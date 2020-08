7 choses que vous devez savoir sur l’arnaque étourdissante du diamant

Bien qu’ils soient abondants dans ses mines, il garde les diamants «rares» pour ne pas en baisser le prix. Cependant, le succès de son entreprise ne dépendait pas uniquement des prix, il devait créer un besoin: c’est ainsi qu’est née la croyance que les diamants représentaient l’amour.

L’activité de De Beers fut l’une des plus lucratives depuis un siècle grâce à son important stock de diamants bruts et à ses campagnes. En plus de vendre l’idée qu’un diamant équivaut à une déclaration d’amour et plus la taille de la pièce est grande, plus la démonstration d’amour est grande. le grand geste de cet homme d’affaires avisé n’a plus guère de valeur. Les diamants sont toujours une pièce accessible uniquement aux grandes poches, mais leur valeur a diminué au fil des ans.Si vous avez un bijou en diamant et que vous voulez en obtenir de l’argent, laissez-moi vous dire qu’ils ne vous donneront pas grand-chose.

Saviez-vous l’origine des diamants? Allez-vous continuer à les acheter à partir de maintenant?

Partager avec vos amis pour connaître l’origine de cette arnaque luxueuse!

Source: très intéressant