7 contre Wild coûterait plus de 200 000 euros au streamer Twitch Trymacs

Trymacs fait la troisième saison 7 contre sauvage avec. Cependant, ce sera pour le Twitter-Streamer probablement pas très bon marché. Ou il explique que la simple participation à l’événement de Fritz Meinecke devrait lui coûter au moins 200 000 euros, voire plus.

7 vs Wild : Trymacs perdrait 200 000 euros de revenus

C’est de cela qu’il s’agit : « 7 vs Wild » a été un tel succès pour ses deux premières saisons que Fritz Meinecke après tout une troisième saison des plans. Bien qu’il ait effectivement annoncé qu’il s’arrêterait après la seconde.

Quoi qu’il en soit : Entre autres choses, le célèbre streamer Twitch le fait Trymacs dans cette troisième saison avec. Il calcule maintenant pour ses fans que lui coûte cette participation. Soi-disant que seul lui va au moins 200 000 euros à travers les haillons.

Le calcul donne quelque chose comme ça : Trymacs est à travers son Participation à 7 contre Wild pendant au moins trois semaines longue brillance de l’absence. Cela signifie qu’il pas de vidéos propres pour le moment peut filmer et publier et pas non plus normalement diffusé en direct.

Il faut donc coopérations prévues et accords publicitaires être ajusté, bien sûr, et tout le plan de contenu se mélange. Trymacs dit qu’il a plusieurs résilier les partenariats devoir. Il a aussi deux propres projets prévu, qui devrait maintenant être mis en attente pour le moment.

Dans l’ensemble, Trymacs arrive en avance environ 200 000 euros, dont il ne dispose pascomme il le calcule pour ses téléspectateurs sur Twitch. Il n’y a pas de frais pour 7 contre Wildce qui équilibrerait cela.

Est-ce vraiment vrai ? et la précision de ce calcul reste, bien sûr, douteuse. Mais peut-être en aurons-nous au moins un impression de l’ordre de grandeur approximatifce qui pourrait être le problème ici.

Mais ce ne sera pas si mal : Après tout, selon leurs propres déclarations, Trymacs gagne régulièrement beaucoup d’argent et devrait être millionnaire maintenant. De plus, l’émission « 7 contre Wild » rapportera à coup sûr beaucoup d’argent dans les caisses d’une manière ou d’une autre, par exemple sur flux de réaction et similaire.

Que pensez-vous du projet de loi Trymacs ? Pensez-vous qu’il est globalement en hausse ou en baisse avec sa participation à 7 vs Wild?

Ceci est la configuration de jeu de Trymacs: