7 fois que les membres du BTS portaient des tenues assorties mais ont oublié de le dire à Jin Hyung

BTS Les membres sont bien connus pour leurs «tenues d’aéroport» à la mode, photographiées et appréciées par la presse et les ARMY. La plupart du temps, il y a quelque chose dans chaque tenue qui les lie tous ensemble en tant que groupe – mais il y a des moments où les membres oublient de donner un pourboire Jin dans leur code vestimentaire tacite et faire du plus ancien hyung le plus remarquable. Bien sûr, Jin – étant beau dans le monde entier – ne se soucie pas, ou peut-être qu’il apprécie même l’attention supplémentaire; Les ARMY sont simplement amoureux de la façon dont la situation est drôle.

1. Jin en rose

Voici Jin dans son long manteau rose pastel, lorsque le reste de BTS a décidé de devenir chic en noir. Mais bon, les vrais hommes portent du rose – et Jin aussi.

2. Jin en blanc

Voici une autre fois que BTS a décidé de devenir tous les hommes en noir sans l’exécuter par Jin. Dans les nuances de noir et de gris se tenait Jin dans son pull blanc comme neige et son denim. Et les expressions effrontées sur les visages des membres ne font qu’ajouter à la

3. Jin en bleu

Voici Jin, qui ne donne rien et porte son pull bleu royal, parmi les nuances de bordeaux, de rouge et de rose. Il fait paraître si beau cependant, il pourrait presque se fondre dans.

4. Jin en jaune

C’est un moment classique «Jin n’a pas eu le mémo» pour BTS. Alors que tout le monde adore son look old-school pour cette ambiance hip-hop, Jin est Jin dans son complet jaune. C’est assez hilarant que Jin porte un costume, mais pour que ce soit ce jaune tournesol… Les ARMYES ne peuvent s’empêcher de craquer sur l’étrangeté de cette photo!

5. Jin en turquoise

Le thème de cette séance photo devait être des chemises blanches et des bas faciles. Au moins, Jin a cloué la partie classique du pantalon… Jin dans une chemise à carreaux turquoise, frappé au milieu de la formation, est très certainement un capteur d’attention, ce qui en un sens peut avoir été le but – et une stratégie réussie à cela.

6. Pack banane Jin Minus

Découvrez comment tous les membres portent un sac banane, à l’exception de Jin. Jin porte un sac à bandoulière parce que Jin le peut. Et personne n’arrête Jin.

7. Jin à Hanbok

Cela a été fait comme une pénalité, car il n’est pas si moyen pour les Coréens de se présenter à l’aéroport en tenue de hanbok traditionnelle, mais Jin lui a presque fait paraître naturel et pas trop complètement étrange. Le code vestimentaire de cette journée devait être «moderne», mais le prince Jin du passé antique n’a pas obtenu le parchemin à temps.