Il semble que Kanye West ait renoncé à tenter de réconcilier son mariage avec Kim Kardashian après avoir été repéré lors d’un rendez-vous très médiatisé avec l’actrice Julia Fox.

West et Fox ont confirmé leur relation naissante avec une série de photos publiées dans Interview Magazine, présentant leur PDA.

Les deux se sont rencontrés pour la première fois le soir du Nouvel An à Miami et sont depuis inséparables, selon Fox.

La nouvelle relation de West avec Fox intervient après que le chanteur de « Donda » ait lancé des appels publics à la réconciliation auprès de sa femme Kim Kardashian.

Alors qu’il se produisait au concert Free Larry Hoover en décembre, West a dédié sa chanson « Runaway » au fondateur de SKIMS. Après avoir chanté les paroles, « J’ai besoin que tu cours vers moi, bébé », a poursuivi le rappeur « plus précisément, Kimberly ».

Le designer Yeezy a également publié une « Prière de Thanksgiving » de cinq minutes sur son Instagram le mois précédent, dans laquelle West a fait part de ses regrets et de son souhait de réunir sa famille. « Tout ce à quoi je pense chaque jour, c’est comment je reconstitue ma famille et comment je guéris la douleur que j’ai causée », a déclaré West.

Bien sûr, de nombreux fans se souviennent du fait que West semblait rivaliser une fois de plus pour attirer l’attention de Kardashian, mais semble maintenant être à fond avec Julia Fox.

Voici 7 détails étranges sur la relation de Kanye West avec Julia Fox.

1. Julia Fox a appelé son mari parce qu’il était un « père mauvais payeur » une semaine avant de sortir avec Kanye West.

Selon Page Six, juste avant Noël, Julia Fox a critiqué son mari, Peter Artemiev, pour être un « père mauvais payeur », dans une diatribe de deux jours sur ses histoires Instagram.

L’actrice de « Uncut Gems » a également accusé Artemiev d’être un « drogue », avant de lister tous les clubs qu’il fréquente. «Cet homme m’a laissé avec un enfant de 5 mois et un chien et une maison et TOUTES LES FACTURES. C’est faux!!! Ce n’est pas juste », a écrit Fox.

Fox a également publié des captures d’écran, des photos et des vidéos d’Artemiev, qui semblait en état d’ébriété, la réprimandant en l’insultant. « Je ne peux même plus le faire. Je ne veux tout simplement pas que mon fils soit foutu parce qu’il a l’impression que son père était absent ou qu’il aimait l’alcool et la fête plus que lui », a déclaré Fox.

Artemiev et Fox ont récemment accueilli leur fils, Valentino, en février 2021 après être mariés depuis 2018.

Dans une interview avec GQ de mai 2020, Fox a confirmé qu’elle et Artemiev n’étaient plus ensemble et en train de divorcer. « Nous sommes amicaux, mais nous ne sommes pas ensemble », a déclaré Fox à GQ. « Il est toujours mon ami. Je suis sûr qu’il aimerait que ce soit plus, mais ce n’est pas le cas.

2. Julia Fox a l’habitude de s’habiller comme Kim Kardashian.

Juste avant que Fox ne s’aventure à son rendez-vous avec West à Miami, l’actrice est sortie dans une robe également portée par Kim Kardashian.

Fox portait une robe à rayures transparentes de Jean Paul Gaultier, la même robe que Kardashian portait aux People’s Choice Awards 2018, selon Page Six.

Les similitudes entre la façon dont Fox et Kardashian s’habillent ne s’arrêtent pas là.

Après être sorti dîner avec West à Carbone, Fox a été photographié marchant avec West tout en portant un une-pièce noir de Balenciaga, la même marque que West et Kardashian portent souvent ensemble.

Fox avait également participé à une campagne sur les réseaux sociaux SKIMS en 2020.

3. Il y a des rapports que Julia Fox a auditionné pour être la petite amie de Kanye West.

Selon TikToker Enty Lawyer, il a expliqué comment la romance naissante entre Fox et West est un exemple du fonctionnement du « yacht de célébrités ».

Dans sa vidéo TikTok, il a expliqué les circonstances entourant Fox appelant son mari à être un « père mauvais payeur », notant que dans ses diatribes sur Instagram, Fox a mis toutes les majuscules qu’Artemiev lui a laissées avec « TOUTES LES FACTURES ».

Il a poursuivi en posant la question de savoir comment, une semaine plus tard, Fox a-t-il réussi à être à Miami depuis New York ? « Ce qu’elle a fait, c’est qu’elle a appelé quelqu’un et lui a dit: » J’ai besoin de travail. Que pouvez-vous obtenir pour moi ?’ », a expliqué Enty Lawyer dans sa vidéo.

