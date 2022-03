7 détails controversés sur The Weeknd

Depuis plusieurs années, The Weeknd est une superstar internationale en tête des charts, appréciée par des millions de fans.

Après avoir sorti son cinquième album studio plus tôt cette année, acclamé par la critique, il est indéniable que The Weeknd restera dans l’histoire comme l’un des artistes les plus titrés de cette génération.

Cependant, comme beaucoup de grands, le natif de Toronto a connu sa part de controverse.

Certains critiques ont du mal à soutenir le chanteur face à ses paroles problématiques et son comportement des plus discutables.

Voici 7 controverses dans lesquelles The Weeknd a été impliqué.

1. Un ancien ami et collaborateur affirme que The Weeknd a volé son nom de scène.

Avant d’être un artiste solo de renommée mondiale sous le pseudonyme de The Weeknd, Abel Tesfaye aurait été la moitié d’un duo musical aux côtés du producteur de musique Jeremy « Zodiac » Rose.

« Nous avons commencé en groupe ; c’était lui et moi, et nous nous appelions « The Weekend ». J’ai trouvé ce nom, au fait », a déclaré Rose dans une interview en 2012.

Rose a également allégué qu’il était en partie responsable du développement du son « crasseux » caractéristique de Tesfaye et a collaboré avec lui sur son album « House Of Balloons », mais n’a jamais été crédité ni payé pour son travail.

Kobby Dagan / Shutterstock

Au moment de l’interview, l’équipe de Tesfaye a refusé une demande de commentaire.

Mais, cette même année, Tesfaye a animé une série « Ask Me Anything » sur Reddit et a discuté de son nom de scène, sans mentionner Rose.

Il a affirmé qu’il avait initialement prévu d’utiliser « The Weekend » comme titre d’album.

« Je détestais mon nom à l’époque, alors je l’ai essayé comme nom de scène », a-t-il ajouté, « ça avait l’air cool. J’ai enlevé le « e » parce qu’il y avait déjà un groupe canadien qui s’appelait le week-end (problèmes de copyright).

2. The Weeknd a eu une querelle publique avec son mentor, Drake.

Son compatriote canadien Drake est largement crédité d’avoir lancé la carrière de The Weeknd après avoir partagé la musique du chanteur « Starboy » sur son blog October’s Very Own (OVO) en 2011, le mettant en vedette sur son album « Take Care » et même le faisant ressortir lors de multiples performances et tournées. .

Instagram

Drake avait même publiquement discuté de son intention de signer The Weeknd sur son label OVO Sound. Ainsi, les fans ont été choqués lorsque Tesfaye a signé avec Republic Records en 2012.

À l’époque, Drake avait tweeté : « Tu ne t’en sortiras pas avec juste un merci… tu me dois une faveur », une déclaration que beaucoup présumaient être à propos de The Weeknd.

Les deux ont réussi à rester quelque peu civils jusqu’en 2015, lorsque Tesfaye a affirmé qu’il « avait renoncé à près de la moitié de [his] album » à « Take Care » de Drake.

Drake a plus tard riposté à cette allégation en disant : « Abel Tesfaye CO A ÉCRIT sur ‘Shot For Me’ et ‘Practice’, figurait évidemment sur ‘Crew Love’ et ‘The Ride’ et c’est tout. Il y a 20 chansons sur cet album… ne me tente pas. »

Avance rapide jusqu’en 2019, les choses étaient encore difficiles entre les deux lorsque The Weeknd a sorti « Lost In The Fire » avec des paroles qui semblaient dissuader Drake.

« Et je veux juste un bébé avec le bon », chante-t-il, « Parce que je ne serais jamais celui qui en cacherait un. »

Drake a caché la naissance de son fils, Adonis.

Le couple a depuis écrasé le bœuf et a été vu ensemble, apparemment de retour en bons termes, mais certains fans de Drake ont eu du mal à accepter la trahison de The Weeknd.

3. The Weeknd a frappé un policier en 2015.

En janvier 2015, Tesfaye a été arrêté à Las Vegas après avoir frappé un policier qui avait été appelé sur les lieux d’une bagarre entre le chanteur et une autre personne.

Il a été inculpé de coups et blessures sur personne protégée auquel il n’a plaidé aucune contestation mais a réussi à éviter la prison.

Selon des informations, The Weeknd a été condamné à verser 1 000 dollars à un fonds pour les policiers blessés, à suivre un cours de gestion de la colère, à subir une évaluation de l’alcool et à effectuer 50 heures de travaux d’intérêt général.

