7 courtes séries de bandes dessinées à regarder sur Netflix

Freddy Pantalon push up WR.UP® 7/8 noir avec bande à paillettes Noir

Pantalon push-up de la ligne WR.UP® en jersey élastique épais noir décoré de bandes latérales pailletées roses et blanches sur le côté des jambes. Le modèle présente une taille classique avec des passants et une fermeture à deux boutons ton sur ton, une longueur 7/8 et une coupe superskinny pour épouser les lignes du corps. Un petit logo Freddy noir à l'arrière est un autre détail tendance de ce modèle versatile conçu pour mettre en valeur votre féminité grâce à la technologie exclusive WR.UP® brevetée par Freddy qui assure un agréable effet galbant et push up obtenu par un système particulier d'inserts et de coutures habilement positionnées.