7 bonnes applications pour apprendre l’allemand

L’allemand n’est pas si difficile si vous pratiquez avec certaines de ces options. Découvrez les meilleures applications pour apprendre la langue de manière ludique.

Si vous étudiez allemand et tu veux mettre exercez vos connaissances ou même, si vous voulez repartir de zéro, nous vous disons qu’il y en a beaucoup formes et outils qui t’aidera maîtriser cette langue.

A cette occasion, nous vous présentons 7 applications avec lesquelles vous pouvez apprendre ou pratiquer l’allemand depuis votre appareil mobile Android, quand et où vous le souhaitez. Nous vous recommandons donc de continuer à lire pour les connaître. Commençons!

Les meilleures applications pour apprendre l’allemand sur Android

Duolingo

Duolingo est l’un des applications les plus populaires pour ceux qui veulent apprendre de nouvelles langues. Il propose différents exercices qui vous aideront à vous familiariser avec la langue de manière divertissante.

Avec cette application, vous pouvez apprendre à lire, écrire et grammaire de langues différentes (dans ce cas, l’allemand) dans un interface facile à utiliser et assez intuitive. Mieux encore, il est entièrement gratuit.

Drops – Apprenez 41 langues

Gouttes est centré sur fournir un apprentissage des langues d’une manière amusante, en laissant de côté mémorisation classique cela finit par être ennuyeux pour ceux qui essaient de connaître la langue.

Le contenu est affiché via illustrations minimalistes et jeux courts où vous n’avez qu’à vous consacrer 5 minutes par jour pour apprendre la langue. Notamment Gouttes a récemment inclus des dialectes, donc la langue est plus axée sur la façon de parler directement avec les gens dans la vie de tous les jours et pas tellement dans les structures grammaticales.

Bonjour Deutsch

C’est une application qui a été développée principalement pour les personnes réfugiés ou migrants qui veulent apprendre notions de base s’exprimer dans le langue allemande et ainsi faciliter leurs journées.

Tout le vocabulaire est présenté complètement en forme audiovisuelle, facilitant ainsi l’apprentissage, conduisant à une méthodologie plus innée basée sur perception et communication, laissant de côté le structure grammaticale et vocabulaire.

Il a jeux différents et un contenu multimédia conçu exclusivement pour un apprentissage au rythme de l’utilisateur. En outre, ne nécessite pas de connexion Internet, afin qu’il puisse être utilisé quand et où vous le souhaitez.

Mosalingua – Apprenez l’allemand gratuitement

L’application Apprenez l’allemand gratuitement est idéal pour ceux qui veulent vraiment apprendre la langue allemande rapidement et en s’amusant. L’application regorge de contenu utile et pratique le plus utilisé dans les situations quotidiennes, en plus d’être accompagné à tout moment trucs et conseils.

Grâce à un méthode innovante basée sur des études scientifiques, vous pouvez apprendre l’allemand auprès d’une équipe de polyglottes à travers les techniques de (système de répétition par espaces, rappel actif, métacognition et plus).

Mieux encore, vous pouvez télécharger l’application gratuitement et mémoriser de manière ludique, en plus de enregistrez tous vos progrès afin que vous sachiez en temps réel quel est votre évolution de l’apprentissage des langues.

Busuu

Busuu est un autre des applications les plus populaires lors de l’apprentissage de l’anglais ou d’autres langues comme l’allemand. L’une des principales caractéristiques de cette application est qu’elle dispose d’un grand nombre d’exercices que vous pouvez résoudre en temps réel.

De plus, il a de nombreux test et activités qui vous aidera à améliorer votre accent et votre prononciation, ainsi que écriture linguistique pour obtenir une meilleure expression dans le allemand. C’est totalement gratuit, même ainsi, il a achats intégrés qui vous aidera accéder aux exercices et des tests supplémentaires.

Brouhaha

Brouhaha est l’un des les outils numériques les plus utilisés par des millions de personnes qui veulent apprendre une nouvelle langue. Il a plus de 5000 cours et 14 langues d’apprentissage, entre elles allemand.

Grâce à cette application, vous pouvez en apprendre davantage sur différents sujets d’intérêt liés à la langue que vous étudiez, perfectionnez votre prononciation grâce à sa technologie de reconnaissance vocale et consolider les connaissances rapidement et facilement.

L’un des points forts de Brouhaha est que la première leçon de chaque cours est gratuite, vous pouvez donc avoir connaissance de la langue et décidez si c’est vraiment pratique pour toi et continuez avec le cours payant.

Pierre de Rosette

Pierre de Rosette est l’un des outils les plus populaires et recommandés pour apprendre différentes langues. Grâce à une grande variété de cours interactifs et contextuels, vous pouvez profiter du méthode d’immersion dynamique.

Grâce à sa méthodologie, vous pouvez apprendre prononciation de TruAccent à travers des cours et des fonctions axés sur la parole. Profitez de pvoies personnalisées selon vos besoins et prend Cours de 10 minutes où et quand vous le voulez avec ou Pas de connexion Internet.

Cette plateforme a différents plans et cours allant de 3 à 12 moisBien que si vous préférez et pouvez vous le permettre, il existe une option à vie. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez accéder à toutes les langues avec un seul abonnement, pouvoir basculer entre elles autant de fois que vous le souhaitez et en savoir plus sur les autres langues.

Comme vous le verrez, cela n’a jamais été aussi simple apprendre une langue, en particulier le allemand. Nous vous invitons donc à essayer ces options que nous sélectionnons pour vous et à choisir celle qui convient le mieux à votre rythme et à vos besoins. Alors Viel Glück!

