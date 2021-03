merveille



prépare la première de sa deuxième série en



Disney +



et l’attente est énorme après le succès de



WandaVision



. Ce vendredi, ce sera au tour de



Le faucon et le soldat de l’hiver



, qui comme le premier pas



Ce ne sera pas l’adaptation d’une bande dessinée, mais cela réunira des aspects de plusieurs d’entre eux



. Dans tous les cas, la lecture de quelques pages vous aidera à obtenir plus d’informations sur le nouveau programme.



Passez en revue sept volumes à ne pas manquer!



7 bandes dessinées Marvel à lire avant de regarder le faucon et le soldat de l’hiver



1



Faucon et soldat de l’hiver



An:



2020/2021

Nombres:



5

Terrain:



un bureau d’agents gouvernementaux morts. Un nouvel assassin talentueux. Deux ex-Captain Americas … Quand une tentative dramatique sur la vie de Bucky Barnes le réunit avec Sam Wilson, les deux vieux amis se lancent dans une course à la découverte du nouveau chef d’Hydra avant un événement faisant des victimes massives.annoncer la mort du groupe terroriste. résurgence dans le monde. Le temps presse … Derek Landy et Federico Vicentini s’associent pour une action spectaculaire.

deux



Le tout nouveau Captain America



An:



2014-2015

Nombres:



6

Terrain



: Steve Rogers a de nouveau perdu le sérum de super soldat. Par conséquent, un nouveau héros est nécessaire pour maintenir sa présence vivante. Le candidat précédent n’étant pas disponible pour le moment, Steve Rogers lui-même a décidé de donner le bouclier et le treillis d’acier à son fidèle ami Sam Wilson. Aussi connu sous le nom de The Falcon.

3



Captain America: Sam Wilson



An:



2015-2017

Nombres:



24

Terrain:



Dans Captain America: Sam Wilson, l’écrivain Spencer a retracé les efforts de Sam pour être à la hauteur d’un énorme héritage malgré le fait que la moitié du pays et les médias conservateurs ne veulent rien avoir à voir avec un Captain America noir. La bande dessinée apporte des personnages familiers aux bandes dessinées de Captain America comme AmeriCop, Flag-Smasher et US Agent et les remanie dans le contexte de l’Amérique moderne.

4



Le faucon



An:



2015-2017

Terrain:



Sam Wilson, guerrier ailé, aviateur Avenger et autrefois sentinelle de la liberté, retourne dans les cieux, renaît et se réengage en tant que combattant de la liberté, le Falcon! Engagé dans une toute nouvelle mission en formant son nouveau partenaire The Patriot, Sam Wilson se lève et voit tout. Mais la nouvelle mission de Sam le mettra sur une trajectoire de collision avec un ennemi extérieur à sa catégorie, le diabolique Blackheart!

5



Le soldat de l’hiver par Ed Brubaker



An:



2020

Nombres:



14

Terrain:



trois cents pages qui compilent les quatorze premiers chapitres de l’en-tête Winter Soldier publiés entre 2012 et 2013 qui racontent comment Bucky Barnes a une autre chance après avoir été présumé mort dans sa confrontation avec le Serpent. James Barnes a été Bucky Barnes, le soldat de l’hiver, à nouveau Bucky et, pendant un certain temps, Captain America, mais maintenant il reviendra dans l’underground et dans l’ombre, dans le but de purger la culpabilité d’un passé qui ne s’est jamais arrêté. le pourchasser.

6



Thunderbolts présente: Zemo – Born Better



An:



2007

Nombres:



4

Terrain



: Helmut Zemo survivra-t-il à son saut dans le temps en Allemagne des années 1920 et à une confrontation écrasante avec son grand-père et son père? Et s’il le fait, comment reviendra-t-il au présent alors qu’il utilisait le sang de la lignée Zemo comme son «ancre temporaire»? Il n’y a pas de sang Zemo de nos jours à part Helmut … n’est-ce pas?

7



Mark Gruenwald et le symbolisme étoilé de Captain America



An:



1985-1995

Terrain:



De 1985 à 1995, Mark Gruenwald a été le scénariste principal de Captain America. Au cours de cette décennie, Gruenwald a écrit certaines des histoires les plus essentielles de l’histoire de Captain America et a guidé la bande dessinée à travers une période mouvementée de l’histoire du monde et de l’histoire de la bande dessinée. Ce livre examine l’influence du monde dans son ensemble sur les histoires de Gruenwald et l’influence ultérieure du travail de Gruenwald sur le monde de la bande dessinée.