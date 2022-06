7 choses extrêmes que Kim et Khloe Kardashian ont faites pour perdre du poids

Kim et Khloe Kardashian ont récemment suscité des réactions mitigées de la part des fans suite à leur perte de poids drastique.

Les sœurs sont connues pour aller au gymnase et, pour la plupart, fournir un exemple positif d’équilibre entre carrière et mode de vie sain.

Cependant, leur public les a également critiqués pour avoir contribué à la culture de l’alimentation toxique, avoir établi des normes de beauté irréalistes ou montré leur privilège en faisant la publicité de méthodes de perte de poids coûteuses et inaccessibles.

Voici quelques choses extrêmes que Kim et Khloe Kardashian ont faites pour perdre du poids.

1. Régime extrême

Kim a parlé de perdre du poids après avoir donné naissance à son fils, Saint. Elle a mentionné qu’elle avait apporté quelques changements à son alimentation quotidienne.

Elle a en outre mentionné qu’elle suivait le régime Atkins 40 et ne consommait que 1 800 calories par jour. Atkins 40 est un régime pauvre en glucides qui aide à perdre du poids.

« Nous mangeons beaucoup de poisson et de dinde. C’est un [fully] chose modifiée. J’ai travaillé avec eux en m’envoyant leurs collations », a-t-elle déclaré.

«Et il y aurait ce mélange montagnard avec des chocolats M&M aux cacahuètes, donc il y avait des trucs qui vous donnaient l’impression de pouvoir vivre. Et pas comme super limité à quoi que ce soit.

2. Kim et Khloe ont eu recours à l’entraînement

En plus de suivre un régime, Kim a admis s’entraîner régulièrement. Elle a mentionné qu’elle avait essayé de maintenir son régime alimentaire, mais qu’elle était revenue à la malbouffe. Une autre chose qu’elle a fait pour perdre du poids était l’exercice.

Khloe s’est également tournée vers l’exercice pour perdre du poids. Kim a mentionné qu’elle s’entraînait souvent à 6 heures du matin lorsque ses enfants dormaient encore. Elle a également parlé de Khloe et de la façon dont elle s’est inspirée d’elle.

«Elle fait ces séances d’entraînement avec ces combinaisons de sauna en dessous. Et elle est juste. . . Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi concentré », a déclaré Kim à propos de Khloe.

3. Kim portait un survêtement en plastique

En 2017, Kim a parlé d’une autre méthode pour perdre du poids après avoir donné naissance à Saint – porter un survêtement pour perdre du poids.

Elle a partagé une vidéo d’elle sur Instagram. Elle a dit: « Don [Kim’s trainer] vient de m’appeler Missy Elliott. Écoutez, je porte un survêtement complet parce que je dois perdre ce supplément, genre, sept livres.

Comme Kim a déjà mentionné que Khloe s’entraînait souvent dans un costume de sauna, Kim a également essayé de faire de même.

4. Kim a coupé les glucides et le sucre

L’une des choses les plus extrêmes que Kim ait faites a été de perdre 16 livres en trois semaines.

Les fans de Kardashian savent bien que Kim porte la robe de Marilyn Monroe qu’elle portait lors de la célébration de l’anniversaire du président John F. Kennedy en 1962 jusqu’au gala du Met de 2022.

Cependant, Kim a dû prendre des mesures extrêmes pour s’y intégrer. Elle a depuis révélé sa stratégie de perte de poids pour s’adapter à la robe.

Elle a mentionné qu’elle avait complètement coupé le sucre et les glucides pendant trois semaines et avait perdu 16 livres.

Elle a poursuivi sa stratégie de perte de poids depuis le Met Gala et a perdu encore plus de poids totalisant 21 livres.

5. Kim et Khloe ont consommé du thé au ventre plat

Khloe a également apporté quelques changements alimentaires pour perdre du poids. L’une des choses qu’elle consommait était du Flat Tummy Tea. Flat Tummy Tea est considéré comme une boisson de remplacement de repas.

Elle a même posté des photos sur Instagram faisant la promotion de la marque et encourageant les gens à l’utiliser. Cependant, elle a reçu de nombreuses critiques de la part des fans, car Flat Tummy Tea n’est pas considéré comme un moyen sain de perdre du poids.

Après de nombreuses réactions négatives de la part des fans et de l’acteur de « The Good Place », Jameela Jamil, Khloe a supprimé l’un de ses messages Instagram annonçant la boisson.

Kim a également fait la promotion de Flat Tummy Tea sur son compte Instagram en 2019 et a reçu des critiques similaires de la part des fans.

6. Khloe utilise des corsets

En plus de s’entraîner, Khloe a publié plusieurs fois des photos d’elle dans un corset sur Instagram.

Cependant, les corsets sont une méthode de perte de poids quelque peu controversée et sont connus pour affaiblir les muscles centraux du corps. Ils peuvent également causer des difficultés respiratoires, des brûlures d’estomac et une indigestion.

Histoires liées de YourTango :

7. Khloe a suivi un régime Yo-Yo

Khloe a révélé en 2018 qu’elle avait l’habitude de « régime yo-yo ».

Le régime yo-yo est le processus continu de perte de poids et de reprise. Le régime yo-yo est considéré comme malsain en raison des nombreuses complications de santé qu’il peut créer.

« C’est tout à fait normal de perdre du poids [in] un processus lent. Pour moi, c’est ainsi que j’ai perdu tout mon poids avant et qu’il est resté stable », a déclaré Khloe à US Weekly.

« J’avais l’habitude de varier mon poids parce que j’essayais toutes ces régimes à la mode, puis je reprenais du poids tout de suite. Je ferais toujours du yo-yo.

Cependant, elle a exprimé qu’elle ne voudrait plus jamais recommencer.

Sanika Nalgirkar est rédactrice d’actualités et de divertissement chez YourTango basée à Seattle, Washington. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire de l’Université de Washington. Vous pouvez consulter certains de ses écrits sur son site Web.