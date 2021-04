7 films à regarder si vous êtes un fan de velours

Velours est l’une des séries espagnoles qui a le plus captivé le public au cours de la dernière décennie, et depuis son arrivée dans le service de streaming Netflix, sa croissance a été plus forte. Le programme a été créé par Ramón Campos et Gema R. Neira, diffusé entre février 2014 et décembre 2016 sur l’écran d’Antena 3. 4 saisons, composées de 55 épisodes mettant en vedette Paula Echeverría et Miguel Ángel Silvestre.

« Comédie romantique aux teintes de mélodrame, se déroulant dans un grand magasin des années 60. Elle raconte l’histoire, pleine de glamour et de mode, d’un groupe de personnages de grande classe à l’époque franquiste »dit son synopsis. Nous savons à quel point vous l’avez aimé, et tout comme nous vous présentons des séries similaires à Velvet, dans ce cas, nous apportons 7 films à ne pas manquer si vous êtes un vrai fan. Regardez la liste!

+7 films à voir si vous êtes un fan de velours:

– Le fil fantôme

An: 2017

Dirigée par: Paul Thomas Anderson

Protagonistes: Daniel Day Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville

Terrain: Londres, années 1950, Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril sont les créateurs de mode les plus acclamés d’Angleterre. Cependant, tout change lorsque Reynolds trouve sa muse et son amant dans le jeune Alma.







– Mesdames en noir

An: 2018

Dirigée par: Bruce Beresford

Protagonistes: Julia Ormond, Rachel Taylor et Angourie Rice

Terrain: À l’été 1959, Lisa, une fille timide, prend un emploi dans le prestigieux grand magasin Goode’s de Sydney. Là, sa vie change à jamais quand il rencontre les dames en noir.







– Chalte Chalte

An: 2003

Dirigée par: Aziz Mirza

Protagonistes: Shahrukh Khan, Rani Mukerji, Satish Shah

Terrain: Priya Chopra est une créatrice de mode qui rentre chez elle après avoir vécu à l’étranger avec sa riche famille pendant un certain temps et Raj Mathur dirige une petite entreprise de transport en Inde. Les deux se rencontrent sur la route, se disputent et finissent par tomber amoureux l’un de l’autre.

https://www.youtube.com/watch?v=V3JyJKmPCNon







– Yves Saint Laurent

An: 2014

Dirigée par: Khalil Lespert

Protagonistes: Pierre Niney, Pierre Bergé, Charlotte Le Bon

Terrain: Suite à son licenciement de la Maison Dior, Yves Saint Laurent – avec son amant et associé, Pierre Bergé – a construit un formidable empire de la mode.







– Acajou, cuir acajou

An: 1975

Dirigée par: Berry Gordy

Protagonistes: Diana Ross, Billy Dee Williams, Anthony Perkins

Terrain: Une jeune femme noire passe d’un quartier pauvre à la renommée en tant que mannequin international.







– Les routes campagnardes

An: 1997

Dirigée par: Emilio Martínez-Lázaro

Protagonistes: Maribel Verdú, Fernando Ramallo, Antonio Résines

Terrain: La famille d’Antonio est riche mais ne veut rien savoir de lui. Après avoir été veuf, il est resté avec Felipe, son fils. Maintenant, le garçon a quinze ans et les deux voyagent de ville en ville en vivant de petits pièges. Antonio les appelle des entreprises et est convaincu qu’un jour il deviendra millionnaire.

– Marseille

An: 2014

Dirigée par: Bethléem Macías

Protagonistes: Eduard Fernández, Goya Toledo, Álex Monner

Terrain: En raison de ses problèmes d’alcool et de drogue, la justice a retiré Sara de la garde de sa fille à l’âge de quatre ans. Cinq ans plus tard, un juge décide de renvoyer la jeune fille à Sara, qui a reconstruit sa vie et a un emploi stable.