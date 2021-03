7 astuces pour toujours choisir de bons écouteurs sans fil

Vous êtes sûr de vouloir écouter de la musique sans câbles, mais que devez-vous garder à l’esprit? Consultez ces conseils pour trouver de bons écouteurs sans fil.

Ne peut pas être refusé les écouteurs sans fil font fureur. Nous comprenons parfaitement l’amour du public pour cet accessoire, car il est parfait pour dire adieu aux câbles et, avec eux, à tous les enchevêtrements gênants qu’ils provoquent. Bien sûr, comme pour les autres appareils technologiques, avant de choisir votre prochain casque sans fil, vous devez prendre en compte une série d’aspects.

Pour vous aider dans le choix, dans cet article nous voulons vous donner 7 astuces que vous pouvez mettre en pratique pour faites toujours les choses correctement lors du choix de vos écouteurs sans fil. Et c’est qu’il y a plusieurs détails qui ne peuvent être ignorés, de l’autonomie au design, en passant par d’autres spécifications qui semblent hors de propos, mais qui peuvent finir par être déterminantes lors de son utilisation.

7 astuces pour toujours bien faire les choses lors du choix de vos écouteurs sans fil

Les écouteurs sont un compagnon indispensable pour votre téléphone mobile, car ils vous permettent d’écouter de l’audio, de la musique et des vidéos en toute confidentialité. Encore mieux s’ils sont sans fil, car vous laissez derrière vous les câbles et tous les problèmes qu’ils portent. Cependant, vous ne pouvez pas acheter d’écouteurs sans fil au hasard, Vous devez garder ces astuces à l’esprit pour toujours faire votre bon choix.

Sélectionnez le type d’écouteurs que vous souhaitez

La première étape à suivre lorsque vous commencez votre recherche de votre prochain casque sans fil est de décider du type que vous souhaitez. Ils peuvent être Bandeau (circumaural / supra-auriculaire ou supraural / supra-auriculaire) ou écouteur ou bouton (dans l’oreille). Au sein de ce dernier, il existe également des modèles de différentes catégories, par exemple des écouteurs de sport sans fil, avec des caractéristiques spécifiques pour assurer un bon maintien tout en faisant du sport.

Alors, décidez d’abord de l’utilisation que vous allez donner à vos futurs écouteurs. Si vous cherchez quelque chose de plus professionnel et avec une excellente qualité sonore, le mieux est que vous optiez pour un serre-tête. Par contre, si vous cherchez des écouteurs plus léger et plus confortable pour transporter pour une utilisation basique, il est intéressant d’opter pour des boutons.

Définissez un budget maximum

Si vous ne voulez pas que l’achat devienne incontrôlable, il est également recommandé d’établir une limite de budget lors du démarrage de la recherche. Afin que vous puissiez filtres modèles d’écouteurs sans fil qui dépassent ce prix pour tester uniquement l’achat de ceux que vous pouvez vous permettre, et éviter la tentation aussi qui représentent les appareils les plus avancés.

Analyser la qualité et la conception de la construction

Il est également essentiel que vous preniez en compte la conception et les matériaux de construction des écouteurs que vous allez acheter, car ils l’expérience utilisateur dépendra dans une large mesure.

Tout d’abord, le design est essentiel car affecte le confort d’écouteurs sans fil, qu’il s’agisse d’un bandeau ou d’un écouteur. Vous devriez rechercher un modèle que vous pouvez porter pendant des heures sans causer d’inconfort sur les oreilles.

Si vous pouvez les essayer avant de les acheter, tant mieux, car vous saurez ainsi comment les écouteurs s’adaptent à vos oreilles, s’ils vous font mal ou non. De plus, dans le cas des boutons, il vous sera bon de vérifier s’ils vous offrent un bon support ou ils tomberont dès que vous faites un mouvement.

Les meilleurs écouteurs Xiaomi: guide d’achat

Comme nous l’avons dit, analyser la qualité de fabrication des écouteurs est également important, car cela vous permettra de vous faire une idée de solidité et durabilité les mêmes. Vous ne voulez évidemment pas dépenser beaucoup d’argent pour un appareil qui se cassera après quelques semaines d’utilisation.

