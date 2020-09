7 fois Tony Abbott était homophobe, sexiste et misogyne

Selon les rumeurs, Tony Abbott jouerait un rôle clé dans l’avenir du commerce britannique. (Getty)

Les ministres conservateurs se bousculent pour défendre Tony Abbott, qui est pratiquement confirmé pour un rôle au British Board of Trade.

Jeudi matin (3 septembre), c’était au tour du secrétaire à la Santé, Matt Hancock, de défendre Abbott, qui jouerait un rôle clé dans la conclusion d’accords commerciaux au nom de la Grande-Bretagne malgré les inquiétudes suscitées par son héritage de sectarisme.

Lorsque Kay Burley de Sky News a dit directement à Hancock qu’Abbott était un «homophobe et misogyne», le chef de la santé assiégé a utilement ajouté: «C’est aussi un expert en commerce!»

Parrotant tristement le CV d’Abbott – c’est un ancien Premier ministre d’Australie, au cas où vous ne le sauriez pas – le tour embarrassant de Hancock faisait écho à celui de sa collègue, la secrétaire au commerce international Liz Truss une semaine auparavant.

Truss – dont l’autre travail, en tant que ministre de l’Égalité, est de lutter contre la discrimination – a déclaré à ITV le 28 août qu’elle trouvait la guerre présumée de son nouveau collègue contre le mariage homosexuel et son mépris pour 51% de la population totalement «hors de propos».

«Ce que je dirais à propos de Tony Abbott, c’est qu’il est un ancien Premier ministre d’Australie», a-t-elle ajouté.

«Tony Abbott est un homophobe et un misogyne» Santé Sec @MattHancock: “C’est aussi un expert du commerce”#KayBurley JM pic.twitter.com/92IFWVcDYH – Kay Burley (@KayBurley) 3 septembre 2020

En effet, Abbott était autrefois – si vous n’avez pas reçu le mémo – le leader de l’Australie. Mais son héritage n’est guère de nature à se vanter.

Il a été élu en septembre 2015, après que le soutien au parti travailliste sortant s’est effondré au milieu d’une série de changements de personnel.

Bien qu’il soit actuellement loué pour ses compétences commerciales, ce n’est pas ce pour quoi il se souvient dans le rôle.

Au lieu de cela, il y a des gaffes: manger un oignon cru devant la caméra, comme s’il s’agissait d’une pomme; et faire chevalier le prince Phillip, le même homme qui a demandé un jour à un indigène australien, lors d’une visite en 2002: «Vous lancez-vous toujours des lances?» Il y a des échecs politiques: notamment son infâme premier budget qui a rompu avec ses promesses électorales et a été décrit comme «une déclaration de guerre aux pauvres et aux marginalisés». Et puis, il y a toutes les fois où il s’est avéré un fanatique haineux.

1. Tony Abbott sur qui fait le repassage.

Lorsqu’il a discuté du prix de l’électricité en tant que chef de l’opposition en 2010, Abbott a essayé de mettre les choses en des termes qu’il pensait que les femmes comprendraient.

«Ce que les femmes au foyer australiennes doivent comprendre pendant qu’elles font le repassage, c’est que si elles le font commercialement, le prix va augmenter et leurs propres factures d’électricité vont augmenter quand elles allument le fer», a-t-il déclaré.

Cela a été référencé, avec un catalogue d’autres commentaires offensants, par la première ministre d’alors Julia Gillard dans son célèbre discours de misogynie de 2012, qui l’a vue fustiger Abbott pour ses nombreux commentaires offensants.

2. Se sentir menacé par les personnes LGBT +.

La même année que sa gaffe de «repassage», Abbott a été interrogé sur son point de vue sur l’homosexualité lors d’une interview télévisée.

«Je me sens probablement un peu menacé, comme tant de gens le font», a-t-il déclaré à Channel 9. 60 minutes. «C’est une réalité de la vie.»

Ses propos ont suscité le tollé de la communauté LGBT + d’Australie, qui a décrié ses propos comme «dangereux».

Mais plutôt que de s’excuser, Abbott a doublé son fanatisme, déclarant dans une interview de suivi: «Il ne fait aucun doute que [homosexuality] remet en question, si vous voulez, les notions orthodoxes du bon ordre des choses.

3. Sur la virginité.

2010 a été vraiment un millésime pour Tony Abbott le sexiste.

