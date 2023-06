7 contre Wild Saison 3 au pays de l’ours au Canada : le lieu est fixé !

C’est devenu plus calme 7 contre sauvage, du moins superficiellement. Les préparatifs battent leur plein dans les coulisses. L’équipe d’organisation s’est rendue en Alaska et au Canada pour emplacement parfait à retrouver pour la troisième saison. Ils ont maintenant. Les candidats doivent se concentrer là-dessus La nature sauvage du Canada rattraper.

7 vs sauvage : nature intacte au Canada

La sélection de l’emplacement était déjà un grand sujet dans la deuxième saison. À l’époque, l’initiateur Fritz Meinecke avait même le sien La communauté a demandé de l’aide. Cette fois, l’Oragteam est seul et a été occupé Spots repérés. Ils ont finalement trouvé ce qu’ils cherchaient au Canada.

Bien sûr, l’emplacement devait faire beaucoup pour l’équipe se conforme aux exigences. Fritz a donné un petit aperçu de ce qu’un spot a à offrir :

L’approvisionnement alimentaire doit être correct

Ressources pour l’artisanat/la construction

températures modérées

nature intacte, nature sauvage pure

Où est l’endroit? Comme mentionné, la zone sélectionnée est en Canada. La province est sur la côte ouest Colombie britanniquequi hébergera les participants pendant 14 jours.

À quoi les candidats peuvent-ils s’attendre au Canada?

On sait déjà lesquels critère l’emplacement a été choisi, mais que trouveront réellement les candidats et comment sont-ils conditions sur place?

L’environnement prend tout son sens lieu d’exposition à. Nous y trouvons forêt dense, Côtier sur les lacs, les rivières ou la mer et donc la possibilité d’eau salée et douce. montagnes et rochers ne doit bien sûr pas manquer. Un très nature variéequi réserve son propre défi à chacun.

« En ce qui concerne la météo : nous ne sommes pas dans la saison des pluies, mais environ un tiers du temps sont des jours de pluie […]ce qui sera certainement passionnant pour la construction d’abris. […] En termes de températures, nous sommes autour de 15 et parfois 25 degrés le jour, et quelque part entre 5 et 15 degrés la nuit.

Le Le monde animal est diversifié et plus ou moins dangereux. ours et loups ne sont pas rares dans cette région. L’équipe d’organisation a déjà pu faire connaissance avec les êtres majestueux.

Que pensez-vous de l'emplacement choisi : bonne variété ou trop imprévisible ?