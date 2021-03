7 choses que vous ne saviez probablement pas sur Raya et le dernier dragon

La dernière grande première du service de streaming Disney + était ‘Raya et le dernier dragon’ et les abonnés ont pu le visionner via un accès Premium. Dirigée par Don salle et mettant en vedette Kelly Marie Tran et Awkwafina, a réussi à conquérir les téléspectateurs avec de grandes réactions qui l’ont catalogué comme l’un des meilleurs de l’entreprise ces dernières années.

De quoi s’agit-il?: « Il raconte l’histoire d’un royaume appelé Kumandra, où les humains et les dragons vivent en harmonie, mais lorsque des monstres sinistres connus sous le nom de Drunn ont menacé le monde, ils se sont sacrifiés pour l’humanité. 500 ans plus tard, les monstres sont revenus et la population dépend d’un guerrière nommée Raya, pour trouver le dernier dragon et arrêter le Drunn pour toujours « .

Tout comme le public a donné son feu vert, les critiques l’ont également fait: en Tomates pourries compter avec un 97% d’approbation et en Métacritique a une cote de 75/100. Si vous avez aimé le nouveau long métrage de Disney vous voudrez en savoir plus, c’est pourquoi dans Spoiler nous vous apportons ces 7 faits curieux que vous ne saviez peut-être pas.

+7 curiosités de Raya et le dernier dragon:

1. Le film s’inspire des cultures de l’Asie du Sud-Est. Les responsables du projet ont travaillé avec des consultants experts de la région pour que la réflexion à l’écran soit la plus fidèle possible.

deux. Le réalisateur Don Hall est lauréat d’un Oscar. Il a remporté la statuette du meilleur film d’animation pour « Great Heroes » en 2015.

3. Le long métrage a mis plus de trois ans à produire. Il a été officiellement annoncé en 2019, avec un travail déjà fait, mais entre la pandémie de Covid-19 et les premières de « Mulán » et « Soul », il était à la traîne.

Quatre. Officiellement, son nom n’allait pas être «Raya et le dernier dragon», mais plutôt «Dragon Empire».

5. Ses créateurs ont affirmé qu’il existe de nombreuses références à «Star Wars», notamment à partir de la dernière trilogie, assimilant le personnage «Rey».

6. Kumandra est composé d’un dragon. Les clans qui composent les royaumes séparés sont appelés: Fang, Spine, Heart, Heel et Tail. En espagnol: défense, colonne, cœur, griffe et queue.

7. Raya est la 13e princesse de Disney, car elle se révèle être la fille du chef Benja, chef de Heartland à Kumandra et héritière du trône.