7 des meilleurs artistes, genres et chansons de plusieurs des marchés les plus récents de Spotify — Spotify

De retour en février, lors de notre Diffuser sur un événement, nous avons annoncé prévoit d’étendre Spotify à plus de 80 nouveaux marchés dans le monde, notre plus grande expansion à ce jour. Nous avons atteint cette étape quelques semaines plus tard. Grâce à ces lancements, nous contribuons à garantir que les sons et les histoires qui restaient autrefois locaux puissent désormais atteindre un public mondial. Et atteindre un public mondial qu’ils ont.

Cela fait plus de 90 jours que Spotify s’est développé à cette échelle, nous en avons donc profité pour creuser dans les données. Nous avons vu plusieurs choses : les artistes et les genres locaux sont appréciés sur leurs marchés ; les superstars du monde entier peuvent trouver de nouveaux auditeurs dans ces endroits ; et la musique de ces nouveaux marchés prolifère déjà à travers les continents et le monde. La seule chose que chaque endroit a en commun ? Tout le monde aime Les meilleurs tubes du jour!

Découvrez ci-dessous quelques-unes des découvertes uniques de sept des plus de 80 marchés. Ensuite, apprenez à connaître un peu le son de chaque pays en diffusant la meilleure chanson d’un artiste local.

Azerbaïdjan

L’Azerbaïdjan est situé entre la mer Caspienne et les montagnes du Caucase, mais ses artistes commencent à trouver leur place à l’intérieur et à l’extérieur de la région. Au-delà de l’Azerbaïdjan, les trois meilleurs artistes locaux—Xpert, Epi, et Okaber—revendiquent leurs plus grandes bases d’écoute en Turquie, aux États-Unis et en Russie.

Cambodge

Fandom s’enfonce profondément au Cambodge : huit des dix chansons locales les plus jouées dans le pays sont signées par un artiste local VannDa-វណ្ណដា. Le son unique du chanteur de 24 ans combine des instruments traditionnels avec du rap anglais et un rythme soutenu.

Côte d’Ivoire

Pour la plupart des nouveaux marchés, les créateurs basés aux États-Unis occupent la majeure partie des meilleurs emplacements. Mais l’artiste le plus écouté en Côte d’Ivoire, rappeur, chanteur et auteur-compositeur belgo-congolais Damso, distingue la nation ouest-africaine des autres marchés de cette liste.

Géorgie

Დაგდაგანი (Dagdagani) est l’artiste local le plus joué en Géorgie. En dehors de leur pays montagneux, le groupe de rock a le plus d’auditeurs aux États-Unis, en Russie et en Allemagne, bien qu’il ne borde qu’un de ces marchés.

Népal

Le Népal abrite le célèbre mont Everest et un groupe expérimental acoustique appelé Tribal Pluie, qui est l’artiste le plus streamé du marché. En dehors du Népal, le groupe reçoit le plus d’écoutes de fans en Inde, en Australie et aux États-Unis

Sénégal

Au Sénégal, les genres français tels que la pop urbaine, le hip-hop français et le rap Français en tête de la liste mondiale des genres. Cela distingue le Sénégal de la plupart des autres marchés que nous avons examinés, qui voient des genres plus mondiaux comme la pop, le rap, le hip-hop et la dance pop dans leur top cinq.

Trinité-et-Tobago

Ajouter calypso et soca à vos playlists ? Mieux vaut ajouter Trinibad—le genre local le plus joué sur les îles. Ce genre plus récent, cousin du dancehall jamaïcain, a ses propres artistes, sa propre saveur et suit désormais Spotify.