7 façons dont l’incident du bateau sur le canal de Suez affecte les Américains et nos approvisionnements

Naturellement, vous avez vu la nouvelle d’un énorme porte-conteneurs coincé sur le côté dans le canal de Suez («trouble dans le Suez», bon, Twitter). Et c’était objectivement drôle. Avouons-le, notre sens de l’humour collectif a évolué vers l’attente que quelqu’un se fasse frapper à l’entrejambe avec un club de golf malgré le brillant rayon de lumière qu’est Ted Lasso.

Mais, comme toujours, la blague est sur nous. Les chaînes d’approvisionnement ont été massivement perturbées et nous sommes tous prêts à subir certaines vagues de consommation causées par le bateau échoué.

Que s’est-il passé avec le navire coincé dans le canal de Suez?

Du 23 au 29 mars, l’Ever Given, un cargo de 220 000 tonnes et de 1 300 pieds, s’est coincé dans le sens de la longueur dans une section du canal de Suez. À l’heure actuelle, la cause de l’échouement est toujours sous enquête.

À titre de référence visuelle, le gros bateau n’est que d’environ 100 pieds plus court que l’Empire State Building, y compris la flèche. Enregistré au Panama auprès d’Evergreen Marine, le navire s’est échoué en raison de vents violents provoqués par des tempêtes de poussière.

Le canal de Suez est un «fleuve» artificiel de 120 milles de long reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. Sa profondeur maximale est d’environ 66 pieds et un navire peut avoir un faisceau (largeur) d’un maximum de 254 pieds pour passer en toute sécurité. Le canal ne comporte aucune écluse.

Une écluse fonctionne comme une partie autonome d’un canal qui peut être fermée tandis que plus d’eau est ajoutée. Compte tenu de la longueur du navire et du manque d’écluses dans le canal, vous pouvez probablement deviner ce qui s’est passé et comment la solution n’a pas été simple.

Environ 12% des transports maritimes mondiaux transitent par le canal de Suez. Lloyd’s estime que 400 millions de dollars de marchandises y transitent par heure. L’occlusion de six jours a probablement retardé quelque 50 milliards de dollars de marchandises. Dans les mots immortels d’Ashton Kutcher, « Voilà ce que j’appelle un effet papillon! »

Mais comment le navire du canal de Suez vous affecte-t-il?

Alors que le navire naviguait de Malaisie vers les Pays-Bas et que votre PS5 ne se trouvait peut-être pas sur l’un de ses 18000 conteneurs, les centaines d’autres navires – transitant également par des dizaines de milliers de conteneurs – ont été retardés ou détournés. Et nous sommes sur le point de ressentir la sauvegarde.

1. Pénurie de papier toilette (encore une fois)

Oui, les premières semaines du ralentissement de la pandémie de COVID au printemps 2020 ont conduit vos compatriotes américains à accumuler une quantité insensée de papier toilette. Le cycle TP est un peu difficile à éteindre et à rallumer. Si certains de nos papiers proviennent de bambou ou de matériaux recyclés, ils proviennent principalement d’arbres qui mettent beaucoup de temps à pousser.

Selon Yahoo, Suzana SA – une société qui fournit de la pâte pour TP – blâme l’incident d’expédition susmentionné pour des sauvegardes qui peuvent conduire à une augmentation importante du prix de cet or de papier crucial. Il y a toujours des bidets ou des douches TRÈS fréquentes.

2. Le café peut être difficile à trouver

Bien que je ne sois personnellement pas un buveur de café, j’apprécie votre douleur. Si l’offre et le prix de Cherry Coke Zero vont un jour contre moi, je ferai un rapport en larmes de la baignoire pour le reste de mes jours.

« Mais notre café ne vient-il pas de Juan Valdez en Colombie?! » Nan. Par Fox Business, l’importateur et fournisseur Trabocca reçoit des haricots dans le monde entier pour stocker votre magasin préféré ou votre conditionneur à domicile.

