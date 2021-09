L’univers cinématographique Marvel a changé les règles du jeu en 2008 avec la première d’Iron Man, dans ce qui était le début d’une saga qui se poursuit à ce jour. Peu de temps après, l’Univers étendu de DC Comics a commencé, et bien qu’il n’ait pas obtenu les meilleurs résultats, il y a des films qui doivent être sauvés et seront intégrés dans la liste suivante, ainsi que ceux qui sont du genre, mais sans faire partie des grandes franchises évoquées. Revoyez ces 7 longs métrages !

+7 films de super-héros essentiels de la dernière décennie

7- Les Vengeurs

Année: 2012

Dirigée par: Joss Whedon

Protagonistes: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson,

Terrain: Le directeur de l’agence SHIELD décide de recruter une équipe pour sauver le monde d’un désastre presque certain lorsqu’un ennemi inattendu apparaît comme une menace majeure pour la sécurité mondiale.







Année: 2021

Dirigée par: Zack Snyder

Protagonistes: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot

Terrain: Justice League de Zack Snyder, communément connue sous le nom de « Snyder Cut », est le point de vue d’un réalisateur sur le film de super-héros américain de 2017 du même nom, le cinquième film de DC Extended Universe et basé sur l’équipe de super-héros des États-Unis. de DC Comics.







5- Panthère Noire

Année: 2016

Dirigée par: Coogler Ryan

Protagonistes: Chadwick Boseman, Lupira Nyong’o, Michael B. Jordan

Terrain: Après la mort de son père, T’Challa retourne dans sa nation, le Wakanda. Une fois là-bas, il découvre qu’il a un nouvel et terrible ennemi, et T’Challa assume la personnalité de Black Panther pour sauver non seulement le royaume de Wakanda, mais toute l’humanité.







4- Wonder Woman

Année: 2017.

Dirigée par: Patty jenkins

Protagonistes: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright

Terrain: Diane, fille des dieux et princesse des Amazones, n’a jamais quitté son île. Un jour, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, un pilote américain s’écrase sur son île et Diana lui sauve la vie ; Le pilote explique qu’une grande guerre se déroule qui peut dévaster le monde, et Diana part au combat.







3- Spider-Man : dans le Spider-Verse

Année: 2018

Dirigée par: Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr., Rodney Rothman

Protagonistes: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson

Terrain: Après avoir été mordu par une araignée radioactive, le jeune Miles Morales développe des pouvoirs mystérieux qui le transforment en Spider-Man. Maintenant, il doit utiliser ses nouvelles capacités contre le méchant Kingpin, un énorme fou qui peut ouvrir des portails vers d’autres univers.







2- Diviser

Année: 2016

Dirigée par: M. Night Shyamalan

Protagonistes: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Hayley Lu Richardson

Terrain: Kevin, un homme aux 23 personnalités, kidnappe 3 jeunes filles et les garde enfermées dans une cave. Comme l’une de leurs personnalités prévaut sur les autres, la vie des filles et celle de Kevin sont de plus en plus en danger.







1- Logan

Année: 2017.

Dirigée par: James mangold

Protagonistes: Hugh Jackman, Dafne Keen, Patrick Stewart

Terrain: Les années ont passé et les mutants sont en déclin. Logan, faible et fatigué, vit loin de tout le monde jusqu’à ce qu’il accepte une dernière mission de Charles Xavier : protéger une jeune femme spéciale, nommée Laura Kinney mais connue sous le nom de X-23, le dernier espoir de la race mutante.