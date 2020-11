7 choses que vous ne saviez jamais sur BTS RM, qui vous feront pleurer des larmes laides

RM a montré à plusieurs reprises qu’il était apte à être le leader de BTS. Il a non seulement un cœur incroyablement grand et une personnalité mature, mais il est également extrêmement attentionné et met soigneusement ses pensées et ses opinions dans chaque question qu’il reçoit. Il a également traversé de nombreuses difficultés mais continue de garder un esprit positif face à chaque situation.

1. Son attitude professionnelle dépasse la douleur physique

Lorsque RM s’est gravement foulé la cheville lors d’un concert, il aurait facilement pu éviter le risque de se blesser davantage en ne remontant pas sur scène. Face à la décision, cependant, il n’a pas hésité à dire qu’il devait terminer ses performances, faisant preuve d’un vrai professionnalisme.

Il a mis un visage courageux et a présenté une performance extraordinaire jusqu’à la fin malgré sa blessure.

2. Il pense toujours à ses membres

RM pense toujours aux membres du BTS même lorsqu’ils ne sont pas ensemble et son amour pour eux est toujours aussi touchant.

3. Il est très sensible aux commentaires haineux

RM a avoué une fois qu’il avait passé 5 heures, voire 5 jours à réfléchir à des commentaires haineux comme «Je le hais», écrits en 5 secondes. Il a également déclaré que le commentaire le plus blessant qu’il ait jamais entendu était «quitter Bangtan».

4. Son amour pour BTS est trop touchant

Quand Bang Si Hyuk lui a demandé de choisir entre une carrière solo ou un BTS, il a répondu au BTS sans hésitation.

5. Il s’occupe de chaque dernier membre

Quand J-Hope avait quitté le groupe avant leurs débuts, RM a fait tout ce qu’il pouvait pour le ramener et croyait fermement que J-Hope était un élément crucial de leur groupe. Heureusement, lui et les autres membres ont réussi à convaincre l’agence de le ramener.

6. Il a défendu sa passion malgré l’opposition de la famille

Il a dû cacher les morceaux lyriques qu’il écrivait pour éviter d’avoir des ennuis avec sa mère, qui voulait qu’il étudie. Elle avait même ruiné son ordinateur et cassé son micro pour qu’il se concentre sur ses études. Finalement, il a confronté sa mère et l’a convaincue en lui demandant si elle préférait un fils qui était à la 1ère place ou un fils qui était à la 5000e place. Sa persistance à ne pas abandonner son rêve est ce qui l’a amené là où il est maintenant.

7. Son amour et sa considération pour ses fans les font souvent pleurer

Il n’oublie jamais de mentionner avant tout ARMY lorsque BTS reçoit un prix.