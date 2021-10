Après plusieurs revers et changements de date dus à la pandémie de coronavirus, le monde a enfin vu Pas le temps de mourir, le film dans lequel Daniel Craig il a définitivement dit au revoir à James Bond. C’est quelque chose qui était déjà connu avant la première, donc les rumeurs sur la prochaine personne à jouer le personnage n’ont pas cessé d’arriver. Serait-ce une femme ?

Bien que l’acteur l’ait clairement dit à l’époque: « Le lien peut être de n’importe quelle couleur, mais c’est un homme. Nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes, des personnages féminins forts « , il n’est pas rare que le producteur décide d’opter pour une interprète féminine. Ici, nous passerons en revue quelques noms qui ont montré qu’ils sont capables de remplir le rôle et ils n’ont pas besoin d’être britanniques, puisque George Lazenby, né en Australie, est l’exemple que ce n’est pas une exigence exclusive.

+7 femmes qui pourraient remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond

7- Charlize Théron

C’est le nom que Chris Hemsworth, interprète de Thor dans Marvel Studios, a promu après l’avoir consulté sur le rôle. Son argument était basé sur le fait de la voir dans Atomic Blonde jouer dans de grandes scènes d’action, ce qui conviendrait parfaitement à James Bond.

6- Marguerite Ridley

Née à Westminster, Londres, elle rencontre un figurant à considérer au cas où MGM opte pour un nouvel horizon. La protagoniste de la dernière trilogie Star Wars a passé des années à s’entraîner et à tourner des scènes d’action avec un sabre laser, elle pourrait donc également jouer dans une autre saga à succès.

5- Gal Gadot

Bien que le monde l’ait rencontrée dans Fast and Furious, son point culminant est survenu lorsqu’elle était l’actuelle Wonder Woman dans l’univers étendu de DC. En tant que super-héros, elle a l’expérience de faire partie d’un projet qui nécessite des mouvements spécifiques et l’utilisation d’armes.

4- Emily Blunt

L’actrice a montré sur grand écran qu’elle peut prendre soin d’elle, notamment dans A Quiet Place 2, l’un des meilleurs films d’horreur de 2021. En plus des rôles qui n’ont rien à voir avec l’action, le public se souvient d’elle pour son grand participation au film Sicario.

3- Céline Blanchett

L’actrice de 52 ans, lauréate de deux Oscars, est peut-être plus proche des drames, mais elle a aussi fait sa marque dans le cinéma d’action avec Ocean’s Eight en 2018. Nul doute qu’elle a le rang, en plus d’être une compatriote de George Lazenby.

2- Ana de Armas

Le dernier film de Craig en tant que Bond était bourré d’action, mais l’une des parties préférées des fans était lorsque le personnage a dû se rendre à Cuba, où Paloma l’attendait. Cette jeune femme, interprétée par Ana de Armas, a attiré tous les regards et le public avait hâte de la voir dans cet univers. Pourriez-vous jouer dans la saga ?

1- Lashana Lynch

Il est arrivé dans la franchise cette année et on peut dire qu’il a déjà remplacé Bond en tant que 007, bien que dans le film on voit qu’il renvoie le numéro. L’actrice fait preuve de dextérité et d’habileté lorsqu’elle prend sa place en tant qu’agent avec autorisation de tuer, mais elle a précisé: « Elle n’est pas une remplaçante. Nomi est quelqu’un qui se défend à part entière. »