3. Les prix du gaz peuvent augmenter

Je suppose que c’est une bonne chose que nous n’allions nulle part grâce à cette embêtante pandémie, car les prix du carburant peuvent également être affectés. Selon CNBC, le pétrole brut – dont environ 4 à 5% passe par le canal – a vu son coût augmenter de 4% en raison des craintes de nouveaux problèmes.

«Ne tirons-nous pas l’essentiel de notre pétrole de l’hémisphère occidental?!» Oui, astucieux d’entre vous pour savoir que la plupart du pétrole utilisé aux États-Unis provient de nous-mêmes ou de nos voisins. Cependant, comme il s’agit d’un produit fongible, le prix dans la bourse mondiale peut toujours apparaître à votre pompe.

4. Retards d’expédition des meubles

«Whoa. Mes meubles viennent d’Ikea. Qui est près du centre commercial Paramus, mec. Mais Ikea est une entreprise suédoise. Les boulettes de viande à l’avant auraient dû être un cadeau mortel. Les fournitures qui finissent par devenir cette armoire de lingerie douce, bien que gênante à construire, doivent arriver en Europe. La bonne nouvelle est que le géant nordique du meuble affirme que les retards devraient être «mineurs» par Entrepreneur.com.

Cependant, si vous cherchez un canapé ces derniers temps, vous avez probablement remarqué des retards MASSIFS dans ce que West Elm (et al) est prêt à expédier. Cela était dû au fait que les usines de mousse et leurs fournisseurs au Texas et en Louisiane ont subi d’énormes dégâts pendant les tempêtes de verglas de cet hiver. Plus de mon site Web préféré Furniture Today à ce sujet.

5. Fournitures Caterpillar réacheminées

«OK, maintenant tu te moque de moi. Ils proviennent de larves et se transforment en pupe puis en papillon (ou en son cousin avec un bon sens de l’humour, le papillon de nuit). OUI. Mais Caterpillar est également le plus grand fabricant de machines aux États-Unis et, selon Bloomberg, ils sont confrontés à des retards.

Bien que vous ne construisiez peut-être pas une maison ou ne creusiez pas un canal compétitif pour rivaliser avec le gênant Suez, les retards dans le nouvel équipement en Europe peuvent entraîner l’envoi de matériel destiné aux projets aux États-Unis. Et juste au moment où ils en avaient presque fini avec l’I-75.

6. Walmart n’a peut-être pas tout ce dont vous avez besoin

«OK, arrête ça. Mon Walmart local est juste LÀ, pas dans une voie navigable poussiéreuse en Égypte! » Et cela continuera de l’être. Ce sont des maîtres de la chaîne d’approvisionnement. Selon TalkBusiness.net, ils prévoient peu ou pas de retards en raison de la diversité de leurs fournisseurs. Cependant, votre maman et votre magasin pop peuvent se faire pincer du fait de ne pas avoir les machines à café, TP ou de construction susmentionnées.

Et comme de nombreuses entreprises familiales s’efforcent de vérifier, votre dépanneur local – qui a miraculeusement survécu à Amazon et à COVID – peut échouer à cause de cela s’il ne peut pas vous répercuter les coûts supplémentaires.

7. Qu’en est-il de cette PlayStation 5?

Bien que je ne puisse pas prouver que Ever Given avait une PlayStation 5 destinée à mon salon, je ne peux pas non plus le réfuter. Et, observationnellement, j’ai vu plus de hucksters tenter de baliser leurs prix sur PS5 qu’à tout moment depuis Noël.

Mais Auto News déclare qu’un incendie dans une usine de micropuces au Japon retardera probablement la production automobile de plusieurs pendant au moins un mois. Et même si ce n’est pas exactement un fournisseur de Sony ou causé par un zaddy d’une barge coincée dans une voie navigable artificielle, tout est connecté et le monde est là pour me chercher.

Tom Miller est un écrivain, acteur et responsable des comptes fournisseurs de YourTango vivant à Los Angeles. Il écrit principalement sur la culture pop, des nouvelles étranges et des trucs qui lui font mal. Il aime les sports universitaires, les films avec des lasers et son Brussels Griffon Watson.