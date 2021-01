7 curiosités sur WandaVision

Ce vendredi 15 janvier, l’une des sorties les plus attendues de l’année a atteint l’écran Disney Plus. WandaVision, avec Elisabeth Olsen et Paul BettanEt, il est maintenant disponible dans le monde entier pour les utilisateurs du service de streaming.

WandaVision est la première série de l’univers cinématographique Marvel à être présentée en première sur l’écran Disney +. Quelques heures à peine après sa création, il a déjà réalisé des chiffres incroyables au niveau des reproductions et les premières critiques sont vraiment positives.

La série créée par Jan Schaffer se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie dans un futur dans lequel Wanda Maximoff, également connue sous le nom de Scarlett Witch, et Vision vivent une réalité utopique en banlieue. Cependant, ils commenceront bientôt à soupçonner que rien n’est ce qu’il semble.







Nous connaissons tous l’histoire de Wanda et Vision, et nous savons tous que la série est une partie importante de l’univers cinématographique Marvel. Mais il y a des curiosités à propos de cette émission que vous ne connaissez probablement pas, c’est pourquoi dans Divulgacher nous vous en disons quelques-uns.

Voici les 7 choses que vous ne saviez probablement pas sur WandaVision, la nouvelle série Marvel pour Disney +

7. UNE COMÉDIE

Bien qu’il s’agisse d’une émission d’action et de science-fiction, contrairement à d’autres productions Marvel, WandaVision est classée par ses propres producteurs comme une comédie.

Même la plupart des scènes ont été tournées avec un public en direct pour capturer les rires, tout comme les sitcoms télévisés classiques. De plus, le célèbre comédien Dick Van Dyke a été sollicité pour ajouter une touche plus humoristique à l’intrigue.

6. BUDGET

Comme le rapporte IMDB, WandaVision a nécessité un budget total d’environ 225 millions de dollars pour le tournage de ses 9 épisodes. Cela en fait la série la plus chère de toute l’histoire de la télévision mondiale, dépassant The Pacific, qui disposait d’un budget de 220 millions en 2010.

5. LES COSTUMES D’HALLOWEEN

Dans un épisode de la série, nous pouvons voir Wanda et Vision habillés pour une fête d’Halloween. Les costumes qu’ils utilisent dans la série sont les mêmes que ceux des bandes dessinées d’Alexandra McGuire.

Bande dessinée WandaVision



4. LES COMICS

La série est basée sur l’histoire de 3 bandes dessinées Marvel différentes. Ce sont: The Vision and The Scarlet Witch, publié en 1982; House of M écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Oliver Coipel en 2005; et Visions, publié entre 2015 et 2016.

3. LE RETOUR D’UN ANCIEN CONNU

Aaron Taylor Johnson reviendra en tant que Pietro Maximoff, le frère de Wanda. Cependant, ce ne sera qu’un caméo pour les scènes de flashback.

2. LA BOUTEILLE DE VIN

Dans une scène de la série, nous pouvons voir Wanda servir une bouteille de vin appelée Maison du Mepris. En français, cela signifie House of Outrage. Aussi, si l’on fait attention au goulot de la bouteille, un grand M se démarque.

La bouteille entière fait référence aux mutants, en particulier Eric Lensherr, mieux connu sous le nom de Magnetto. Dans les bandes dessinées originales, Wanda est la fille de Magneto et l’un des mutants les plus importants.

1. DOCTEUR STRANGE

Disney Plus et Marvel ont déjà confirmé que WandaVision servira à lier Avengers: Fin de partie avec Doctor Strange 2: Dans le multivers de la folie.