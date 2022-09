7 astuces écologiques pour la maison qui permettent également d’économiser de l’argent

Si vous voulez vivre dans le respect de l’environnement et économiser de l’argent en même temps, vous pouvez faire une grande différence avec seulement quelques changements efficaces dans le ménage. Voici sept conseils pour un mode de vie moins cher et plus vert.

Utiliser moins d’eau



Si vous prenez des douches plus courtes et que vous ne vous baignez pas, vous économisez beaucoup d’eau.



Image : © Pixabay 2016



L’eau n’est pas une denrée aussi rare dans ce pays que dans d’autres parties du monde. Néanmoins, le retraitement de l’élixir de vie coûte beaucoup d’énergie, que vous payez avec votre facture d’eau. Il existe de nombreuses façons d’économiser de l’eau et donc de l’argent dans le ménage. Quelques conseils : Réduisez le temps de douche à quelques minutes, évitez les bains complets fréquents, récupérez l’eau de pluie pour la chasse d’eau ou le jardinage et n’allumez le lave-linge ou le lave-vaisselle que lorsqu’il est complètement chargé.

Passer à l’éclairage LED



Les lampes LED éclipsent littéralement les ampoules conventionnelles.



Image : © DKsamco//iStockphoto/Thinkstock 2017



Les ampoules LED sont un peu plus chères à l’achat que les ampoules classiques. D’autre part, ils s’amortissent assez rapidement et sont également plus respectueux de l’environnement : ils consomment beaucoup moins d’électricité, durent beaucoup plus longtemps, chauffent moins et se passent de toxines telles que le mercure et le plomb, qui sont souvent utilisés dans l’énergie. -lampes à économie. Passer aux ampoules LED est donc l’un des moyens les plus efficaces d’économiser de l’argent dans la maison et de vivre plus écologiquement en même temps.

chauffer moins



Une bonne alternative à la surchauffe : des vêtements chauds. C’est aussi plus confortable.



Image : © Mima88//iStockphoto/Thinkstock 2017



Lorsqu’il fait plus froid dehors, vous voudrez peut-être augmenter le chauffage à fond. Cependant, il est plus économe en énergie, respectueux de l’environnement et moins cher d’enfiler d’abord un pull chaud, de s’envelopper dans une couverture ou d’emporter une bouillotte au lit avec soi. Bien sûr, vous devez toujours vous assurer que votre appartement ne se refroidit pas complètement. Mais vous n’avez pas besoin de monter le chauffage à fond pour le faire. Vous pouvez également économiser de l’argent avec des thermostats intelligents – mais vous devez d’abord investir.

Préférez la lumière naturelle



Si vous avez de grandes fenêtres, vous économisez de l’argent sur l’éclairage pendant la journée.



Image : © Pixabay 2017



Certaines pièces reçoivent tellement de lumière naturelle par elles-mêmes que vous pouvez économiser de l’argent simplement en n’ayant pas à allumer de lampe pendant la journée. Les pièces ombragées peuvent parfois être égayées par quelques miroirs ou surfaces métalliques savamment placés. Et en parlant de lumière : En général, vous économisez beaucoup d’argent dans le ménage si vous éteignez toujours les lumières dès que vous quittez la pièce.

boire de l’eau du robinet



L’eau du robinet est tout aussi rafraîchissante que l’eau en bouteille.



Image : © Pixabay 2016



Les bouteilles en plastique sont un péché environnemental évitable. Surtout, vous pouvez obtenir de l’eau potable dans ce pays de bonne qualité et beaucoup moins chère au robinet. Cela vous permet non seulement d’économiser de l’argent lors de vos achats et de produire moins de déchets, mais cela signifie également que vous n’avez pas à transporter autant de poids à la maison. Si vous préférez l’eau pétillante, investissez dans une machine à eau pétillante. Un filtre à eau aide dans les zones où l’eau est très dure.

Manger de saison et régional



Surtout en hiver, la nourriture saisonnière peut facilement devenir un défi. Un conseil : les carottes et autres légumes-racines poussent alors sur le pas de votre porte.



Image : © Pixabay 2017



Quiconque achète des tomates et des fraises en hiver paie cher des fruits qui ont été cultivés dans une serre, ont parcouru de nombreux kilomètres et n’ont presque pas le goût de rien. Si vous voulez vivre dans le respect de l’environnement et économiser de l’argent en même temps, faites attention aux fruits et légumes de saison du quartier : ils sont bon marché, n’ont que de courts trajets de transport derrière eux et ont également un goût encore plus aromatique. Si vous n’avez pas pu en faire trop avec le chou, la betterave et autres, c’est le moment de chercher quelques recettes savoureuses ! Si vous le pensez vraiment, plantez-le vous-même.

Éteignez complètement les appareils électriques



Deux valent mieux qu’un : avec une multiprise commutable, vos appareils électriques sont vraiment éteints.



Image : © Pixabay 2017



De nombreux appareils électriques, tels que les chaînes stéréo, les téléviseurs et les écrans d’ordinateur, continuent de consommer de l’électricité même après avoir été éteints. Le mode veille peut ne pas consommer de grandes quantités d’électricité au début, mais avec le temps, les choses commencent à s’accumuler ! Il est donc préférable de toujours débrancher complètement les appareils ou d’acheter des barrettes d’alimentation avec un interrupteur d’alimentation afin de pouvoir les déconnecter de l’alimentation en appuyant sur un bouton.