4. The Weeknd a été accusé de plagiat à plusieurs reprises.

En 2015, Cutting Edge Music Limited a intenté une action en justice accusant le chanteur, ses producteurs et ses labels de musique d’avoir prétendument volé la ligne de basse de « The Hills » de The Weeknd de la partition du film de science-fiction de 2013 « The Machine ».

Le producteur de la chanson aurait envoyé au compositeur de la partition un message via Twitter, lui parlant de l’échantillon mais de Cutting Edge Music LTD. prétendent qu’ils n’ont pas été crédités de manière appropriée.

En 2021, un procès intenté par les producteurs Suniel Fox et Henry Strange a affirmé que « Call Out My Name » de Tesfaye sonnait « étonnamment et / ou sensiblement similaire, sinon identique » à leur chanson de 2015 « Vibeking ».

Le procès prétend que Strange a envoyé la chanson au producteur de Tesfaye qui a dit qu’il dirait au chanteur que son équipe a écrit la chanson parce que Tesfaye « ne savait pas » qui était Strange.

5. The Weeknd fait honte aux femmes et promeut la masculinité toxique dans ses chansons.

Les paroles ouvertement sexuelles de The Weeknd sont souvent considérées comme misogynes en raison de leur sujet.

Dans plusieurs de ses chansons, The Weeknd qualifie les femmes de « salopes » et parle de les utiliser pour le sexe.

Les critiques font souvent référence à la phrase « Je viens de baiser deux salopes avant de te voir » de son single « The Hills » de 2015 comme étant le reflet de sa vision des femmes.

Dans « Die For You », lorsqu’il écrit ouvertement sur la manipulation des femmes, « Je trouve des moyens de manipuler le sentiment que vous traversez. »

Puis, lorsque The Weeknd a sorti le clip de « Save Your Tears » en 2020, il a fait ses débuts avec un nouveau visage prothétique que beaucoup ont interprété comme un commentaire sur la popularité de la chirurgie plastique et des améliorations cosmétiques chez les femmes.

Certains ont considéré que c’était une discorde envers son ex-petite amie, Bella Hadid, qui est soupçonnée d’avoir subi des interventions esthétiques.

Ovidiu Hrubaru / Shutterstock

Bien que The Weeknd n’ait jamais établi ce lien lui-même, il semble que la vidéo fasse honte aux femmes de faire ce qu’elles veulent avec leur corps.

6. Il a été accusé de biphobie dans les paroles de « Lost In The Fire ».

The Weeknd a été accusé d’avoir doublé sa misogynie lyrique en faisant la promotion de la violence contre les femmes bisexuelles dans son morceau de 2019 « Lost In The Fire ».

Dans ce document, Tesfaye chante : « Tu as dit que tu aimerais peut-être les filles, tu as dit que tu traversais une phase », avant de prononcer des paroles assez offensantes.

« Eh bien, bébé, tu peux amener une amie, elle peut monter sur ton visage pendant que je te baise directement. »

Certains ont interprété les paroles comme signifiant que Tesfaye suggérait qu’un homme pouvait forcer une femme bisexuelle à devenir hétéro.

Les paroles promeuvent également la fétichisation des femmes bi en laissant entendre que les femmes bisexuelles existent pour s’engager dans des trios avec des hommes.

Certains ont même supposé que The Weeknd sortait avec sa petite amie de l’époque, Bella Hadid – ce qui, si c’est vrai, est également profondément problématique – mais Hadid n’a jamais abordé publiquement sa sexualité et Tesfaye n’a jamais confirmé si la chanson parlait d’elle.

7. The Weeknd a été accusé d’avoir trompé Bella Hadid et sort maintenant avec son ancienne meilleure amie.

Quand il ne tire pas sur Hadid dans sa musique, Tesfaye le ferait prétendument dans la vraie vie.

Le couple est sorti de 2015 à 2016 et de nouveau de 2018 à 2019, date à laquelle ils se sont séparés pour de bon.

Alors qu’ils étaient considérés comme un It Couple à l’époque, les choses auraient été difficiles dès le début de la relation.

Fin 2015, des rapports ont révélé que The Weeknd avait trompé Hadid avec deux femmes différentes.

Instagram

Des rumeurs similaires ont encerclé leur relation plus tard, y compris des informations selon lesquelles le chanteur de « Flashing Lights » avait été Hadid à deux reprises avec Selena Gomez – avec qui il est ensuite sorti pendant plusieurs mois en 2017.

Et, si l’on en croit les événements récents, The Weeknd n’a certainement aucun problème à blesser son ex-petite amie modèle.

Selon certaines rumeurs, le chanteur sortirait avec Simi Khadra, qui était autrefois le meilleur ami de Hadid. Bien que, inutile de dire que cette amitié semble avoir pris fin maintenant.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.