entrée casque, ces mobiles offrent une recharge sans fil. Nous sommes conscients que de nombreux smartphones haut de gamme, sinon tous, le font déjà, mais que cette option atteint le milieu de gamme c’est généralement une demande que nous lançons à partir d’ici.

Nous aimerions également ne pas avoir à charger en permanence le téléphone tous les jours ou tous les jours et demi, et plus encore maintenant que beaucoup commencent à se gratter avec le chargeur dans la boîte. Il est temps pour Partir pour un week-end et oublier le chargeur n’est pas un revers.

Engagement pour les futures mises à jour

En ces temps, que de nombreuses entreprises se cachent derrière l’environnement pour couper des accessoires, il est irresponsable qu’elles n’assurent pas les mises à jour pendant plusieurs années. Avant d’acheter un mobile, nous devrions Vérifiez ce que le fabricant nous donnera à long terme. Au moins, bien sûr, cela ne nous dérange pas d’être en sécurité et avec les correctifs nécessaires de l’année.

Il devrait être presque interdit qu’un téléphone nouvellement acheté n’ait pas de mises à jour garanties du système d’exploitation et c’est quelque chose que nous avons vu avec les OnePlus Nord N10 et N100. Indéfendable.

Capteurs d’empreintes digitales arrière

Déverrouillage l’empreinte digitale sur l’écran va bien, c’est extrêmement innovant, mais pour être honnête, ce n’est pas tout à fait confortable. L’arrière du terminal est l’endroit idéal avec une posture naturelle de la main. Aussi, avant de mentionner un aspect négatif de OnePlus et ici, nous devons en souligner un bon. Votre capteur d’empreintes digitales arrière sur le OnePlus 5T autorisé à déplacer la fenêtre de notification de haut en bas, quelque chose de très confortable sur les grands écrans et les petites mains. Pourquoi arrêteraient-ils de l’utiliser? …

