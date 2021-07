C’est le premier mois après l’arrivée du service de streaming HBO Max à l’Amérique latine, ce qui signifiait un nouvel adversaire dans la soi-disant « bataille des plateformes », où il rivalise avec Netflix, Disney +, Amazon Prime Video et Paramount +, entre autres, pour être le plus considéré par les utilisateurs. Si vous êtes déjà abonné et que vous ne connaissez toujours pas les fonctions de l’application, continuez à lire et apprenez ces 7 astuces pour en tirer le meilleur parti.

+7 astuces pour tirer le meilleur parti de HBO Max

1. PROFILS

Vous pouvez créer, modifier et supprimer. L’application vous permet de créer entre trois et cinq profils, selon le plan que vous avez contracté, dans le but que chaque personne utilisant le compte ait sa propre expérience. Vous pouvez le faire en suivant ces étapes :

– Accédez à votre profil sur l’écran principal

– Sélectionnez « Changer de profil »

– Choisissez + Adulte ou + Enfant et ajoutez un nom / photo

Pour supprimer ou modifier, vous devez faire les deux premiers points, mais vous choisirez ensuite celui que vous souhaitez supprimer ou modifier et une fois à l’intérieur, vous aurez les options.

2. CONTRLE PARENTAL

Si l’utilisateur est un enfant et que vous souhaitez que le contenu qu’il voit soit sûr, vous devez procéder comme suit :

– Accédez à votre profil sur la page principale

– Cliquez sur « Changer de profil »

– Choisissez le profil pour les enfants et entrez un code de sécurité

– Ajustez le type de contenu que vous êtes autorisé à voir, en fonction de votre âge, et cliquez sur « Enregistrer »

3. CRÉER DES LISTES

C’est l’une des fonctions principales des utilisateurs, car vous aurez toujours ce que vous voulez voir au même endroit.

Pour ajouter des séries ou des films à votre liste, vous devez sélectionner le contenu et cliquer sur le symbole « + ». Ensuite, pour tout voir, il vous suffit de vous rendre sur votre profil et c’est la première chose qui apparaîtra.

4. CONTINUEZ À REGARDER

Si vous regardiez un contenu spécifique, mais décidez de le laisser pour plus tard au milieu, vous pouvez le continuer sans problème.

Maintenant, si vous avez commencé à voir quelque chose et que cela ne vous a pas convaincu, mais que vous ne voulez pas qu’il apparaisse, vous pouvez le modifier comme suit :

– Ouvrez votre profil ou cliquez sur « Continuer à regarder »

– Sélectionnez une série / un film

– Supprimez ce que vous ne voulez plus voir et appuyez sur « Terminé »

5. TÉLÉCHARGEMENTS

Une option idéale pour les moments où vous n’avez aucun type de connexion est de simplement télécharger les épisodes de la série.

Cela peut être fait en appuyant sur le bouton de téléchargement lors de la saisie d’une lecture, ayant la possibilité de le faire avec un chapitre ou une saison complète. Tout restera dans l’onglet « Téléchargements » de votre profil et sachez qu’il sera supprimé au bout de 30 jours ou si vous avez déjà commencé à le voir, vous n’avez que 48 heures.

6. APPAREILS

Si vous avez utilisé votre compte ailleurs et que vous ne vous souvenez pas de vous être déconnecté, vous pouvez le faire via l’application très facilement :

– Entrez le profil

– Choisissez l’option « Gérer les appareils »

– Choisissez l’appareil que vous souhaitez supprimer et appuyez sur « Fermer la session »

7. CONNAÎTRE LES PREMIÈRES ET LES RETRAITES

Pour rester à jour sur la plateforme, HBO Max vous propose quatre onglets spécifiques :

– Vient d’ajouter

– Derniers jours

– Bientôt disponible

Si vous voulez connaître ces détails avant tout le monde, vous pouvez entrer votre profil et dans la partie paramètres, vous devez activer les notifications pour avoir toutes les nouvelles.