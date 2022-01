7 Concernant les choses que tout le monde ignore à propos de Jimmy Fallon

Jimmy Fallon a une assez longue liste de blessures qu’il a subies au fil des ans.

En 2015, l’animateur de fin de soirée s’est coupé le doigt à la maison en déclarant : « J’ai trébuché et je suis tombé dans ma cuisine sur un tapis tressé que ma femme adore, et j’ai hâte de le brûler. »

Des mois plus tard, Fallon s’est ébréché la dent en essayant d’ouvrir un pot de gel pour tissus cicatriciels pour sa main, selon Entertainment Weekly.

Fallon aurait également trébuché lors d’une fête, avec une bouteille de Jägermeister. « Il vient de trébucher », a déclaré un témoin à Page Six. « Nous pensions tous qu’il l’avait fait exprès. »

Fallon a déclaré plus tard aux membres du public au « Tonight Show » qu’il avait « jeté la bouteille » et qu’il « a atterri sur du verre brisé. [were] des mares de sang partout. »