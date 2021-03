Netflix est loin d’être une fiction et possède un vaste catalogue de série documentaire qui dépeignent des faits choquants de la réalité. Parmi eux, il y a une section spéciale qui attirera l’attention sur les amateurs de conspirations sur « vérités cachées et théories folles ». Étranges événements de l’histoire que la plateforme s’est chargée de démêler et qui vont vous surprendre. Passez en revue les 7 docuseries les plus intrigantes!

7 docu-séries présentées par Netflix comme des vérités cachées et des théories folles

MYSTÈRES NON RÉSOLUS | 2020

Version de la série documentaire mythique qui présente des cas réels de disparitions inexpliquées, de meurtres horribles et de rencontres paranormales.

Saisons 2







100 HUMANS | 2020

Une centaine de personnes d’origines diverses participent à des expériences qui explorent l’âge, le sexe, le bonheur et d’autres aspects de l’être humain.

Saisons 1







DIAGNOSTIC: CAS NON RÉSOLUS | 2019

La Dre Lisa Sanders fait un diagnostic de maladies rares et mystérieuses dans une série documentaire basée sur ses chroniques du New York Times.

Saisons 1







LE DÉBUT ET LA FIN DE L’UNIVERS | 2016

Le professeur Jim Al-Khalili analyse l’univers dans son origine et ses fins possibles.

Saisons 1







LE CODE | 2011

De la main de Marcus du Sautoy, professeur de mathématiques à Oxford, nous découvrirons les nombres, les formes et les motifs qui régissent le monde.

Saisons 1







LA FAMILLE | 2019

Un groupe chrétien conservateur énigmatique connu sous le nom de Family exerce une forte influence à Washington, DC, à la poursuite d’ambitions mondiales.

Saisons 1







WORMHOOD | 2017

Le cinéaste Errol Morris explore la mort mystérieuse d’un scientifique américain impliqué dans un programme secret de la guerre froide connu sous le nom de MK-Ultra.

Saisons 1