7 choses que les fans aimeraient voir dans le livre de Boba Fett

Les fans de Star Wars ont eu une assez grosse surprise plus tôt cette année lorsqu’il a été révélé que Boba Fett allait enfin avoir son propre spectacle. En effet, Le livre de Boba Fett, qui devrait arriver plus tard cette année sur Disney +, mettra le célèbre chasseur de primes sous les projecteurs des décennies après sa première apparition sur grand écran. Parce que c’est un spectacle et non un film, la série aura une réelle opportunité de répondre à quelques grandes questions et de raconter une variété d’histoires avec le fils de Jango Fett.

Boba Fett a été essentiellement ressuscité en Le mandalorien saison 2. Temuera Morrison, qui a joué Jango Fett dans Attaque des clones, est revenu dans la franchise Star Wars pour jouer le rôle d’un ancien Boba Fett. Les fans attendaient des années pour voir le personnage revenir, et il l’a fait d’une manière très mauvaise. Pourtant, il était un personnage de soutien. Maintenant, il occupe le devant de la scène.

L’implication dans le titre semble être que cette émission prendra quelques pages du livre d’aventures de Boba Fett. Une série qui peut nous montrer le chasseur de primes à différents moments de son illustre carrière. Dans cet esprit, voici sept choses que nous aimerions voir se produire dans Le livre de Boba Fett.

Expliquez comment Boba Fett s’est échappé de la fosse de Sarlacc

L’un des véritables grands mystères de l’officiel Guerres des étoiles canon est la façon dont Boba Fett s’est échappé de la fosse de Sarlacc. Dans l’acte d’ouverture de Le retour du Jedi, le chasseur de primes redouté est tombé dans la bouche de la bête mortelle Looney Tunes style et a apparemment été laissé pour mort. Et pourtant, grâce à The Mandalorian saison 2, on sait qu’il a survécu. Mais comment? Certains contes de Legends, comme la série originale Star Wars de Marvel Comics, proposaient des versions de son évasion. Mais Lucasfilm, à l’ère de Disney, n’a pas encore abordé cela à titre officiel. Le livre de Boba Fett serait l’endroit idéal pour enfin étouffer cela dans l’œuf.

Le mandalorien la saison 2 pour la première fois} nous a présenté Cobb Vanth, joué par Timothy Olyphant, qui était en possession de l’armure emblématique de Boba Fett avant de retrouver le chasseur de primes lui-même. Mais Vanth ayant l’armure a soulevé des questions. Par exemple, pourquoi Boba Fett n’a-t-il pas pris l’armure de Vanth pendant le temps où il l’avait? Au contraire, Fett a attendu que Mando l’ait avant de récupérer l’armure. L’émission a l’occasion de répondre à quelques questions sur cette situation et de combler certaines lacunes.

Les retombées de Boba Fett prenant le contrôle du palais de Jabba

Le livre de Boba Fett a été annoncé via une scène post-crédits attachée à la finale de la saison 2 de The Mandalorian. C’était inattendu et, à bien des égards, c’était quelque chose que les fans attendaient depuis longtemps. Le chasseur de primes bien-aimé allait certainement avoir un projet solo et le temps de briller. La scène elle-même voit Fett sortir Bib Fortuna, qui avait clairement pris le relais de Jabba le Hutt à la suite des événements de Le retour du Jedi. Mais cela entraînerait certainement des retombées. Avec un peu de chance, la série nous montrera ces retombées et à quoi ressemble une transition de pouvoir, soudaine en plus, dans le monde criminel d’une galaxie lointaine, très lointaine.

Pourquoi Han Solo a-t-il si peur de Boba Fett?

