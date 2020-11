7 astuces et hacks pour être Dieu dans les jeux

Utilisez des astuces dans PUBG Mobile et devenez une véritable menace pour n’importe quel adversaire.

PUBG Mobile, sans aucun doute, est l’un des meilleurs Battle Royale aujourd’hui. Bien qu’il compte un grand nombre d’acteurs dans toutes les régions du monde, il y en a beaucoup qui stagnent et ne peuvent pas élever leur niveau. Voulez-vous devenir un véritable expert? Ensuite, mettez-les en pratique Astuces PUBG Mobile pour être Dieu dans vos jeux en ligne.

Bien sûr, rappelez-vous que toutes ces astuces PUBG sur Android sont perfectionnées par la pratique. Autrement dit, vous devrez jouer à quelques jeux pour pouvoir les dominer au maximum. Dans tous les cas, faites attention à chacun des hacks et utilisez ceux que vous jugez les plus utiles.

Wallhack dans PUBG Mobile

Comme dans presque tous les jeux de tir, il y a aussi le hack du wallhack dans PUBG Mobile. Cela vous aide à détecter vos ennemis même lorsqu’ils ne sont pas dans votre champ de vision. Pourquoi s’appelle-t-il Wallhack? Parce que ça te permet détecter facilement l’emplacement d’un joueur à travers les murs.

Dans PUGB Mobile, les wallhacks mettent en évidence l’adversaire dans une couleur vert vif. Quand tu fais un wallhack, tu peux voir facilement vos ennemis et attaquer stratégiquement. Comment créer un wallhack dans PUBG Movile? Rejoindre un match, mourir exprès, utiliser l’option spectateur et aider un coéquipier à obtenir un avantage injuste. Cependant, la société a mis en œuvre des modifications dans le jeu pour éviter que cela ne se produise.

Perception extrasensorielle

La perception extra sensorielle est un autre moyen d’obtenir un avantage injuste dans PUBG Mobile. En plus de révéler l’emplacement des adversaires, il fournit des informations supplémentaires très utiles. Ce système injecte un code dans le client du jeu qui surveille toutes les données de la mémoire mobile.

Nous parlons de l’un des hacks PUBG Mobile les plus avancés, depuis offre des informations sur l’adversaire telles que sa santé, sa distance, les armes utilisées et bien plus encore. De plus, l’une de ses fonctionnalités les plus populaires est la possibilité d’identifier les objets et les joueurs à l’aide de lignes guidées de type radar.

Piratage d’Aimbot

L’Aimbot est un hack qui, comme le wallhack, est vu dans de nombreux jeux de tir. Cette astuce va donne une précision de 100% dans chaque photo que vous prenez. Certains de ces hacks n’ont même pas besoin que votre adversaire soit très proche, ils redirigent simplement vos tirs vers la tête de l’ennemi.

Attention, l’Aimbot est l’une des astuces PUGB Mobile les plus faciles à détecter. Lorsque vous blessez quelqu’un même s’il se cache avec une protection totale, il y a de fortes chances qu’il se rende compte que vous utilisez un Aimbot.

Astuce de vitesse

Dans PUGB Mobile, il existe des astuces de vitesse vous aider à avancer rapidement dans le jeu. Cependant, ils ne sont pas totalement stables et présentent parfois des inconvénients.

Le hack de vitesse dans PUGB Mobile il est très facile à détecter et il n’est pas difficile de tuer un joueur qui l’utilise. La vitesse supplémentaire est difficile à contrôler, en particulier lors de la conduite d’un véhicule. De même, c’est une astuce qui vous permet de prendre un avantage dans les batailles à courte portée et de vous déplacer sur la carte à un rythme plus rapide que vos adversaires.

Jump hack

Le hack de saut dans PUBG Mobile vous permet sauter très haut et avoir une vue plongeante sur toute la carte. On l’appelle aussi une astuce antigravité, car l’effet est similaire à ce qui serait ressenti s’il n’y avait pas de gravité. Bien que ce soit une astuce efficace pour repérer et chasser les ennemis d’en haut, elle est très évidente et peut être repérée facilement.

Battle Points Cheat dans PUBG Mobile

Dans PUBG Mobile, Les points de bataille sont utilisés comme monnaie virtuelle que les joueurs gagnent après avoir remporté différents matchs. De plus, ceux-ci peuvent être échangés contre des boîtes de peaux. Bien que les skins ne vous donnent aucun avantage direct, ils pourraient être utiles si vous portez un costume qui a une texture similaire à l’environnement de la carte.

Vous pouvez gagner 20 points de bataille à chaque fois que vous tuez un ennemi, et vous les obtenez également après avoir obtenu de bons scores à la fin d’une partie. Cependant, il existe des sites sur Internet qui vendent ces points ou vous pouvez également les gagner sur certains sites Web en parcourant certaines publicités gratuitement.

Vous pouvez également gagner beaucoup de points de combat dans PUBG en quittant AFK. Comment? Choisir un endroit sûr sur le champ de bataille où plus aucun joueur ne passe. Si vous êtes inactif et que vous vous cachez bien, vous obtiendrez des points de combat grâce aux classements de survie. Ce n’est pas un hack, mais un hack totalement sûr que vous pouvez utiliser dans PUBG pour gagner des points de bataille.