Comme vous le verrez lors de votre recherche, une bonne partie des écouteurs sans fil sont en plastique, mais cela n’indique pas que sa résistance est plus faible. Bien sûr, si vous optez pour un écouteur en métal, vous pouvez vous attendre à plus de durabilité. De plus, en termes de construction, vous devez également prendre en compte le type de résistance qu’ils ont contre l’eau et la poussière, particulièrement important si vous comptez les utiliser pour le sport.

Cela semble important, bien sûr

Sans doute, qualité sonore est un autre aspect à prendre en compte lors de l’achat d’écouteurs sans fil. Nous mettons de côté la légende urbaine selon laquelle ces accessoires sans fil ne peuvent pas offrir une qualité sonore avancée, car ils ne le peuvent pas.

Pour ce faire, vous devez analyser la réponse en fréquence du casque, c’est-à-dire la gamme des graves, des médiums et des aigus qu’il est capable de se reproduire. Si vous aimez écouter des basses puissantes, vous pouvez parier sur un modèle qui renforce ces sons, comme le Sony WF-XB700.

Une bonne qualité sonore est encore plus agréable avec un casque avoir une annulation du bruit, une fonction qui isole les sons extérieurs afin que vous puissiez entendre clairement le son sans avoir à augmenter le volume à fond.

C’est un outil particulièrement utile lorsque vous utilisez les transports en commun, que vous vous trouvez dans un centre commercial ou que vous marchez dans une rue très fréquentée. Il y a quelque temps, la suppression du bruit était une caractéristique des écouteurs plus chers, bien qu’elle soit traversant un processus de «démocratisation» ce qui conduit également à des écouteurs plus abordables.

Ne négligez pas l’autonomie

Nous ne voulons pas que vous soyez obligé d’être collé au chargeur toutes les 3 ou 4 heures d’utilisation car les écouteurs sans fil sont à court de batterie, il est donc préférable de donner à l’autonomie l’importance qu’elle mérite. La réalité est que les fabricants travaillent de plus en plus dur pour améliorer cette section, il vous sera donc facile de trouver des options avec de nombreuses batteries à un prix abordable.

Dans ce thème, le rôle de étuis de charge, qui servent à abriter les écouteurs vrai sans fil et aussi pour prolonger votre énergie. Évidemment, plus ces étuis ont de batterie, plus ils fourniront de puissance aux écouteurs.

En parlant d’autonomie, il faut également mentionner la importance de la charge rapide, très utile lorsque vous allez utiliser les écouteurs et que vous les trouvez sans batterie. Par exemple, dans le cas du Huawei FreeBuds 4i que nous avons analysé, seulement 10 minutes de charge se traduisent par 4 heures supplémentaires de puissance.

Le microphone, clé pour les appels

Vous n’avez peut-être pas remarqué sa présence, mais les écouteurs sans fil peuvent également intégrer un ou deux microphones ce sera la clé lors de l’enregistrement de vidéos, d’audios ou de passer des appels audio ou vidéo.

Avant de faire vos achats pour les écouteurs que vous avez en tête, vérifiez leur liste de spécifications pour voir s’ils ont des écouteurs intégrés. S’ils ont des caractéristiques spécifiques pour réduisez les interférences du vent et captez votre voix avec précision.

Les 5 écouteurs totalement sans fil les plus intéressants

S’ils ont une application, mieux c’est

Enfin, il est intéressant d’acheter des écouteurs sans fil dotés d’un application mobile avec laquelle vous pouvez gérer ses principales fonctionscomme un égaliseur, l’activation de la suppression du bruit, la modification du système gestuel ou la détection intelligente de l’utilisation.

Toutes ces astuces peuvent vous aider à toujours choisir correctement votre nouveau casque sans fil et à en profiter au cours des prochains mois de bonne qualité sonore, autonomie, conception et qualité de fabrication sans dépenser plus d’argent que vous ne le devriez.