Il a ajouté que la personne qui a appelé Fox lui a dit de descendre à Miami parce qu’elle n’est » qu’à deux heures de vol de Saint-Barth et de tous les yachts au large de la côte là-bas « .

Une fois que Fox était à Miami, elle a eu l’opportunité de quelque chose de plus grand, sous la forme d’une audition pour être la nouvelle petite amie de Kanye West.

« Kanye a auditionné beaucoup de femmes, Irina Shayk. Elle était beaucoup trop chère », a déclaré Enty Lawyer. « Vinetria n’était pas un match, car, avouons-le, Kanye peut être une poignée. »

Dès que Fox est sortie dîner avec West, des photos ont été prises, son nom a fait les gros titres de différentes publications et les gens savent maintenant qui est Fox.

« Tout ce que cela va faire, c’est faire grimper ses prix », a poursuivi Enty Lawyer. « Il y a une semaine, elle se plaignait de ne pas avoir d’argent. Et maintenant, tout d’un coup, grâce à cette audition, elle peut gagner beaucoup d’argent. Maintenant, elle est demandée.

4. Julia Fox était dans une séance photo avec Pete Davidson.

D’après E! En ligne, Fox et Davidson sont apparus dans une séance photo inspirée de Barbie pour Paper Magazine en 2019. Ce ne serait pas si grave, ne serait-ce que pour le fait que Pete Davidson et Kim Kardashian sont dans une romance naissante.

Il semblait que la romance de Davidson et Kardashian avait commencé lors de son apparition dans « Saturday Night Live » en octobre 2021. Depuis lors, les deux ont fait la une de leurs diverses sorties, notamment Kardashian faisant quelques voyages chez Davidson à Staten Island et, plus récemment, des vacances aux Bahamas.

Il ne semble pas que Fox et Davidson aient jamais été impliqués de manière romantique, n’apparaissant que dans la séance photo, qui a été écrite, dirigée et photographiée par l’acteur Tommy Dorfman.

5. Julia Fox a vendu ses sous-vêtements et a été dominatrice avant de devenir actrice.

Dans une interview avec le New York Times, Fox a révélé qu’être dominatrice était ce qui l’avait amenée à devenir actrice.

« C’était un jeu de rôle fantastique », a déclaré Fox. « J’aurais une minute avant une séance. Ils vous donneraient un morceau de papier avec les informations du gars. ‘OK, il veut que je sois comme sa mère en colère. Compris. Boum.’ Et vous avez deux secondes pour entrer dans cet état d’esprit. »

Fox a également admis avoir vendu ses sous-vêtements pour gagner de l’argent dans une interview avec Coveteur. «Je n’ai pas grandi avec de l’argent, alors j’essayais toujours de gagner de l’argent de toutes les manières possibles. Je me souviens quand j’étais adolescent, je vendais ma culotte et tout ça. Il y avait cet homme à Union Square qui achèterait [them] », a révélé Fox.

6. Kanye West a réalisé une séance photo lors d’un dîner avec Julia Fox.

Dans l’article de blog que Fox a écrit pour le magazine Interview, intitulé « Date Night », l’actrice a dévoilé tous les détails de sa soirée avec le designer Yeezy.

Fox a écrit que pendant que les deux étaient au milieu du restaurant pendant leur rendez-vous, West a fini par diriger une séance photo entière pour elle.

« Au restaurant, Ye a réalisé une séance photo entière pour moi pendant que les gens dînaient ! Tout le restaurant a adoré ça et nous a encouragés pendant que ça se passait », a expliqué Fox.

Jeremy O. Harris, qui est le dramaturge de « Slave Play », la même pièce que Fox et West se sont rendus à New York pour voir, a partagé une vidéo sur son Twitter de Fox se tenant au milieu du restaurant pendant que sa photo était prise. .

Le billet de blog comprenait plusieurs photographies intimes des deux ensemble lors de leur rendez-vous, et quelques images de Fox et West s’embrassant dans une suite d’hôtel.

7. Kanye West a rempli une suite de vêtements d’hôtel pour Julia Fox.

Dans le billet de blog de Fox pour le magazine Interview, l’actrice a révélé qu’après être sortie dîner avec West, il lui avait préparé une suite entière de vêtements comme une surprise.

« C’était le rêve de toutes les filles devenu réalité. C’était comme un vrai moment de Cendrillon. Je ne sais pas comment il l’a fait, ni comment il a tout réussi à temps », s’est exclamé Fox. «Mais j’étais tellement surpris. Genre, qui fait des choses comme ça lors d’un deuxième rendez-vous ? Ou n’importe quelle date !

Il semble que les tentatives de West pour styliser Fox, de la même manière qu’il a stylisé Kim Kardashian tout au long de leur relation, pourraient faire allusion à d’autres dates entre lui et Fox à l’avenir.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.