Celui-ci pourrait tomber dans la catégorie des vœux pieux, bien que cela ne semble pas déraisonnable. Han Solo, joué à l’origine par Harrison Ford, est assez intrépide. Pensez un instant à L’empire contre-attaque. Han Solo sait qui est Dark Vador, du moins vaguement. Pourtant, quand il se présente à Cloud City, Han n’hésite pas, sort son blaster et est tout à fait prêt à abattre le bras droit de Palpatine, sur-le-champ. Cependant, Han, en même temps, est assez mal à l’aise, c’est le moins qu’on puisse dire, autour de Boba Fett. Oui, Fett essayait d’encaisser avec Jabba le Hutt, car Han avait un gros prix sur la tête. Mais Greedo essayait de faire la même chose en Un nouvel espoir, et Han n’était pas aussi découragé.

En supposant que nous sautions un peu dans la chronologie, peut-être Alden Ehrenreich, qui a joué Han Solo dans Solo: une histoire de Star Wars, pourrait reprendre le rôle. On pourrait peut-être voir la rencontre entre Han et Boba qui a fait peur au célèbre passeur. C’est un mystère qui mérite d’être résolu. Et, pas pour rien, si Solo 2 ne va pas se produire, il vaudrait peut-être la peine d’utiliser à nouveau Ehrenreich dans un autre projet. Le livre de Boba Fett ça pourrait être ça.

Un grand braquage de chasseur de primes

Celui-ci est assez simple. Nous avons vu des équipes de chasseurs de primes dans Le mandalorien. Mais il serait intéressant de voir Boba Fett faire équipe avec plusieurs autres chasseurs de primes notoires, peut-être certains qui ont eu un temps d’écran minimal au fil des ans, comme IG-88 ou Dengar. Plus précisément, pourquoi ne pas créer une situation qui nécessite plus d’un muscle engagé, comme un grand braquage à l’ancienne? Mais dans l’espace. Les chasseurs de primes font des choses minables et les films de braquage, lorsqu’ils sont exécutés correctement, peuvent être extrêmement divertissants. Pense Chaleur ou alors Ocean’s Eleven. Imaginez quelque chose comme La sale douzaine, mais avec une mission moins noble et placée dans les limites de la Guerres des étoiles univers. Voyons quoi cette ressemble à.

Ses relations avec Dark Vador

Nous avons d’abord eu un aperçu de la relation entre Dark Vador et Boba Fett dans L’empire contre-attaque. L’Empire a fait appel à un groupe de chasseurs de primes pour aider à traquer Han Solo et Boba Fett était parmi eux. Mais pour ceux qui n’ont peut-être pas autant creusé dans l’univers élargi, il s’agit d’un partenariat, si l’on veut l’étiqueter comme tel, cela va beaucoup plus loin. le Dark Vador et principal Guerres des étoiles les titres dans les pages de Marvel Comics ont révélé que ces deux-là se sont alignés plusieurs fois. Oui, cela nécessiterait que Dark Vador apparaisse dans Le livre de Boba Fett mais il y a une chance réelle d’explorer, en live-action, la nature de cette relation. Oui, Anakin Skywalker était là quand Mace Windu a tué Jango Fett, le père de Boba dans Attaque des clones. Boba Fett a-t-il une idée qu’Anakin est devenu Dark Vador? Il y a beaucoup de choses dans cette relation qui pourraient être un domaine riche dans lequel creuser.

Boba Fett a-t-il tué l’oncle Owen et la tante Beru?

Dernier point, mais non le moindre, c’est un gros problème. De nombreux fans au fil des ans ont suggéré que c’était peut-être Boba Fett qui avait brûlé l’oncle Owen et la tante Beru de Luke. Dans Un nouvel espoir, comme Luke et Obi-Wan étaient absents, la ferme d’humidité d’Owen et Beru a été ravagée et ils ont été brûlés à un croustillant. C’était assez brutal. Certains fans ont connecté des points au fil des ans. Il y a une ligne dans L’empire contre-attaque où Dark Vador prévient Boba Fett, « pas de désintégration ». Certains ont émis l’hypothèse que Vader fait référence à Owen et Beru. Le livre de Boba Fett pourrait enfin nous apporter une réponse définitive à cette même question. Boba Fett a-t-il commis l’une des horribles atrocités de Guerres des étoiles l’histoire?

Le livre de Boba Fett arrive sur Disney + en décembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles.