Parler à Australian Women’s Weekly au sujet du sexe avant le mariage, il a décrit avoir dit à ses filles que leurs virginités étaient «le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu’un».

C’était malgré qu’Abbott ait passé une grande partie de sa vie à croire qu’il avait engendré un fils à 22 ans avec une petite amie. Lorsque l’enfant avait 27 ans, les tests ADN ont prouvé qu’Abbott n’était pas, en fait, le père.

4. Sur le travail du sexe.

La première année d’Abbott en tant que Premier ministre, 2014, a vu un rare exemple de lui avoir des ennuis sans même ouvrir la bouche.

Tout en éteignant les incendies sur son budget bâclé, Abbott est apparu dans une émission de radio où une femme de 67 ans, atteinte de maladie chronique, nommée Gloria, a expliqué comment elle s’était tournée vers le travail du sexe en raison de problèmes financiers.

«Je travaille sur une ligne de sexe adulte pour joindre les deux bouts, maintenant c’est la seule façon dont je peux le faire», dit-elle.

Des images ont montré Abbott clignant de l’œil en réponse. Il s’est excusé plus tard, après avoir été qualifié de sexiste par les critiques, et plus tard de «sordide et gluant» par Gloria.

5. Tony Abbott sur l’égalité du mariage comme une question de «politiquement correct».

En 2017, deux ans après avoir été évincé par son propre parti, il est devenu le chef de facto du mouvement pour l’égalité anti-mariage avant un référendum sur le sujet.

Exhortant les Australiens à nier les droits humains fondamentaux des couples LGBT +, il a tenté de positionner le vote comme un substitut à une guerre culturelle plus large.

«Si vous vous inquiétez de la liberté religieuse et de la liberté d’expression, votez non», a-t-il déclaré.

«Et si vous n’aimez pas le politiquement correct, votez non parce que voter non aidera à arrêter le politiquement correct dans son élan.»

6. Sur les parents de même sexe.

Avant le vote sur le mariage homosexuel, Turnbull a écrit un éditorial dans L’Australien, Le journal phare de Rupert Murdoch.

Dans ce document, il s’est éloigné de sa position selon laquelle l’égalité du mariage était une question de rectitude politique, niant plutôt les réalités des couples de même sexe avec enfants.

Appelant le mariage «la base de la famille», il a fait valoir «qu’il n’est pas homophobe de soutenir que, idéalement, les enfants devraient avoir à la fois une mère et un père».

Son propre enfant, Frances Abbott, n’était pas d’accord, apparaissant dans une publicité télévisée exhortant les Australiens à ignorer son père.

«Il est bien connu qu’au sein de ma famille, nous avons des gens qui sont assis de l’autre côté de la clôture», a-t-elle déclaré dans la vidéo.

«Cela n’a vraiment aucun sens pour moi que ce ne soit pas autorisé.»

7. Tony Abbott sur le mariage homosexuel «affaiblissant» l’institution – et sa sœur lesbienne le remettant en cause.

Dans le même australien , Abbott a suggéré que «l’élargissement du mariage» pour inclure les couples de même sexe «l’affaiblit», citant des statistiques de la Nouvelle-Zélande voisine.

«La meilleure revendication pour le mariage homosexuel est qu’il renforcera des relations stables et engagées», a-t-il écrit.

«En Nouvelle-Zélande, cependant, où les unions civiles sont autorisées depuis plus d’une décennie et le mariage entre personnes du même sexe depuis 2013, le taux de nuptialité a connu la même baisse lente et régulière qu’ailleurs en Occident.»

Sa campagne acharnée contre les droits des LGBT + est survenue malgré le fait que sa propre sœur, la conseillère de Sydney, Christine Forster, soit lesbienne et était à l’époque fiancée pour un mariage qui n’était pas légalement autorisé.

Forster a accusé son frère de «dénaturer» la baisse des taux de nuptialité en Nouvelle-Zélande – une tendance observée depuis 1999, 14 ans avant l’introduction de l’égalité du mariage, a-t-elle souligné utilement.

«Il y a eu une reprise en 2013», a-t-elle expliqué. «Ce n’est que depuis lors que la tendance à la baisse à long terme, dominée par les hétérosexuels, a repris.

C’était l’une des nombreuses occasions où elle s’est prononcée contre son frère. En fin de compte, l’Australie a voté «oui» à l’égalité du mariage de 62 à 38% et Foster s’est marié en février 2018, avec Abbott assis au premier rang.